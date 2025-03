Búfalo reveló cómo es trabajar con Amparo Grisales en ‘Yo me llamo’: “Yo hago lo mío y me voy”

Búfalo habló de su relación con Amparo Grisales en la décima temporada de ‘Yo me llamo’ - crédito captura de pantalla de ‘Yo me llamo’ /Caracol Televisión

Emmanuel Mendoza, conocido como Búfalo, se ha convertido en uno de los personajes más comentados de la décima temporada de Yo me llamo, el programa de imitadores de Caracol Televisión.

Su papel como encargado de notificar a los imitadores eliminados ha generado tanto curiosidad como temor entre los participantes y el público. Recientemente, el propio Mendoza ofreció detalles sobre su experiencia en el programa y su interacción con los jurados, en especial con Amparo Grisales, durante una entrevista en el programa El Klub, dirigido por el comediante Jhovanoty, de la emisora La Kalle.

Esta temporada de Yo me llamo ha implementado nuevas estrategias y personajes para mantener el interés de la audiencia. Entre estas novedades destaca la incorporación de Búfalo, un hombre de gran corpulencia y actitud seria, cuya presencia en el escenario marca el final del camino para los concursantes eliminados. Según explicó Emmanuel, su rol no solo implica ser el “portador de malas noticias”, también mantener una imagen imponente que refuerza el dramatismo del momento.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Aunque Búfalo mantiene una actitud respetuosa, reveló que su interacción con Amparo Grisales no ha sido completamente fluida desde el inicio de la temporada - crédito @lakalle/Instagram

Durante la entrevista en La Kalle, Emmanuel Mendoza habló sobre su relación con los jurados del programa: Rey Ruiz, César Escola y Amparo Grisales. Según detalló, su experiencia con Ruiz y Escola ha sido positiva, describiéndolos como personas amables y profesionales: “Rey Ruiz es un caballero total, es un señor, su esposa y su hija son excelentes personas. El señor César”.

Sin embargo, al referirse a Amparo Grisales, Búfalo adoptó un tono más reservado. Según explicó, la interacción con la actriz manizaleña y jurado no ha sido del todo fluida. “Ella tiene su forma de trabajar, yo respeto. A mí no me gusta meterme en esas cosas. Yo hago lo mío y me voy”, comentó. Estas declaraciones dieron a entender que la relación entre ambos ha tenido momentos tensos, especialmente al inicio de la temporada.

Búfalo recordó un episodio en el que Amparo Grisales cuestionó su presencia en el programa y su papel como un personaje “brusco”. “Al principio ella me veía a mí que era personaje muy brusco y yo ‘señora no estoy aquí porque quiere, porque me llamó el presidente’, (...) sino que ella lo dice por fuera y eso no está en personaje y quieren que le dé gusto a ella y eso no es así”, reveló.

Emmanuel Mendoza relató su experiencia junto a Amparo Grisales en el ‘reality’- crédito captura de pantalla de ‘Yo me llamo’ /Caracol Televisión

Mendoza mencionó que durante una reunión, la jurado expresó comentarios que él percibió como despectivos: “En una reunión dijo que no qué ese señor, que usted de dónde es como para hacerme sentir mal”.

A pesar de estas situaciones, Emmanuel Mendoza aseguró que siempre ha mantenido una actitud respetuosa hacia Grisales: “Yo callado (...) A mí me enseñaron a respetar a las señoras, yo no puedo ponerme a rebajarme con eso. Yo hago mi trabajo y ya”.

Aunque su participación en Yo me llamo ha llamado la atención del público, Búfalo dejó claro que su paso por la televisión es solo una etapa en su vida. Según explicó en la entrevista con La Kalle, su prioridad sigue siendo su negocio personal, que consiste en la venta de tulas deportivas: “Yo vivo de mi deporte, tengo mi empresa, y cuando termine aquí, seguiré con mi vida”.

Comentarios de Amparo Grisales hacia Búfalo generaron opiniones en las redes sociales - crédito captura de pantalla de ‘Yo me llamo’ /Caracol Televisión

Mendoza también aprovechó la oportunidad para promocionar sus productos, destacando que las tulas son prácticas y útiles para cualquier actividad diaria.

Las declaraciones de Búfalo generaron diversas reacciones en redes sociales. Mientras algunos usuarios elogiaron su profesionalismo y su decisión de mantener la distancia en situaciones tensas, otros se han preguntado si los comentarios de Amparo Grisales reflejan un conflicto más profundo detrás de cámaras.

“Búfalo es bello👏”; “Independiente de los jurados, este personaje me parece demasiado brusco, me parece que le genera mucho más estrés a los participantes, personalmente no me gusta”; “Ni amparo tampoco debería de estar ahí”; “Un personaje innecesario en ese programa que ya ni siquiera debería de existir.🤦”; “Debe de ser complicado trabajar con esa señora🙄”; “sin hacer nada y se hacen famosos”; “Lo enseñaron a respetar a las abuelas 😂”, son algunas reacciones en las plataformas digitales.