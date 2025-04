Donald Trump confirmó que Estados Unidos impondrá nuevos aranceles a exportaciones de Colombia: de cuánto será

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, dio a inicio a una guerra comercial para proteger la economía de ese país - crédito Carlos Barria/Reuters

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó, el 2 de abril de 2025, denominado como el “Día de la Liberación”, los tan anunciados aranceles recíprocos para países que también tengan gravados productos de origen estadounidense. Exactamente, son aranceles recíprocos generalizados contra los socios comerciales de la potencia norteamericana. Con esto, el mandatario aseguró que cumplió una política de campaña, con el fin de proteger la economía de ese país.

“Con estas acciones vamos a lograr hacer de Estados Unidos un gran país nuevamente. Trabajos y empresas volverán a nuestro país, romperemos barreras comerciales”, aseguró.

Dentro de esos están Colombia, Argentina, Brasil y Chile que a partir de ahora enfrentarán un 10% de arancel base en sus exportaciones, lo que quiere decir que ahora muchos productos colombianos llegarán a Estados Unidos mucho más caros, algo que, para este país, según expertos, puede ser ilegal, teniendo en cuenta que hay firmado un Tratado de Libre Comercio (TLC) desde hace 12 años.

Ante la situación, en Colombia empezaron a generarse reacciones. Por ejemplo, el exministro de Agricultura Andrés Valencia criticó la medida. Para él, esta no es legal. “10% de arancel para Colombia por parte del Gobierno Trump. Una medida completamente ilegal en el marco del TLC con ese país”, escribió en X.

Además, señaló que “hay que ver el detalle de esa tarifa y si aplica a todas las líneas arancelarias”. Según él, de ser así impactará mas de USD14.000 millones.

Po qué Colombia entró en la lista

Previo a esto, la presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham), María Claudia Lacouture, explicó por qué Colombia está en la lista. Dijo que hay un reporte que fue entregado al presidente Donald Trump en el que se muestran cuáles son los principales países donde se ve, en el punto de vista de Estados Unidos, problemáticas y acciones para implementar los aranceles recíprocos.

“Dentro de ese informe, si uno tuviera que decir en qué puesto está Colombia, se puede decir que está en el puesto número 20 o 21 porque, a pesar de que Colombia no está entre las principales menciones y que no es repetitiva las menciones para Colombia como si sucede con otros países, si tiene un capítulo hecho sobre Colombia”, explicó.

Según ella, eso, efectivamente, hace que se tenga una advertencia temprana, lo que no es una amenaza inmediata, pero, si no se abordan los temas mencionados dentro del documento, efectivamente sí podría haber unas futuras ediciones de informe que puedan presentarse acciones y sanciones para Colombia.

Qué exporta Colombia a Estados Unidos

Entre enero y noviembre de 2024, las exportaciones de Colombia a Estados Unidos sumaron USD13.106 millones, con un aumento de 7,6% frente al mismo periodo de 2023, según cifras de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), con análisis de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex). Esto, al registrar USD13.106 millones. De este total, el 52,2% (USD6.834 millones) correspondió a exportaciones minero energéticas y el 47,8% restante (USD6.264 millones) a bienes no minero energéticos.

Los principales productos vendidos hacia este mercado fueron petróleo, oro, café sin tostar, flores y puertas, ventanas y sus marcos. Estados Unidos representó el 29% del total de las exportaciones de Colombia, a noviembre del año pasado.

Los departamentos más exportadores hacia Estados Unidos fueron:

Antioquia: USD2.492 millones, aumento de 2,7%.

Bogotá: USD1.664 millones, aumento de 22,3%.

Cundinamarca: USD851,2 millones, aumento de 9,2%.

A estos se suman Atlántico, Bolívar, Valle del Cauca, Sucre y Huila.

En tanto que los productos más exportados fueron petróleo, oro, café sin tostar, flores y puertas, ventanas y sus marcos. Según el presidente de Analdex, Javier Díaz Molina, “en el primer mandato de Trump no hubo grandes afectaciones para las exportaciones colombianas hacia este destino. Tendremos que monitorear muy de cerca temas que tengan que ver con nuevos aranceles o afectaciones al TLC”.

Precisamente, sobre este último tema, Díaz añadió que “en esa renegociación del TLC, que la verdad no sabemos exactamente qué puntos aborda, no han invitado al sector privado a las conversaciones, cuando las empresas son las que deberían estar de primeras en esos espacios.” Y agregó: “Entendemos que hay una voluntad de querer nivelar la cancha, pero ojalá no sea en detrimento de otros aspectos en los cuales hemos ganado terreno”.

Igualmente, a noviembre de 2024, las principales empresas exportadoras a Estados Unidos fueron Ecopetrol, C.I. Trafigura Petroleum Colombia, Refinería de Cartagena, C.I. Energía Solar S.A.S. E.S. Windows, Comercializadora Internacional Sunshine Bouquet Colombia y Frontera Energy Colombia.

Vale recordar que las importaciones de productos estadounidenses registraron, entre enero y octubre de 2024, USD13.403 millones, con un aumento de 2%, de acuerdo con cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).