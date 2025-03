Aida Victoria Merlano reveló por qué no tiene una relación con hombres sin dinero: generó críticas en las redes

Aida Victoria Merlano defendió su postura sobre las relaciones de pareja y la estabilidad económica - crédito @aidavictoriam/Instagram

La creadora de contenido y empresaria Aida Victoria Merlano generó un debate en redes sociales tras compartir su perspectiva sobre las relaciones de pareja y la importancia de la estabilidad económica en estas.

En un reciente video publicado en su cuenta de Instagram, la influencer, que cuenta con más de seis millones de seguidores, respondió a las críticas que la acusan de ser materialista y de priorizar el dinero en sus relaciones sentimentales.

Merlano defendió su postura argumentando que busca construir relaciones equilibradas y con personas que compartan su nivel de desarrollo personal y financiero.

La creadora de contenido habló de su perspectiva y responde a quienes minimizan sus logros por rechazar relaciones sin equilibrio - crédito @rastreandofamosos/Instagram

En sus declaraciones, la influencer explicó que su enfoque no se trata de materialismo, sino de buscar una pareja que esté en una situación similar a la suya: “Si hay hombres a los que no les gusta estar con otros hombres sin plata, ¿por qué a mí sí me tendría que gustar? Lo que pasa es que uno dice estas cosas y suena materialista e interesada, pero al final del día es tan sencillo, como que si yo soy una mujer con dinero y empresa quiero alguien que sea parejo porque es complejo querer construir con alguien que no ha construido nada para sí mismo”.

Además, destacó que, aunque el amor es fundamental, no se puede ignorar el impacto que los sueños y las metas individuales tienen en una relación.

Para ella, construir una vida en pareja requiere que ambas partes hayan trabajado en su propio crecimiento y estabilidad.

La creadora de contenido responde a las críticas sobre su supuesta materialismo en sus relaciones sentimentales - crédito @aidavictoriam/Instagram

Aida Victoria Merlano también abordó las críticas que ha recibido por parte de detractores que minimizan sus logros personales, atribuyéndolos únicamente a sus relaciones con hombres adinerados.

La influencer calificó estos comentarios como infundados y provenientes de personas “resentidas”. En su defensa, afirmó que todo lo que ha conseguido ha sido fruto de su esfuerzo y dedicación, y que no tiene miedo de expresar sus estándares en una relación.

En el video, Merlano también reflexionó sobre cómo las creencias limitantes de algunas personas pueden afectar el desarrollo de una relación. La influenciadora indicó que la situación financiera de una persona suele estar relacionada con su mentalidad y sus decisiones.

Aida Victoria Merlano afirma que busca una pareja con un nivel de desarrollo personal y financiero similar al suyo - crédito @aidavictoriam/Instagram

“¿Por qué entonces te toca a ti bajar los estándares y bajar las experiencias de vida a las que intentas acceder porque en muchas de ellas te toca ahorrar para ti y para la otra persona? Por lo general, uno suele descubrir en estas relaciones que la vida financiera de este tipo de personas que están jodidas, obedece a sus propias creencias limitantes y con esa persona no vas para ningún lado por más que te lo intenten romantizar”, añadió la influencer barranquillera.

El tema expuesto por la empresaria generó aún más relevancia debido al contexto personal de Merlano, que recientemente anunció que está esperando un hijo junto a su pareja actual, el empresario y ganadero Juan David Tejada.

La influenciadora expresó que este embarazo representa la realización de uno de sus mayores sueños: convertirse en madre. Tras relaciones fallidas en el pasado, Merlano parece haber encontrado estabilidad emocional con Tejada, a quien describe como un hombre que cumple con sus expectativas tanto en el ámbito personal como en el financiero.

La influencer explica que no se trata de materialismo, sino de encontrar a alguien que esté en su misma situación - crédito @aidavictoriam/Instagram

A pesar de estar en uno de los momentos más felices de su vida, la barranquillera no ha escapado de las críticas. Algunos usuarios en redes sociales indicaron que su éxito se debe a sus relaciones con hombres adinerados, como su exnovio, el streamer conocido como Westcol, o su actual pareja, Tejada.

Sin embargo, la influenciadora fue contundente en su respuesta, afirmando que su elección de pareja está basada en la búsqueda de una relación equilibrada y no en intereses económicos: “A ti te pueden decir románticamente que el amor todo lo puede, pero en la vida se puede tener amor y dinero porque una cosa no excluye a la otra, y pasa una cosa, es complicado estar con una persona y admirarlo cuando esa persona no puede costear su propia vida dentro del esquema al que tú estás acostumbrado”.

La barranquillera también aprovechó para enviar un mensaje a las mujeres que, como ella, trabajan arduamente para alcanzar sus metas. La influenciadora instó a sus seguidoras a no temer ser etiquetadas como interesadas por establecer estándares en sus relaciones. “Quítense de encima el miedo a que le digan interesada, que eso no es ser interesada”, afirmó.

La influencer responde a detractores que minimizan sus logros personales - crédito @aidavictoriam/Instagram

Las declaraciones de Aida Victoria Merlano generaron comentarios en las redes sociales. Mientras algunos aplauden su franqueza y su defensa de los estándares personales, otros critican su postura, considerándola superficial: “Totalmente de acuerdo 🔥”; “En Colombia les encanta romantizar la pobreza y la vida fácil”; “Muy sabia con el tema🙌”; “😂 La verdad ella no me agrada mucho pero estoy de acuerdo con esta reacción”; “Aida utiliza siempre un vocabulario despectivo y descalcificador. Y se jacta de tener plata pero de dónde salió el dinero de la mamá. Otra cosa”.