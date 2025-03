Mauricio Figueroa se refirió al ‘secuestro’ del que fue víctima en ‘La casa de los famosos’ y cómo lo afectó: “Estaba deprimido”

Mauricio Figueroa habló de su salida de 'La casa de los famosos Colombia 2025' - crédito @mauricio_fiigueroa/Instagram

Mauricio Figueroa, uno de los exparticipantes que abandonó La casa de los famosos Colombia 2025 por motivos ajenos a la competencia, habló por primera vez de su paso por este reality en el que estuvo un par de semanas contra su voluntad, situación que desencadenó en problemas de salud mental.

Tras sufrir un accidente en su rodilla derecha, el actor paisa empezó a recaer en el rendimiento del programa, razón por la que pidió a sus compañeros y al público para que lo sacaran; sin embargo, el humor negro, temperamento fuerte y, su acercamiento con Melissa Gate, lo convirtieron en uno de los favoritos de esta temporada.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Tras expresar agotamiento físico, cuadros de ansiedad y depresión, Figueroa pidió ser eliminado del reality; no obstante, el también modelo, comenzó a generar contenido de valor para la audiencia y esto provocó que, pese a que quedaba nominada, regresaba a ‘la casa’ entre los primeros lugares contra su voluntad, ya que, lo que deseaba era irse.

Mauricio Figueroa anunció la subasta del suéter con el que protestó en 'La casa de los famosos Colombia 2025' antes de su salida - crédito @mauricio_fiigueroa/Instagram

Esta situación llevó a que tanto fuera como al interior de la competencia lo empezaran a llamar “el secuestrado”, ya que, seguía en juego sin desearlo, solo por capricho de los seguidores del programa.

Finalmente, el equipo médico de la producción determinó que por recomendación médica, el actor debía abandonar la competencia sin que se le sometiera a la votación ni se le cobrara la millonaria suma que deben pagar aquellos concursantes que incumplan el contrato con su retiro.

Desde que Mauricio dejó ‘la casa’ no había conversado acerca del tema, por esto, realizó un en vivo de su cuenta de Instagram en la que respondió preguntas de sus seguidores a los que actualizó sobre su estado de salud, dos semanas después de su salida.

Mauricio Figueroa reiteró su apoyo a Melissa Gate para que gane 'La casa de los famosos Colombia 2025' - crédito @mauricio_fiigueroa/Instagram

“Me pareció muy simpático, muy, muy simpático. Yo tengo aquí algo que les va a llamar la atención. Esto era en las cárceles existen los listones, yo me ponía este suéter como protesta por no poder salir, porque así vestían a los presos” comenzó revelando.

Mauricio Figueroa anunció subasta de camisa que usó en ‘La casa de los famosos Colombia 2′

Aunque el actor mencionó que tras el accidente de su rodilla, recibió toda la atención, cuidados y gastos médicos de sus tratamientos; sin embargo, conforme avanzaba la competencia experimentó agobio que lo agotó mentalmente, pues aparte del reposo que le permitieron tener en el juego, extrañaba el sol entre otras cosas del exterior.

Mauricio Figueroa, exparticipante de 'La casa de los famosos Colombia 2025' tuvo enfrentamientos con Yina Calderón y Carla Giraldo, presentadora del formato - crédito cortesía Canal RC

“Yo me enfermé de mi pierna y todo me lo cubrieron, me cuidaron, me llevaron médicos, bueno, todo lo habido y por haber. Pero si yo me quedaba haciéndome un tratamiento dentro de la casa se iba a extender mi estadía y yo empecé a sentirme ahogado. Ahogado porque yo no podía dormir a ciertas horas, por la despertada, por muchas cosas. Entonces, yo quise demostrarles a ellos y dije yo, Yo me miraba al espejo a ver si me sentía arrugado, ahora me siento diferente. Yo me siento muy diferente ahora”, explicó.

Ahora que está viendo todo lo que pasó mientras que estaba encerrado y aislado en el reality, Figueroa se ríe de la situación a la que muchos llamaron, el secuestro y que le pidieron opinar al respecto.

“Para mí el secuestro cuando allí, como lo llamaron entre comillas, fue la palabra más simpática. Es el secuestrado más largo de más tiempo o más conocido que se demoró mucho tiempo. Pero es que ustedes mismos se encargaron de que yo estuviera secuestrado, porque yo les pedí muchas veces por cámara, por favor, por favor. Melissa me hizo campaña, la liendra el uno, el otro, a todo. Les pedí el favor. Y yo no sé si se reían de mí y se burlaban o hacían la campaña y por detrás hacían decían que no, porque todos pensaban que yo podía llegar al final, si yo hubiera estado aliviado y si yo hubiera tenido la mitad de edad que tengo, hubiera llegado al final y posiblemente que me ganara o quedara finalista con Melissa o alguien más, el reality, pero es que a mi edad yo me cansaba, estaba deprimido y todas esas cosas”, agregó.

Cómo un símbolo de inconformidad, Mauricio Figueroa determinó que luciría todos los días el mismo saco amarillo de rayas azules, el cual, sus fanáticos le piden que subaste.

“Entonces, yo les pedía de verdad de corazón que me sacaran y como no me querían sacar, entonces dije, “No me voy a cambiar el buzo y me lo voy a poner todos los días y no voy a abrir la maleta. Y, claro que lo vamos a subastar como hizo Emiro con su bata.