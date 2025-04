El líder de la cocina del Festival Estéreo Picnic reveló las curiosas exigencias de algunos de los artistas: “Atravesé todo el Simón Bolívar con un caldo en la mano”

En un video viral, Felipe Botero Londoño relató las historias tras los artistas del Festival Estéreo Picnic - crédito @festereopicnic/Instagram - @anabermeoo/TikTok

El Festival Estéreo Picnic (FEP) 2025, celebrado entre el 27 y el 30 de marzo en el Parque Simón Bolívar de Bogotá, reunió a más de setenta artistas nacionales e internacionales.

Con una programación que abarcó géneros como el rock alternativo, la música electrónica, el pop y el hip-hop, el evento reafirmó su posición como uno de los festivales más importantes de América Latina.

A lo largo de los años, el festival fundado en 2010 ha contado con la participación de artistas de renombre internacional como The Killers, Red Hot Chili Peppers, The Strokes y Snoop Dogg, además de talentos latinoamericanos como Café Tacvba y Calle 13. En esta ocasión, el cartel incluyó nombres destacados como Olivia Rodrigo, Justin Timberlake, Danny Ocean, Tool y Shawn Mendes.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El encargado de la cocina del festival relató que preparó una sopa de verduras sin sal ni proteína para Rosalía, pero la cantante ya había partido antes de recibirla - crédito @Anabermeoo/TikTok

El Festival Estéreo Picnic no solo es reconocido por su cartel de artistas, también por las historias y anécdotas que surgen tras el evento. Según contó el encargado de la cocina del festival, atender las exigentes y extrañas demandas culinarias de los artistas puede ser un desafío.

La productora de eventos Ana María Bermeo compartió en la red social Tiktok un video junto a “Pipe”, cuyo nombre real es Felipe Botero Londoño, identificado como el encargado de la comida de los artistas. Este relató que, en una ocasión, se preparó una sopa de verduras sin sal ni proteína para la cantante española Rosalía, que se presentó en la edición de 2023, pero la artista ya había abandonado el lugar antes de recibirla.

“A una artista tuvimos que hacerle una sopa de verduras sin sal, sin sabor, sin proteína y teníamos literalmente 10 minutos para llevarlo hasta el camerino. Cuando llegamos, ya se había ido. Fue Rosalía (...) Yo atravesé todo el Simón Bolívar con un caldo en la mano y llegué y me dijeron: ‘No, ya se fue’”, contó.

En la edición 2025, el equipo de cocina enfrentó jornadas intensas, preparando desde pollos orgánicos hasta cortes de ribeye para los artistas - crédito @Anabermeoo/TikTok

Asimismo, otro artista solicitó un litro de leche recién ordeñada, lo que implicó coordinar con una compañera que vivía en una finca cercana para cumplir con la petición. Además, otro cantante pidió langostinos de pesca artesanal traídos desde Barranquilla.

“Más raro fue un artista grande hace un par de años que pidió un litro de leche recién ordeñada. Y afortunadamente, una compañera de la oficina vive en una finca en La Calera. Entonces ella me puso la cantina de leche fresca al Campín y los langostinos de pesca artesanal, que tocó traerlos desde Barranquilla”, reveló.

En la edición de 2025, el equipo de cocina enfrentó jornadas intensas, preparando platos como pollos orgánicos y ribeyes, que es un corte de carne. “Rudo, todavía corriendo con artistas, sacando ribeyes término tres cuartos después de 4 días, sacando pollos orgánicos tajados y extremos, pero nada, acá estamos”, expresó a través de un video publicado en la cuenta de la productora de eventos Ana María, el último día del festival.

El líder de la cocina del FEP compartió historias sobre las exigentes demandas culinarias de los artistas, como la solicitud de leche fresca y mariscos exclusivos - crédito IDT

Las historias compartidas por “Pipe” se robaron la atención de los usuarios y los fanáticos del evento en las redes sociales: “Nos debería contar más cosas de los artistas... pero así, qué comen, ¡los gustos exóticos! Genial”; “Ame a Pipe”; “De verdad que los artistas como que mean fuera del tiesto 😂”; “Es divino, el mal genio que me daría que me dejen la comida”; “El de la leche fresca, qué putas 🤣 todo bien en casa”; “Los artistas sí son bien particulares, ¿no? 🤣✨”; “Jajajaj, la paciencia de Pipe✨”; “Que diga por favor qué comió Shawn Mendes”; “¿Qué pidieron los Hermanos Gutiérrez??? Jeje”; “Qué nota de persona, queremos videos de chismecitos de comida de todos los artistas”.

Según la plataforma LinkedIn, Felipe Botero Londoño, el líder de la cocina de artistas del Festival Estéreo Picnic, tiene más de ocho años de trayectoria liderando el área de catering en eventos. Según la productora Botero lleva muchos años en el cargo en el festival: “Pipe ha hecho como todos los Estéreo Picnics y él es el encargado de la cocina de los artistas. O sea, él es el boss (jefe)”.