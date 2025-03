‘Yo me llamo’: tres participantes fueron eliminados de antes del cambio de etapa, hubo doble erizada y hasta lágrimas

Las presentaciones de la noche causaron sorpresa - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión

Los desacuerdos fueron los protagonistas de la emisión de Yo me llamo en la noche del 27 de marzo de 2025, pues los jurados Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz protagonizaron algunas discusiones por la presentación de los imitadores que se encontraban en riesgo de eliminación y que intentaron dar todo en el escenario para no quedarse fuera del concurso.

Sin embargo, a tres de ellos no les sirvió el esfuerzo, pues tuvieron que abandonar la competencia ante la sorpresa de los televidentes y los seguidores que cosecharon a lo largo del programa.

Así fueron las presentaciones

Raphael cantó Como yo te amo, uno de los temas insignia del artista, por lo que los jurados resaltaron lo expresivo que fue en su interpretación, ya que la evolución fue evidente y demostró el trabajo en su paso por el escenario.

Luis Alfonso sorprendió con su interpretación de La cantina, ya que se llevó una erizada de Amparo Grisales, teniendo en cuenta su similitud con el artista original.

Después de los difíciles momentos que vivió el artista por el rompimiento de su relación sentimental logró destacarse en el escenario, lo que fue destacado por los jurados.

Gustavo Cerati cantó Zona de promesas, canción con la que no logró descrestar a los jurados, pero aseguró que quería interpretar la canción porque es una de las favoritas de su madre, así que no pretendía dejar pasar la oportunidad de hacerlo en el escenario de Yo me llamo.

Oscar D’León salió con Llorarás y le faltó mucho baile y sabor para parecerse al original, aunque su improvisación en el escenario convenció, pues se soltó bastante y empezó a sonreír, lo que claramente hizo la diferencia.

Gloria Trevi cantó Todos me miran, logrando una erizada doble de Amparo Grisales, pues es una de las artistas más parecidas a la original, no solo en su voz, sino en su expresión corporal, pues aprovecha el escenario en cada uno de sus shows.

“La diva de Colombia” se desató en elogios para la artista, teniendo en cuenta que deja el alma en el escenario, como ya lo ha hecho en otras presentaciones. Además, su vestuario causó impacto y la felicitaron porque su esposo y su suegra fueron los que la ayudaron a realizarlo.

Cornelio Reyna interpretó Me caí de la nube, una de las canciones más famosas del artista original, y recibió algunas recomendaciones para seguir trabajando el personaje, aunque estas estuvieron relacionadas con el tono de su piel y con su cabello.

A su vez, Joan Manuel Serrat cantó En cualquier lugar, un tema con el que Amparo también se erizó, pues el imitador lo hizo bastante bien, en opinión de los jurados.

“Me movió, me erizó. Me gusta la gente arriesgada”, dijo la famosa sobre su paso por el escenario.

Amaia Montero eligió Rosas para salir al escenario, por lo que se llevó halagos por parte de Rey Ruiz, pero no logró descrestar a Amparo Grisales, pues consideró que le falta “gracia” y César le pidió seguir trabajando.

Jim Morrison cantó Alabama Song, tema con el que se llevó muy buenos comentarios por parte de los jurados, teniendo en cuenta que realizó una puesta en escena bastante interesante que los convenció.

Amparo Grisales se erizó y hasta se le aguaron los ojos con la presentación, lo que emocionó de más al artista.

Óscar Agudelo salió con China hereje, tema con el que emocionó a César Escola, que lo felicitó. Aunque Amparo y Rey lo criticaron por sus expresiones faciales, porque el artista original no transmite.

Fito Páez interpretó La rueda mágica, pero no se llevó muy buenos comentarios, teniendo en cuenta que es una canción bastante plana, por lo que se arriesgó demasiado y ni siquiera sus chistes fueron bien recibidos.

Paquita la del Barrio cantó Tres veces te engañé, con la que se llevó muy buenos comentarios por parte de los jurados, que reconocieron su trabajo.

Eliminados en Yo me llamo

Fito Páez fue el primero en abandonar el escenario.

Gustavo Cerati tampoco convenció con su presentación.

Amaia Montero también tuvo que irse.