⁠Yina Calderón fue blanco de críticas en redes sociales por su fuerte ataque contra Norma Nivia: “Escoria humana”

La DJ es criticada por referirse a la modelo y actriz como "escoria humana" - crédito @lcdlfcolombia2.0/TikTok

Yina Calderón, desde que ingresó a formar parte de La casa de los famosos Colombia, ha estado en el ojo del huracán, debido a los fuertes comentarios que ha lanzado en contra de otros de los participantes como Melissa Gate, Peluche y, en esta oportunidad, Norma Nivia.

Durante la noche de eliminación, el programa realizó el tradicional cara a cara, también conocido como posicionamiento, para que cada participante tuviera la oportunidad de exponer sus razones para tener fuera de la competencia a los sentenciados. Cuando fue el turno de la modelo tolimense, la respuesta de la DJ generó rechazo en redes sociales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La relación de Norma Nivia y 'Peluche' en 'La casa de los famosos Colombia 2025' es motivo de comentarios en redes sociales - crédito cortesía Canal RCN

En lo que se pudo ver durante la transmisión en vivo a través del Canal RCN, Norma le dijo a Calderón que la quería fuera de la casa estudio “porque estoy cansada de que le grites a las cámaras que mi relación con Mateo es conveniente, falsa y una estrategia”. Finalmente, le dijo que, de volver a la convivencia, esperaba que dejara el tema de lado porque estaba cansada de escuchar lo mismo todos los días.

La respuesta de Yina Calderón generó un debate en redes sociales sobre lo que se debe permitir en el posicionamiento, pues los seguidores del reality consideran que no es pertinente dirigirse así a las personas que participan del formato televisivo.

Yina Calderón blanco de críticas en redes sociales por su posiconamiento a Norma Nivia - crédito RCN Televisión

“Norma, Norma, Norma. Te voy a tratar con respeto porque eres una mujer y yo respeto a las mujeres. Me encanta que se te esté quitando la máscara, se te está cayendo el personaje señora actriz. Qué chimba que conozca Colombia la verdadera persona y la escoria que eres como ser humano, y me voy a encargar de que las personas se den cuenta”, sentenció la DJ antes de ser interrumpida por Carla Giraldo y Marcelo Cezán.

Las reacciones de los seguidores del formato televisivo no tardaron en aparecer, criticando la manera en la que la empresaria de fajas se posicionó frente a la modelo: “Yina: Eres mujer y te voy a decir las cosas con respeto. Also Yina: Eres una escoria humana”; “creo que Yina tiene distorsionada la manera en la que percibe la competencia”; “lo de Yina es una cosa loca, ella piensa que sigue en Protagonistas”, entre otros.

Quién más ha hablado de la relación de Norma y Peluche

Han sido varias las figuras del entretenimiento que se pronunciaron sobre la relación entre Peluche y Norma Nivia, después de la visita que tuvo el participante de su hermana en el que le dio algunos consejos al respecto.

El exparticipante del reality mexicano Acapulco Shore, Luis Potro Caballero, y también de La casa de los famosos México, viene hablando en su pódcast El potrero sobre lo que sucede en La casa de los famosos Colombia, ya que el público le empezó a pedir más contenido y sus opiniones al respecto.

Potro habla de Norma Nivia y Peluche - crédito @marysolruiiz/TikTok

Inicialmente, se refirió a los posicionamientos de Melissa Gate y debido al apoyo, decidió hablar de la relación Peluche y Norma. Al respecto, el mexicano dijo que:

“Te veo desenfocado (Peluche), yo sé que tienes una relación, pero tú viniste a hacer otras cosas, hay momentos para el amor, si es verdadero afuera habrá esos momentos. Tú eres un hombre maravilloso, estás a la altura de cualquier mujer, recuerda tu valor para que los demás lo puedan ver (...) no necesitas plataformas, nunca has tenido problemas de autoestima, no necesitas nada de eso, eres perfecto como eres (...) tú llegaste aquí con un brillo, una luz, no la estoy viendo, te veo apagado, no hay motivos para bajonearte de esa manera”, le dijo Melissa a su hermano “Peluche”.