Indígenas que se tomaron la plaza de Bolívar hablaron en el Congreso y revelaron división en el movimiento: “Se está asumiendo al Cric como la única entidad que recoge a todos los pueblos”

Los indígenas que llegaron desde el 31 de marzo y se instalaron en la Plaza de Bolívar frente a las instalaciones del Congreso de la República, tuvieron la oportunidad de hablar en el salón elíptico frente a los legisladores por lo ocurrido en horas de la mañana con los desmanes.

Representantes de las comunidades nasa, quillacinga y misak se disculparon con los bogotanos y revelaron que existe una clara división en el movimiento, incluso, llevando a que otros miembros de la Cric se distanciaran de lo que está ocurriendo en el centro de la capital del país.

Así lo expuso el líder de la comunidad misak, Luis Enrique Yalanda, que aseguró que el motivo de los reclamos proviene del desconocimiento de la diversidad étnica, razón por la cual piden un encuentro con el presidente Gustavo Petro.

Además, agregó que en la Constitución de 1991 se dejaron establecidos lineamientos para la protección de la diversidad étnica y cultural.

“Eso no está sucediendo porque no se está desarrollando con todos los pueblos indígenas… Hoy se está asumiendo a organizaciones indígenas como en el caso del Cauca, al Cric como la única entidad que recoge a todos los pueblos”, puntualizó en su discurso frente al Congreso.

Finalmente, Yalanda aseguró que “no vinimos a pedir plata ni convenios, como muchos han dicho en redes o como se ha visto”, incluso, aseguró que no se les está pagando para presentarse como movimiento.

Por su parte, el representante de la Confederación de Territorios y Naciones Indígenas Originarias de Colombia, pidió disculpas públicas a la ciudadanía en Bogotá, agradeciendo al alcalde Carlos Fernando Galán por ser “el único que nos ha prestado asistencia con sus delegados”. Recalco también que los hechos de vandalismo fueron “infiltrados”, pues nunca han llegado a cubrirse el rostro y se sienten orgullosos del lugar del que provienen.

Adicionalmente, hizo un fuerte llamado de atención al presidente Gustavo Petro, con un tono de voz elevado aseguró que “no debe portar un bastón de mando en representación de las comunidades indígenas cuando venimos a respaldarlo y nos deja abandonados en la plaza Simón Bolívar”.

La última en hablar fue la representante del pueblo Nasa, Ana Ruth Quilcué, que también aprovechó su intervención en la sesión plenaria del Senado para referirse a los actos vandálicos del jueves 3 de abril en horas de la mañana:

“Pedimos disculpas a la ciudadanía bogotana por el disturbio que pasó esta mañana (...) Tengan en cuenta que nosotros marchamos, pero dentro de ella personas que no sabemos con qué intenciones se nos metieron y dañaron nuestra marcha pacífica”, dijo la líder del pueblo Nasa.

Al igual que el representante del pueblo Mask, respaldó su posición frente al CRIC y mencionó que “no es el que recoge a todos los indígenas, habemos indígenas que no pertenecemos al CRIC para que no nos confundan en los medios, diciendo que somos CRIC y que lo tengan en cuenta acá adentro (sic)”, mencionó Quilcué.

Qué dijo el alcalde Carlos Fernando Galán

El mandatario local a través de su cuenta de X, aseguró que se le ha brindado todas las garantías a los indígenas para que realicen las protestas sociales, disponiendo de un equipo de funcionarios pertenecientes a las diferentes entidades distritales para velar por sus derechos.

“Hasta el momento desde el Distrito hemos brindado todas las garantías, hemos hecho acompañamiento permanente e incluso ofrecimos un lugar para que las comunidades pudieran estar mientras se daban las conversaciones, pero la violencia contra la ciudadanía y la ciudad no puede ser permitida”, escribió el mandatario local en su cuenta de X.