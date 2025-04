Protagonista de ‘Nuevo rico, nuevo pobre’ reveló los “problemas” que tuvo con Lina Tejeiro al grabar algunas escenas

Desde su estreno, la nueva versión de 'Nuevo rico, nuevo pobre' se posicionó entre las producciones preferidas por los colombianos - crédito @caracoltv/Instagram

El pasado 10 de febrero Caracol Televisión lanzó Nuevo rico, nuevo pobre, una nueva versión de su exitosa telenovela de 2007. Con un elenco liderado por Lina Tejeiro, Variel Sánchez, Laura Barjum y Juan Guilera, la reversión no tardó en posicionarse entre lo más visto por los colombianos.

En la más reciente emisión, la firma Kantar Ibope Media reportó unos indices de audiencia de 6,82 puntos, siendo superada únicamente por Noticias Caracol y Yo me llamo, lo que le convierte en la telenovela más vista por los colombianos.

En medio del éxito del que goza la producción, el actor Variel Sánchez que interpreta a Brayan Galindo, paso por el pódcast Realidades Ocultas, conducido por Carolina Araújo. Allí el bogotano de 35 años habló acerca de cómo se grabaron las escenas de besos con Lina Tejeiro, que en la producción interpreta a Rosmery Peláez.

Ambos personajes inician la trama siendo novios, hasta que Brayan le es infiel a su pareja con Fernanda Sanmiguel (interpretada por Laura Barjum).

Variel Sánchez y Lina Tejeiro coprotagonizan la nueva versión de ‘Nuevo rico nuevo pobre’ - crédito captura de pantalla de Caracol Televisión

Pero pese a que el argumento estaba claro desde un principio, las primeras escenas de besos entre Sánchez y Tejeiro tuvieron más problemas de los que anticiparon. En la charla, el actor contó que estaba determinado a hacerlo bien, evitando a toda costa que se viera forzado. “No quiero que [mis besos] parezcan un pescado”, afirmó.

Pero justamente eso fue lo que sucedió cuando grabaron el primer beso, y tanto el bogotano como la llanera se exigieron al máximo. “No, no, besémonos bien porque tenemos que enamorar al público”, le dijo Lina Tejeiro a Variel después de que ambos se dieran cuenta de que no había fluido como esperaban.

El actor admitió que no fue facil grabar las primeras escenas con su coestelar en la telenovela de Caracol Televisión - crédito Realidades Ocultas/TikTok

Según explicó el actor, el motivo por el que no fluía en dichas escenas era por la falta de costumbre. “Yo no besaba hace rato a nadie que no fuera mi esposa”, recordó, haciendo del momento algo todavía más incómodo.

A pesar de estos inicios complicados, Variel destacó que, con el paso de las tomas y la confianza desarrollada entre los actores, las dinámicas en las grabaciones fueron mejorando. Según él, la química con Lina Tejeiro (a la que conocía desde antes por haber coincidido en Paraíso Blanco, de ViX) fue creciendo a medida que avanzaba la grabación, lo que permitió que las escenas fueran más naturales y creíbles.

Sin embargo, esa no fue la única situación curiosa que Variel compartió sobre besos. Al ser miembro del elenco de la serie Manes, de Prime Video, recordó una escena que tuvo que grabar con su amigo y compañero de elenco, Brian Moreno, en la que tuvieron que besarse.

Según recordó, la situación fue particularmente incómoda por su condición de heterosexual, pero también por su amistad con el caleño y exparticipante de Masterchef Celebrity. “Fue difícil. A mi no me gustan los manes, ¿Qué hago? Les dije [a la producción] ‘Quiero hacerlo una vez’. Y le dije a Brian ‘nos vamos a chupar en serio, porque nos toca una vez o si no todo el día chupándonos’“, comentó.

Lina Tejeiro estuvo a punto de rechazar el papel de ‘Nuevo rico, nuevo pobre’

Lina Tejeiro habló de su casting para 'Nuevo rico, nuevo pobre' y cómo casi se pierde de su primer protagónico - crédito @caracoltv/TikTok

Durante su paso por The Suso’s Show, Tejeiro contó que hubo un punto en el que rechazó la posibilidad de hacer su primer protagónico en televisión nacional debido a sus compromisos como presentadora en La casa de los famosos Colombia, del Canal RCN.

“A mí me llamó mi manager y me dijo: ‘Lina, te están buscando para presentar un casting para Nuevo rico, nuevo pobre, serías la protagonista’; yo venía haciendo otra cosa, estaba presentando y mi horario era demasiado largo y era demasiado tarde, entonces me dijo y yo le dije: ‘No, la verdad yo no quiero’”, recordó.

Sin embargo, la actriz comenzó a sufrir de remordimiento de conciencia. “Me acosté a dormir esa noche y tuve pesadillas con una voz interna diciéndome: ‘Desagradecida, vas a perder el protagónico de tu vida’. Me levanté y dije: ‘¿Será que estoy haciendo mal?‘. Entonces la llamé el sábado y le dije: ‘Bueno, está bien’, el casting era el lunes. Literal fue como: ‘Ay, sabes que sí, voy a presentar el casting’ (con cara de desagrado)“, reveló.

Después de que Lina aceptó, le pasaron el libreto y comentó que se sintió conectada con el personaje desde el primer momento. Por eso, y pese a que no tenía todas las ganas y energía en el momento, se quedó con el papel.

“A los 8 días me llamó mi manager por videollamada y me dice: ‘Hola, Rosmery’ y yo: ‘¡Noooo!‘. Yo no sabía si estaba feliz o triste, estaba conflictuada. Cansada, sigo, pero hice el proyecto”, confesó Lina Tejeiro entre risas.