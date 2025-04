“No lo reconozco”: Gustavo Petro se desmarca del régimen de Maduro en plenas tensiones diplomáticas

En medio del evento público Acordando y Haciendo: Avances del Proceso de Paz Territorial de Nariño en la ciudad de Pasto, el presidente Gustavo Petro volvió a pronunciarse sobre la situación política de Venezuela y la política exterior de América Latina. “Yo no reconocí el gobierno de Maduro y no lo reconozco, pero creo que la solución no es bloquear más a Cuba y Venezuela”, afirmó el mandatario, marcando nuevamente distancia con el régimen venezolano, pero también cuestionando las sanciones internacionales impuestas a algunos países de la región.

Las declaraciones del presidente se dan en un contexto donde persisten dudas sobre la coherencia y el rumbo de la política exterior colombiana. Aunque Petro asegura no reconocer al régimen de Maduro, sus mensajes parecen moverse en una línea ambigua que evita tomar posiciones firmes.

Al cuestionar los bloqueos, pero sin ofrecer una alternativa clara ni condenas más contundentes a los regímenes señalados por violaciones a los derechos humanos, el mandatario podría estar enviando señales contradictorias a la comunidad internacional. Esta postura, que apela al diálogo, pero evita confrontar con claridad los abusos, podría debilitar la voz de Colombia como defensora de la democracia en la región.

Noticia en desarrollo...