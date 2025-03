Karina García rompió en llanto y aseguró que no es una “quitamaridos”: “Toda mi vida me ha pasado lo mismo”

Karina García no pudo contener el llanto por la discusión con Laura González - crédito lacasadelosfamososcolombia1/Instagram

Karina García no pudo disfrutar de su triunfo como líder indiscutible de la semana en La Casa de los Famosos, debido a la sorpresiva llegada de Laura González, una vieja conocida con quien tuvo un malentendido en el pasado.

A su llegada, la modelo y empresaria saludó a cada uno de los participantes, con excepción de García, que inmediatamente le reclamó el porqué la había mirado feo, además de no saludarla.

Laura González aseguró que una publicación de Karina García la llevó a terminar su relación y buscar ayuda psicológica - crédito @laugonzalezdiaz/Instagram - cortesía de prensa del Canal RCN

“Yo vi que ella llegó y me miró como feito, ¿por qué? O sea, sí sé quién eres, pero ¿por qué me miraste feo?“, comentó García a la Toxi Costeña.

Pero esto solo se convirtió en un motivo para que la discusión entre las dos estallara entre reclamos y justificiaciones. “Es que yo ya te conozco. Tienes fotos en mi apartamento en Río de Janeiro y ¿no te acuerdas de mí? ¿No sabías qué era mi casa?“, le reprochó Laura González.

A las acusaciones, García se defendió: “Si son problemas con tu ex, no tienes por qué traerlos aquí, te voy a decir una cosa, yo estaba con miles de amigas”, negando que se haya metido en el compromiso de González y Hugo Aguilar, reconocido cirujano plástico colombiano.

Él es Hugo Aguilar, el cirujano que estaría vinculado en la polémica entre Karina García y Laura González por una infidelidad - crédito @drhugoaguilarvilla/IG

Aunque García mantuvo la discusión con la exprotagonista de Nuestra Tele de 2017, minutos después se reunió con sus amigas Yina Calderón y Toxi Costeña, junto con Emiro, en la habitación del líder para llorar y desahogarse sobre la situación, asegurando que no “le ha quitado el marido a nadie”.

“Yo sé que yo soy así. Que tengo fama de lo que pueda, niñas, pero yo no le he quitado el marido a nadie. Van a decir que estoy llorando por estrategia”, expresó García entre lágrimas.

Asimismo, afirmó que siempre ha intentado tener sororidad. “Yo con todas las mujeres trato de ayudarlas, de que se vean bonitas, de empoderarlas y siempre me terminan tirando por una u otra razón”, complementó la creadora de contenido.

Sus lamentos no terminaron ahí, debido a que recordó algunas discusiones que ha tenido con otras participantes del reality, como en el caso de Yana Karpova.

“La otra, cómo va a venir a inventar que yo le mordí una tet@, que le di una patada, solamente por joderme. Y esta cómo va a venir a hacerme quedar como una moza delante de toda Colombia”, añadió entre lágrimas.

La modelo afirmó que, desafortunadamente, siempre se ha visto involucrada en inconvenientes con mujeres. “Yo no me meto con hombres comprometidos y toda mi vida me ha pasado esto ¿Sí me entienden? O sea, es muy difícil. Yo como una boba mandándola para Fuego. Yo sin saber que me la iba a montar”, apuntó.

La nueva integrante de La casa de los famosos no dudó en enfrentar a la modelo paisa - crédito @maladecisiones / X

Finalmente, García aseguró que no buscaba que sus compañeros la vieran llorar para que no creyeran que se trataba de una estrategia. Por su parte, cientos de usuarios en redes sociales salieron en defensa de la paisa, al asegurar que el Canal RCN le ha generado un “ambiente hostil” dentro del reality.

Mientras que otros cuestionaron los sentimientos de la paisa, al enfatizar que se trata de su herramienta para “conectar” con el público.

“Jefe haga un congelado y llévenle uno de los hijos a Karina se lo merece no todo tiene que ser injusto para ella todos han recibido familiares y ella solo humillación 😐😪“; ”Karina es súper empatica, siempre está resaltando las cualidades de otras mujeres, es muy noble no se porque le tiran tanto! El jefe parece que ya se obsesionó con ella…“; ”Me cae bien Karina, pero su reacción solo confirma que Laura tiene razón!“; ”Empezó la manipulación 🤣🤣🤣 se había demorado!“; ”Lágrimas de cocodrilo como siempre 😂 (sic)“, fueron algunas reacciones al respecto.