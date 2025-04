Gustavo Petro se declaró “inocente” por pensar que la corrupción solo ocurría en gobiernos de derecha y no de izquierda: “Es carreta”

Gustavo Petro, presidente de Colombia - crédito Presidencia

El presidente Gustavo Petro aseguró que es “inocente” por imaginar que los casos de corrupción solo habían sucedido en los gobiernos afines a la derecha.

En el Consejo de Ministros del lunes 31 de marzo de 2025, transmitido en vivo, el mandatario aseguró que la corrupción no distingue entre la derecha o izquierda, reconociendo que este delito puede suceder en todas partes.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“La plata en el municipio se desvía, no porque la corrupción sea municipal y no nacional. Carreta. Está en todas partes. Tenemos un régimen de corrupción, ven el Estado como la vaca de ordeño, como la última oportunidad de enriquecerse. Pasa en derecha y pasa en izquierda, eso de que la derecha es la que roba y la izquierda no, es carreta. Ya perdí esa inocencia hace tiempo”, afirmó el jefe de Estado.

Gustavo Petro aseguró que la corrupción no distingue entre la derecha o izquierda - crédito Andrea Puentes/Presidencia

De acuerdo con Petro, se necesita aplicar sistemas de control para controlar los recursos, para definir si hubo mejoras en la calidad de vida de las personas con los proyectos que ofrezca el Gobierno nacional. Por tal motivo, el mandatario le pidió a su gabinete ministerial hacer un seguimiento a los recursos que gira el Gobierno nacional a las diferentes regiones de Colombia.

El mandatario insistió que no hay seguimiento suficiente de lo que está sucediendo con los fondos que llegan a las administraciones departamentales y locales.

“En un acueducto, si la plata se suelta al municipio y no se controla que se hizo la obra, se pasa una estadística de que se solucionaron tantos problemas de acueducto y cuando vas a ver la realidad es que no hay un acueducto en el pueblo”, aseveró.

La directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Angie Lizeth Rodríguez Fajardo, confirmó que seguirán convocando otras reuniones para mirar cómo está la situación en cada uno de los sectores del Estado.

Angie Lizeth Rodríguez, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República - crédito @DapreCol/X

El presidente Gustavo Petro citó a la reunión gubernamental con el propósito de revisar la inversión social en el sector Educación.

El jefe de Estado sorprendió a su gabinete durante una intervención en la Casa de Nariño al dirigirse con firmeza al ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín. La situación, transmitida en vivo, mostró un tenso intercambio entre ambos, desencadenado por un gráfico presentado por el ministro sobre el presupuesto destinado a la educación.

Petro consideró que el cuadro no representaba correctamente los datos, lo que generó un reclamo directo. El presidente expresó que los errores en las presentaciones no solo afectan la percepción pública, sino que pueden desviar la atención de los temas realmente importantes. Recordó que el gobierno debe ser cuidadoso al manejar información económica, especialmente cuando se trata de temas sensibles como el presupuesto nacional.

“Realizamos cuadros que no los hacemos nosotros mismos, entonces ya salieron los pérfidos a tratar de desmontar todo el contenido de la discusión del pasado Consejo de Ministros”, afirmó Petro, haciendo referencia a las críticas recibidas por el gráfico en redes sociales y medios de comunicación.

Además, el mandatario señaló que tales errores permiten que se discutan aspectos secundarios, desatendiendo lo esencial. “Es una técnica de comunicación poner a discutir sobre lo no importante para tapar lo importante”, dijo Petro, subrayando la importancia de que la sociedad se enfoque en los temas clave.

El regaño de Petro fue claro y directo: “Nos podemos equivocar, pero lo central es lo que nos interesa”. Con estas palabras, el presidente dejó en claro su preocupación por las posibles implicaciones de una información equivocada o mal interpretada en la gestión del gobierno.

Gustavo Petro señaló que tales errores permiten que se discutan aspectos secundarios, desatendiendo lo esencial - crédito @petrogustavo/X

Para Petro, la precisión en la comunicación de temas cruciales, como el presupuesto para educación, es fundamental para evitar malentendidos que puedan afectar la credibilidad del gobierno.

“Entonces cómo nos ponen ese tipo de trampas. Hay que aclararlo, así esté por una pantalla de televisión; no es fácil leer ni aquí tampoco, entonces es algo que me tapa esa lámpara”, expresó el jefe de Estado mientras analizaba los cuadros en detalle.