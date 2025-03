Juicio Álvaro Uribe: testigo confirmó haber mediado para que exparamilitares hablaran con alguien cercano al expresidente

El testigo Hernán Darío Giraldo Gaviria aseguró que los tres reclusos lo buscaron para contactar a alguien cercano al expresidente Álvaro Uribe - crédito Mauricio Dueñas/EFE y captura de pantalla audiencia Álvaro Uribe

Hernán Darío Giraldo Gaviria, alias Cesarín, es otro de los testigos que ha sido interrogado en el juicio oral que se adelanta en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez, acusado formalmente por los delitos de soborno, soborno en actuación penal y fraude procesal. En el interrogatorio, adelantado por la fiscal Marlenee Orjuela, el testigo confirmó haber sido intermediario para lograr que tres internos de la cárcel de Cómbita se pusieran en contacto con alguien cercano al exmandatario.

De acuerdo con Gaviria, que fue sicario y ex jefe de la organización criminal la Oficina de Envigado, tres exparamilitares hablaron con él para que buscara a una persona que hiciera parte de la defensa del ex jefe de Estado, con la cual necesitaban hablar. Los internos que los contactaron en 2018 son Giovanny Alberto Cadavid Zapata, que integró el Bloque Metro; Máximo Cuesta Valencia, que habría hecho parte de las Águilas Negras, donde era conocido como alias Sinaí; y Elmo José Mármol Torregrosa, alias el Poli, exmiembro del Bloque Central Bolívar.

“Ellos querían dialogar con alguien de la defensa del doctor Uribe, no recuerdo bien cuál era el contexto de la conversación”, indicó en el interrogatorio.

La reunión entre los reclusos se llevó a cabo en la cárcel de Cómbita en 2018 - crédito Colprensa

La reunión con el abogado Diego Cadena

En consecuencia, habló con su abogada, Ángela Milena López, para que sirviera como puente para conseguir a una persona cercana al expresidente. Después de haberle hecho la petición, en una reunión que tuvo con ella en el área de abogados de la cárcel, notó que llegó un abogado que se reunió con los tres internos: Cadavid Zapata, Cuesta Valencia y Mármol Torregrosa. El profesional en cuestión era Diego Cadena, que para entonces representaba los intereses de Álvaro Uribe.

Según indicó, esa fue la única vez que vio al abogado Cadena: “De conocerlo, no. Lo distinguí una vez (…). Yo me encontraba en visita de abogado con a doctora Ángela (…). Él llegó, precisamente ahí, a esa área de abogados”, detalló el testigo.

Diego Cadena aseguró que las interceptaciones de las que ha sido víctima son ilegales y vulneran los principios de confidencialidad y el secreto profesional - crédito Camila Díaz/Colprensa

Pese a que hubo un “saludo cordial”, Giraldo Gaviria aseguró no haber estado presente en el encuentro que tuvo Diego Cadena con los tres señalados exparamilitares, puesto que se ubicó en otra mesa. Posteriormente, los reclusos solicitaron a la abogada Ángela Milena López que les ayudara a redactar unos documentos, relacionados, justamente, con el exmandatario. No obstante, aseguró no haber tenido acceso al contenido de los textos.

En total, la abogada escribió dos cartas, en las que los señalados exparamilitares aseguraron que el senador Iván Cepeda Castro, reconocido como víctima en el proceso penal, les había ofrecido “beneficios jurídicos” o “asilo político” si declaraban en contra de Álvaro Uribe. Asimismo, afirmaron que el expresidente no había tenido ninguna relación con el grupo paramilitar Bloque Metro.

Tiempo después, Giraldo Gaviria volvió a reunirse con los internos, con los que compartía patio, y conversaron sobre la reunión que tuvieron con el abogado Diego Cadena, pero, de acuerdo con el testigo, sus compañeros de reclusión no ahondaron en detalles sobre el encuentro, ni sobre los documentos que su abogada había ayudado a redactar. “Se habló de que ellos habían hecho una manifestación sobre unos hechos que habían tenido relación con el proceso que se llevaba del doctor Uribe”, explicó.

Los exparamilitares aseguraron que Álvaro Uribe no hizo parte del Bloque Metro - crédito Camila Díaz/Colprensa

Por otro lado, mencionaron a la abogada Mercedes Arroyave Ardila: “Nada específico ni puntual. Hablaron de la doctora Mercedes”. La mujer en cuestión fue apoderada de Juan Guillermo Monsalve, señalado exparamilitar que funge como testigo estrella del caso, por haber asegurado que Álvaro Uribe hizo parte del Bloque Metro. La profesional en Derecho es todo un enigma porque no se ha presentado a declarar en el proceso desde 2019. Según el expresidente Álvaro Uribe, la abogada visitó varias cárceles en compañía del senador Iván Cepeda Castro.

Con respecto al congresista Cepeda, confirmó que alguna vez lo vio en la prisión, conversando con un grupo de internos que estaban en otro patio. Los reclusos estaban relacionados con un “proceso” de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc-Ep).