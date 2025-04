Revelan el video de la joven que acompañó a Juan Felipe Rincón el día de su muerte y en el que confesó el presunto engaño: “Planeaban extorsionarlo”

La joven que lo acompañó el día su muerte contó que hizo parte de la banda de extorsionistas. Sin embargo, admitió que no conocía el verdadero propósito de los presuntos delincuentes - crédito Instagram/X

Poco después de que el equipo jurídico del general (r) William Rincón, inspector general en retiro de la Policía Nacional, advirtiera que entregarían este miércoles 2 de abril la prueba reina que demostraría que su hijo Juan Felipe Rincón fue víctima de engaños, ahora se conoce el material audiovisual con el que pretenden darle un giro a la investigación.

En el video, la menor de edad involucrada en el asesinato de Juan Felipe, afirmó que el joven de 21 años fue víctima de un intento de extorsión.

Según las declaraciones de la menor, ella también habría sido engañada por una presunta banda de extorsionistas que planeaba utilizarla como parte de su esquema delictivo. Este caso, que ha generado conmoción en Bogotá, ocurrió el pasado 24 de noviembre en un parque del barrio Quiroga, al sur de la ciudad.

“Yo fui víctima de una banda de extorsionistas, al igual que Felipe, yo lo conocía, me dejé engañar. Ellos planeaban extorsionarlo, yo nunca lo supe”, señaló la mujer en el video.

La menor aseguró que desconocía las intenciones de la banda hasta después de los hechos que resultaron en la muerte de Rincón. En el video, expresó su disposición para colaborar con las autoridades, ofreciendo información detallada sobre los presuntos responsables.

“Estoy dispuesta a hablar a cambio de protección para mí y para mi familia. Sé dónde viven, dónde trabajan y qué hacen. Puedo ser de gran ayuda si ustedes me ayudan a mí”, afirmó la menor en su declaración grabada.

En un segundo video, la joven entregó detalles de lo que ocurrió el 24 de noviembre de 2024, el día que fue asesinado Juan Felipe en el barrio Quiroga, en el sur de Bogotá.

“A las 10:40 casi 11, salí yo de mi casa, cogí el Didi y me fui para allá. Yo me encontré con él, me fui para el apartamento, nos quedamos toda la noche. Total que al otro día madrugamos, nos despertamos y nos fuimos para mi casa. Yo iba con el plan de que todo se iba a hacer y que no le iban a hacer daño a él”, relató la joven.

Incluso, la menor entregó información de cómo se dio el encuentro con el escolta Sergio Felipe Rico Rueda, que estuvo en el momento del fatídico hecho.

“Él dijo que íbamos a recoger a un amigo en el camino, yo le dije que estaba bien, que no pasaba nada. Llegamos donde el amigo y era un escolta, cambiamos de ahí a una camioneta de la Sijín. Desde ahí yo ya empecé (no audible) porque vi que todo se iba a venir abajo. Llegamos al sitio, se encontraron, le dijeron que si reconocía esa cuenta de perfil, lo empezaron a golpear, el guardaespaldas llegó gritando que era de la Policía Nacional”, señaló la testigo.

Finalmente, la mujer pidió tener un encuentro con el general William Rincón, padre de la víctima, para ofrecerle disculpas por su actuación que terminó con la vida del joven de 21 años, aunque aseguró que no conocía el verdadero propósito de la presunta red delincuencial.

“Cabe aclarar que si puedo yo hablar con el papá lo haría porque sé que lo hice no estuvo bien, sé que puse en peligro la vida de él, no sé en qué momento se me ocurrió hacer eso, qué me pasó por la cabeza. Solamente pasó. La verdad le pido al papá de él muchas disculpas de verdad, no creo que me perdone, pero por mí devolvería el tiempo y no lo llevaría de verdad. Quisiera hablar con él y yo habláramos de frente”, concluyó la joven.

Entretanto, la defensa del general (r) Rincón aseguró que, en repetidas ocasiones, solicitó a la Fiscalía que se le tomara la declaración de la menor. Sin embargo, el ente investigador habría hecho caso omiso a las peticiones, lo que terminó en la desaparición de la joven.

“Le suplicamos que le tomara una entrevista a la menor y de que ella se fugara de un centro de Bienestar Familiar. Esta menor manifiesta que hubo un plan de entrampamiento, que Juan Felipe iba a ser víctima de una extorsión y que estaba dispuesta a dar toda la información a cambio de seguridad para ella, pero la Fiscalía por inanición y su falta de acción no pudo tomar estos elementos”, señaló el abogado Juan Felipe Criollo en una declaración entregada a la prensa en la mañana de este miércoles 2 de abril.

Asimismo, el equipo de defensa del joven de 21 años le solicitó a la Fiscalía que se investigue en profundidad la nueva prueba, sobre por la posibilidad de que se trate de un esquema delictivo ya establecido que habría afectado a otras víctimas.