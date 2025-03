Danny Ocean se presentará en el Movistar Arena de Bogotá: estos son los precios de las entradas

Danny Ocean anunció un concierto en el Movistar Arena de Bogotá en 2025 - crédito @dannocean/Instagram

El cantante y compositor venezolano Danny Ocean, cuyo nombre real es Daniel Alejandro Morales Reyes, sorprendió a sus seguidores colombianos con un anuncio especial.

Después de su presentación en el Festival Estéreo Picnic 2025, el artista reveló que ofrecerá un concierto en solitario el 19 de septiembre en el Movistar Arena de Bogotá como parte de su gira internacional Reflexa Tour.

Su presentación en el festival colombiano realizado en Bogotá fue el viernes 28 de marzo en el Escenario Adidas del Festival Estéreo Picnic. Durante su presentación, Danny Ocean interpretó algunos de sus mayores éxitos, como Volare y Dembow, ante miles de asistentes que corearon sus canciones.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Danny Ocean agradeció al público colombiano después de su presentación en el Festival Estéreo Picnic 2025 - crédito @dannocean/Instagram

La versión 2025 del festival, celebrado en el Parque Simón Bolívar de la capital del país, reúne a más de 100 artistas nacionales e internacionales entre el 27 y el 30 de marzo, incluyendo nombres destacados como Justin Timberlake, Olivia Rodrigo, Alanis Morissette y Shawn Mendes.

“¡Qué noche, gracias Festival Estéreo Picnic (...) Gracias, gracias. Qué noche tan mágica. Gracias nuevamente por la invitación, Festival Estéreo Picnic, gracias por cada año apostar más por la escena de Venezuela. Gracias a todos los que llegaron a vernos”, escribió el artista después de su presentación en el festival, evidenciando su emoción por el recibimiento del público colombiano.

El concierto de Danny Ocean en el Movistar Arena está programado para el 19 de septiembre a las 7:00 p. m. Según detalló la plataforma de boletería oficial Tu Boleta, las entradas estarán disponibles en dos etapas de venta.

Danny Ocean confirmó concierto en el Movistar Arena de Bogotá para el 19 de septiembre - crédito @paramopresenta/Instagram

La preventa exclusiva para clientes Movistar Total comenzará el sábado 29 de marzo a la 1:45 a. m., mientras que la venta al público general se habilitará el lunes 31 de marzo a las 9:00 a. m., hasta agotar existencias.

Los precios de las entradas varían según la ubicación en el recinto, con opciones que van desde los 129.000 pesos hasta los 499.000 pesos, más costos de servicio.

Además, se habilitaron zonas libres de alcohol en sectores específicos del Movistar Arena, como las localidades 206, 214, 306 y 314, para garantizar un ambiente adecuado para menores de edad. Según las condiciones del evento, los niños a partir de los siete años podrán asistir, siempre que los menores de 16 años estén acompañados por un adulto.

Los precios para el de Danny Ocean en el Movistar Arena de Bogotá oscilan entre 129.000 y 499.000 pesos - crédito @paramopresenta/Instagram

Precios de las boletas en la primera etapa:

Tribuna Fan Sur: $499.000+ $89.000

Piso 2 (202 - 205 & 215 - 218): $269.000 + $48.000

Platea: $229.000 + $41.000

Piso 2 (206 - 214): $249.000 + $44.000

Piso 3 (307 - 313): $179.000 + $32.000

Piso 3 (302 - 306 & 314 - 318): $129.000 + $23.000

Desde el lanzamiento de su éxito global Me rehúso en 2017, Danny Ocean ha logrado posicionarse como una de las figuras más influyentes de la música latina contemporánea. Su estilo, que combina elementos de pop, reguetón y música urbana, le ha permitido conquistar audiencias en América Latina y más allá.

El próximo concierto en el Movistar Arena no será solo una oportunidad para revivir los éxitos que lo llevaron a la fama, también para disfrutar de las canciones de su más reciente álbum Reflexa, lanzado el 20 de mayo de 2024. Este trabajo discográfico, compuesto por doce temas, explora temas de introspección, amor e identidad, con canciones como Amor, Ley universal, Lo mejor en tu vida, y No te enamores de él.

Para promocionar Reflexa, Danny Ocean emprendió el Reflexa Tour, una gira que lo llevó a recorrer diversas ciudades de Estados Unidos y Canadá entre septiembre y noviembre de 2024.

‘Reflexa’, el último álbum de Danny Ocean, llevó a que el artista hiciera una gira por varios países - crédito Berenice Bautista/Foto AP

Ahora es el turno de Colombia, y sus fanáticos demostraron su emoción por la noticia y hasta pidieron que el artista se presente en otras ciudades del país: “Me puedo ir muriendo pero ya🫠🫠😍😍 o sea voy a ver todo el 2025 a todos mis artistas favs, thanks Páramo”; “Si, me muero 😍”; “Medellín porfa”; “2025 me va a dejar endeudado, primero J Balvin, ahora Danny? 😭”; “Ya quiero verlo 😍😍😍😍”.