Maren García confiesa que Omar Geles la traicionó y luego la enamoró con una canción icónica, de cuál se trata

A casi un año de la muerte de Omar Geles, su legado sigue vigente y, con él, las historias que marcaron su vida personal y artística. El reconocido acordeonero, cantante y compositor falleció el 21 de mayo de 2024 en Valledupar a causa de un paro cardiaco, dejando un vacío en el mundo del vallenato. Su partida fue lamentada por miles de seguidores y colegas del gremio musical, quienes resaltaron su invaluable contribución al género con más de 1.000 canciones que han sido interpretadas por diversos artistas a lo largo de los años.

Desde su fallecimiento, familiares y amigos compartieron recuerdos y anécdotas que permiten conocer nuevas facetas de su vida. Su esposa, Maren García, sorprendió a muchos al revelar una historia que involucra una de las canciones más emblemáticas de Geles, pero desde una perspectiva completamente personal. A través de sus redes sociales, donde suele interactuar con seguidores del artista, Maren recibió una pregunta sobre el origen de la canción Cuatro rosas, interpretada por Jorge Celedón. Lejos de dar una respuesta convencional, la viuda de Geles relató un episodio de su vida amorosa que pocos conocían y fue el momento en que el compositor la engañó y luego intentó reconquistarla con una canción.

“Resulta que Omar me engañó con una persona que yo conocía. No era tan amiga mía, pero era muy cercana a mí. A mí me dio muy duro, muy duro, tanto así que yo acababa de terminar mi colegio, entré a estudiar psicología y dejé mi carrera tirada porque de verdad me dio muy duro. Mi mamá lo que hizo fue que, para alejarme de él, me mandó para Venezuela. Pero, adivinen, hasta allá me fue a buscar y me compuso esa canción”, reveló Maren García en su cuenta de Instagram.

La historia generó gran impacto entre los seguidores del fallecido artista, que no solo recordaron la canción con nostalgia, también debatieron sobre el trasfondo emocional que escondía la letra. Según explicó Maren, Omar Geles decidió usar su talento para recuperar su relación, plasmando en Cuatro rosas su arrepentimiento y la promesa de no volver a cometer el mismo error.

“En esa canción dice que él no iba a dejar lo verdadero por lo pasajero. El amor que vale, por el de la calle. De hecho me la cantaba en todos los conciertos y de verdad esa fue la canción que hizo que volviera”, añadió Maren, dejando claro que, pese a la infidelidad, su relación con Geles logró superar la crisis y se fortaleció con el tiempo.

El tema Cuatro rosas fue grabado en 2004 por Jorge Celedón y Jimmy Zambrano en el álbum ¡Juepa je!, convirtiéndose rápidamente en un éxito que traspasó fronteras y consolidó la carrera de Celedón como uno de los exponentes más importantes del vallenato. Su letra, cargada de sentimiento y arrepentimiento, cautivó a miles de seguidores, quienes la adoptaron como un himno al amor y la reconciliación. Sin embargo, hasta ahora pocos conocían la historia personal que inspiró su composición y el profundo significado que tenía para su autor.

Omar Geles dejó una huella imborrable en la música vallenata, con éxitos como Los caminos de la vida, Tarde lo conocí, Cuando casi te olvidaba, Me gusta, me gusta y Busca un confidente, que siguen vigentes en el corazón de sus seguidores. Pero más allá de sus logros artísticos y su indiscutible talento como compositor, su vida estuvo marcada por experiencias personales intensas que, como en el caso de Cuatro rosas, terminaron convirtiéndose en inspiración para sus más grandes creaciones y reflejando las emociones más profundas que vivió.