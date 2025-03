Desde un vehículo en movimiento habrían arrojado cuerpo desmembrado de un hombre en Cota, Cundinamarca: esto se sabe

La víctima habría sido arrojada desde un vehículo en movimiento - Solo emergencias moteros

En la mañana del sábado 29 de marzo de 2025 en la vía Bogotá-Siberia, específicamente en el kilómetro 3,5 de la calle 80 se reportó un macabro hallazgo que generó consternación en la comunidad.

Según informó la Policía Metropolitana de Bogotá, un cadáver fue encontrado envuelto en una cobija de colores y cubierto con vinipel negro.

El descubrimiento que ocurrió alrededor de las 6:55 a. m., movilizó de inmediato a las autoridades locales, que confirmaron la gravedad del hecho.

De acuerdo con los primeros reportes, el cuerpo correspondería a un hombre que fue hallado en posición fetal que, según testigos, habría sido arrojado desde un vehículo en movimiento. Hasta el momento del hallazgo no se contaba con información que permitiera identificar a la víctima; sin embargo, algunos testigos señalaron que tenía un tatuaje en uno de sus brazos, sin mayores especificaciones.

Las autoridades notificaron a la Seccional de Investigación Judicial (Sijín), que se encargará de liderar las investigaciones para esclarecer las circunstancias de este nuevo crimen que sacude a la región.

Para ello, la unidad especializada realizará la inspección técnica del cadáver, un procedimiento clave para recopilar evidencia que permita avanzar en la identificación de la víctima y en la determinación de las posibles causas del crimen.

Por varias horas la movilidad en el sector se vio perjudicada por cuenta de curiosos que se acercaron a verificar lo sucedido, además, las autoridades acordonaron el área para realizar las labores de levantamiento del cadáver.

Una de las testigos del hecho contó que iba rumbo a su trabajo cuando observó el bulto envuelto en bolsas negras y sábanas. “Yo iba pasando y vi la bolsa, me llamó la atención y frené ahí mismo, me bajé a mirar y llegó un ciclista y me dijo que era una persona”, afirmó a El Tiempo.

Asimismo, añadió: “Fue cerca al terminal de cárga por la 80, tenía un tatuaje en la mano (...) Ayer cuando pasé, porque yo trabajo ahí cerca, no había nada. Y hoy cuando pasé me di cuenta creo que a esa persona la dejaron ahí en la noche o en la madrugada”.

Hallan cuerpo atado de pies y manos abandonado en Bogotá

Cabe señalar que el 21 de marzo, las autoridades de Bogotá se enfrentaron a un nuevo hecho violento que conmocionó a los habitantes del barrio San Bernardo, en la localidad de Antonio Nariño.

Según informó El ojo de la noche de Noticias Caracol, el cuerpo de un hombre con evidentes signos de violencia fue encontrado atado de pies y manos, oculto entre bolsas de basura cerca del hospital San Juan de Dios, en la intersección de la avenida Caracas con la calle Primera. Este macabro hallazgo, reportado alrededor de las 9:45 p. m., encendió las alarmas en una zona ya marcada por la inseguridad y el temor de sus residentes.

El descubrimiento ocurrió cuando una persona se acercó al lugar al notar que alguien había dejado desechos en un área donde está prohibido hacerlo. Según testigos, un hombre que se movilizaba en una carreta habría depositado las bolsas en el sitio, lo que llevó a la inspección que reveló el cadáver. Las unidades de la Sijín de la Policía Metropolitana de Bogotá acudieron al lugar para iniciar las investigaciones correspondientes y esclarecer las circunstancias del crimen.

Las autoridades trabajan para determinar si el cuerpo fue trasladado desde otro lugar o si el crimen ocurrió en el mismo punto donde fue hallado. Una de las hipótesis que manejan los investigadores es que el cadáver podría haber sido llevado desde el barrio San Bernardo, conocido popularmente como El Sanber.

Esta zona, ubicada en las cercanías del lugar del hallazgo, es reconocida por ser un punto de concentración de consumidores de drogas y habitantes de calle, muchos de los cuales se asentaron allí tras el desmantelamiento de sectores como El Bronx y La L en 2016.