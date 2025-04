Freddy Burbano habla sobre el doloroso proceso judicial y el futuro de su carrera tras condena por accidente mortal

Freddy Burbano fue condenado a 50 meses de prisión domiciliaria tras un choque mortal en Bogotá en 2022 - crédito @freddyburbanooficial/Instagram

Luego de haber sido condenado por el accidente de tránsito que cobró la vida de una joven en Bogotá, el cantante de música popular Freddy Burbano rompió el silencio en una entrevista concedida a El Tiempo. En ella, habló sobre el proceso judicial, su responsabilidad, el impacto emocional en su vida y el rumbo de su carrera musical.

La sentencia fue emitida el 17 de febrero. Burbano fue condenado a 50 meses de prisión domiciliaria y al pago de 47 salarios mínimos por el delito de homicidio culposo agravado. El hecho ocurrió el 9 de julio de 2022, cuando el cantante, en estado de embriaguez y conduciendo a exceso de velocidad, colisionó su camioneta contra un taxi. En el vehículo viajaba Karen Molina, una joven de 22 años que perdió la vida en el siniestro.

El accidente que marcó la vida del cantante dejó como víctima fatal a Karen Molina, de 22 años - crédito Karen Molina Luna/Facebook

“Siempre es una noticia bastante fuerte. ¿A quién le gusta que le priven de la libertad?”, confesó Burbano al inicio de la entrevista. “Lo asimilamos con mi familia con mucha tranquilidad, con mucha calma, con oración y paciencia. Pedimos a Dios que este tiempo no nos desespere, ni a mí ni a mi familia”.

“Le he puesto el pecho a la situación”

Desde el principio del proceso, Burbano aseguró haber intentado mantener contacto con la familia de la víctima. “Nos reunimos varias veces con los padres de Karen. Incluso hicimos entrevistas en televisión donde hubo un perdón público de parte de ellos”, relató. Sin embargo, el caso tomó otro rumbo legal con la entrada de nuevos abogados: “Se fueron por otro camino, más monetario. Logramos un preacuerdo con la Fiscalía, y por eso se dictó la condena”.

El cantante también señaló que no fue el único responsable del accidente. “La persona que conducía el taxi se pasó el semáforo en rojo. Fue el detonante del accidente. Esa persona también está atravesando un proceso”, dijo, sin eludir su culpa: “Acepto que cometí un error, pero pienso que la ley es para todos”.

La sentencia contra Freddy Burbano incluyó el pago de 47 salarios mínimos por homicidio culposo agravado - crédito @laredcaracol/Instagram

Burbano reconoció que una de las partes más duras es el juicio público en redes sociales: “Me dicen de todo. Ha sido la parte más complicada porque afecta mucho emocionalmente. Muchas personas juzgan sin siquiera informarse, sin ver los vídeos que muestran claramente cómo ocurrió el accidente”.

No obstante, también contó que recibió apoyo incondicional de sus seguidores: “A esas personas que han estado conmigo, que me han mandado mensajes bonitos, les doy las gracias. Son el motor que me impulsa a seguir adelante”.

Música desde casa y nuevos horizontes

Aunque no puede presentarse en conciertos por el momento, Burbano no ha dejado de crear música. “Estoy componiendo desde mi apartamento. Es lo que sé hacer, lo que me mantiene vivo”, afirmó. Su último sencillo, Bendición de madre, lanzado en 2024, es testimonio de que su inspiración continúa intacta.

El cantante agradeció el apoyo incondicional de sus seguidores en redes sociales durante este difícil proceso legal - crédito @FreddyBurbanoOficial/Instagram

Además, el artista celebró la acogida de su música en Venezuela, donde la canción ¿De qué me presumes? ganó popularidad rápidamente entre nuevos oyentes. “Me llaman desde Venezuela, me cuentan que la canción se está volviendo una bola de nieve, suena en radios, discotecas y en plataformas digitales. Tengo muchas ansias de ir y ofrecer un concierto allá cuando todo esto pase”, comentó entusiasmado.

La entrevista concluyó con un mensaje sincero y humano. “Quiero que conozcan quién es realmente Freddy Burbano, un ser humano que viene desde abajo, que ha trabajado mucho por esta carrera”, expresó. “A las personas que no conocen bien el caso, les pido que investiguen, que se informen antes de juzgar. A todos los que me apoyan, gracias de corazón. Seguimos adelante, con fe, perseverancia y con música”.