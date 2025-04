La Segura contó las complicaciones que está pasando con su embarazo justo antes de dar a luz

La Segura ha tenido varias complicaciones con su embarazo- crédito @La_segura/IG

Natalia Segura, conocida en el universo digital como La Segura, sorprendió a sus seguidores al anunciar que se convertirá en madre, un acontecimiento que se volvió viral rápidamente. En medio de la expectativa por la llegada de su hijo Lucca, La Segura, reconocida ‘influencer’ y exconcursante del reality La Casa de los Famosos, reveló detalles sobre los retos que enfrenta en el último trimestre de su embarazo.

La caleña utilizó sus redes sociales para compartir los síntomas que han complicado su estado de salud en las últimas semanas, generando preocupación entre quienes la siguen de cerca.

Aunque la Segura manifestó que la maternidad es un sueño cumplido, también ha señalado que no todo ha sido sencillo. En sus publicaciones recientes, la ‘influencer’ describió cómo los síntomas físicos y emocionales han impactado su bienestar.

“El embarazo también se ve así”, expresó en una de sus historias, donde detalló episodios de agotamiento extremo, náuseas constantes y otros malestares que la han llevado a cancelar compromisos laborales.

De igual manera, la creadora de contenido habló sobre varios aspectos que han cambiado en su rutina justo antes de dar a luz a su primogénito. Entre ellos, destacó su aseo bucal, ya que cuando se cepilla los dientes no puede evitar sentir una sensación de placer al morder el cepillo.

“Aprovechando que ya literalmente me voy a cepillar, porque esto tiene que ver con el cepillo dental y la crema dental. Hágame el hijo de perra, favor. Mira, yo pongo la crema. Y yo decía. O sea, en este último mes a mí me pasaba, pero yo no lograba identificar. O sea, como que yo sentía una sensación muy rica, como acá en la boca, como en los dientes, pero no sé, O sea, como que lo dejaba pasar. Cuando me di cuenta de que es por marica, tiene que ser por el embarazo, porque me siento re psicópata”, contó La Segura.

Y agregó: “Ojo, no es que yo me quiera comer la crema dental, nada. Es la sensación de morder el cepillo de dientes con la crema dental. No. Marica. Esto es demasiado bizarro. Esto es demasiado loco”.

A propósito, la vallecaucana respondió a miles de seguidores que la criticaron por no apoyar a Carlos Mauricio Gómez o La Liendra en las galas de eliminación en La casa de los famosos, pese a que celebró su entrada al reality y su posterior salvación.

En su defensa, mencionó que siempre ha estado haciendo campaña de apoyo en favor del creador de contenido, por lo que no entiende los comentarios negativos en su contra.

“Quisiera saber qué le pasa a la gente que me escribe que ‘sí, él contigo siempre en la boca, y tú ni lo apoyas’ o ‘y tú no has pedido ni un voto para Mauricio’ … Vea, ¿todo bien en casa? Las veces que Mauricio ha estado en placa lo he apoyado”.

De hecho, recalcó que siempre apoyará a La Liendra las veces que sea necesario para sostenerlo en la competencia “esté pasando por su mejor momento, por el peor, por lo que sea, siempre lo voy a apoyar porque es mi amigo”, pero no dudó en dejarles un mensaje a los detractores: “Si ustedes se pierden mis historias, no las ven cuando publico la historia de él, ese no es mi problema”.

La Segura también sostuvo que no tiene la culpa de que las historias en la red social apenas duren 24 horas y sus fanáticos no puedan ver el apoyo que otorga a La Liendra en su deseo de llegar a la final en la ‘casa estudio’. “¿Ese es mi problema? O sea, yo qué culpa, yo qué culpa”.