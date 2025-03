Aida Merlano se pronunció tras preclusión de proceso penal en su contra: “Aquí tienes belleza, pero no ilegalidad”

Aida Victoria Merlano aseguró que tuvo que demostrar su inocencia en el proceso penal, mientras no se comprobaba su culpabilidad - crédito Aida Victoria Merlano/Instagram

Tras años de investigación, el Juzgado Primero Penal Especializado de Barranquilla cerró el proceso penal que se adelantaba en contra de la creadora de contenido y empresaria colombiana Aida Victoria Merlano Manzaneda, por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares. La influenciadora, que recientemente anunció su embarazo en redes sociales, fue señalada de haber creado una empresa para ocultar bienes de su madre, la excongresista Aída Merlano Rebolledo, condenada por delitos electorales, así como por corrupción al sufragante, concierto para delinquir y porte o tenencia ilegal de armas de fuego de defensa personal.

Según el ente investigador, la empresaria constituyó una empresa dedicada a la ingeniería, la arquitectura y el urbanismo en 2019, con el fin de ocultar nueve inmuebles, avaluados en más de $2.900 millones. De esta manera, habría buscado evitar que las autoridades los detectaran. Sin embargo, de acuerdo con el abogado Miguel Ángel del Río, defensor de la creadora de contenido, la Fiscalía General de la Nación no logró demostrar que su cliente haya incurrido en alguna ilegalidad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“No encontró una participación directa de ella con relación a esos hechos que se remontan a la creación de una sociedad donde, según la Fiscalía, en principio, se buscaba esconder dineros por parte de su madre, Aída Merlano, en esas sociedades”, precisó el profesional en Derecho en una grabación difundida por W Radio.

La Fiscalía aseguró que Aida Merlano quiso ocultar bienes de su madre, Aída Merlano Rebolledo, por medio de una empresa - crédito Luisa González/Reuters

La reacción de Aida Victoria Merlano al cierre de la investigación

La creadora de contenido se pronunció al respecto, celebrando la decisión del juez de Barranquilla y revelando detalles del proceso penal que empezó hace tres años y por el cual fue imputada con cargos en 2022. En su relato, criticó el hecho de que los roles en el proceso se hayan invertido, puesto que, al parecer, tuvo que centrarse en demostrar su inocencia, mientras que no se hacía un trabajo juicio de demostración de su presunta culpabilidad.

“La paradoja de mi vida. Creen que busco hombres por dinero, pero me investigan por enriquecimiento ilícito (…). Normalmente, tú eres inocente hasta que se demuestra lo contrario, pero en los casos de enriquecimiento ilícito se invierte la carga de la prueba. Es decir, la Fiscalía te llama y te dice: mira, yo creo que tú eres culpable, entonces demuéstrame que eres inocente”, explicó Merlano.

La creadora de contenido reafirmó su inocencia y agradeció a sus abogados - crédito @aidavictoriam/Instagram

En consecuencia, en el curso de la investigación, la empresaria allegó a las autoridades judiciales toda la documentación necesaria para dejar en evidencia la legalidad del origen de su dinero y de sus bienes. Pese a que contaba con el material probatorio de su lado, el proceso penal derivó en varios problemas para ella a nivel financiero. Empezó a presentar dificultades para acceder a préstamos y no es una persona natural fiable para servir como codeudora.

“Resulta que desde ese momento a mí los bancos no me prestan plata. O sea, mi amor, que todo lo que ves es pagado de contado. Cuando suena mi nombre saltan todas las centrales de riesgo y básicamente si quieres mi amistad tiene que ser por mi linda cara, porque no te sirvo de codeudor. Hasta hoy”, detalló.

Aida Merlano tuvo problemas para acceder a préstamos por cuenta del proceso penal que hubo en su contra - crédito Luisa González/Reuters

Luego de que se adelantara la investigación en su contra, la Fiscalía, que tenía el deber de presentar ante el juez el material probatorio contundente para formular una acusación y llevarla a juicio, solicitó la preclusión del caso, a lo que se unió su defensa, argumentando que no había razones para continuar con el proceso penal.

Aida Victoria Merlano agradeció a sus abogados por el trabajo que llevaron a cabo durante los años de indagación, al perito que intervino en el caso y a Dios. “Aquí tienes belleza, carisma, dinero, pero no ilegalidad”, concluyó la creadora de contenido.