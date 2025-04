Melissa Gate y Alerta protagonizaron tenso enfrentamiento en ‘La casa de los famosos’: “Más psiquiatría necesitas tú”

Durante el juicio, ambos se vieron enfrentados por la llegada de Andrés Altafulla a la competencia - crédito Canal RCN

Avanza la semana 10 en La casa de los famosos en un ambiente de tensión significativo, luego de las revelaciones que trajo la sesión de cine en la que varios participantes quedaron en evidencia por las actitudes que tenían a espaldas del resto.

La revelación que más consecuencias tuvo fue la proyección de un momento en el que Norma Nivia y Mateo Varela admitían abiertamente que consideraban a Karina García una persona “hueca”, algo que no dudó en recriminarles a los dos.

Melissa Gate también fue blanco de los comentarios despectivos, y aunque no reaccionó, no dudó en afirmar ante las cámaras que después del cine había llegado a una conclusión: “Yo ya me quedé sin amistades”.

La tensión dentro de la casa estudio continuó escalando cuando se realizó una nueva versión del juicio, dinámica en la que los participantes acusan y juzgan a sus compañeros con base en sus experiencias dentro de la competencia.

En esta oportunidad el enfrentamiento más sonado involucró a Melissa y Alerta, hecho que sorprendió a los televidentes y usuarios en redes sociales debido a que en más de una ocasión se juntaron para hacer contenido de comedia dentro de la casa y parecían llevarse bien.

Melissa salió en defensa de Andrés Altafulla, una de las últimas incorporaciones de La casa de los famosos, debido a sus acercamientos a Karina García. Esto al parecer puso incómodo al cuentachistes, motivo por el que la creadora de contenido se pronunció a favor del barranquillero.

Melissa Gate señaló que Alerta se encontraba celoso de Altafulla por su cercanía con Karina García en sus primeros días desde que entró a la casa - crédito Canal RCN/Youtube

“Se sabe que los costeños o las personas de tierra muy caliente tienen una personalidad un poco extrovertida, que de pronto le puede generar algún tipo de incomodidad a otros de los participantes. Pero, creo que ya cuando es un tema personal, de pronto Alerta, siente celos porque el participante llegó arrasando con la casa”, expresó, apuntando que el humorista se sentía inseguro por la cercanía de Andrés y Karina.

“Alerta respeta todas las relaciones, menos la de él”, haciendo referencia a que fuera del programa del Canal RCN es un hombre casado.

Alerta no tardó en responder: “Te agradezco que mantengas el respeto porque más psiquiatría necesitas tú, que utilizas personajes para poder defenderte. Yo no lo hago", se defendió.

Cuando Melissa le replicó que él también utilizaba distintos personajes, Alerta respondió que “ninguno tiene problemas psicológicos”, por lo que la paisa afirmó “entonces analízate para que te trabajes”. El comediante intentó volver a la acusación contra Altafulla, señalándolo de “tumbalocas”.

Alerta señaló que Melissa Gate necesitaba ayuda psiquiátrica, luego de que ella se lo dijera primero durante el juicio - crédito La Casa De Los Famosos Colombia/YouTube

Las reacciones en redes sociales frente a este momento no se hicieron esperar, y fueron divididas entre quienes apoyaron a Alerta y quienes se pusieron del lado de Melissa.

“Alerta creí que iba de chiste, pero ya meterte con Melissa no!“, ”Lo siento Alerta, te metiste con la reina Melissa Gate. Entras a la lista negra", “Hoy Melissa amaneció con ganas de comprar peleas ajenas para volver a sonar con su personaje”, “Alerta si es payaso, quiere meterse en todo”, fueron algunos de los comentarios m{as destacados.

Así le fue en rating a ‘La casa de los famosos Colombia’

'La casa de los famosos Colombia' se convirtió en el tercer programa más visto por los colombianos el 1 de abril de 2025 - crédito Kantar Ibope Media

De acuerdo con la firma Kantar Ibope Media, el programa de telerrealidad llegó a los 7,09 puntos, ubicándose en el tercer lugar de lo más visto por los colombianos y alcanzando un nivel de audiencia que nunca tuvo durante su primera temporada. Solo Yo me llamo (9,63) y Nuevo rico nuevo pobre (7,49), ambos de Caracol Televisión, le superan en audiencia.

De igual modo, el segmento de El After conducido por Karen Sevillano, se coló entre lo más visto por los colombianos con una cifra de 5,30 puntos de rating.