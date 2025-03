A golpes atacaron a un policía en Manizales por pedirle a un hombre que utilizara el casco para movilizarse en su motocicleta

Los hechos ocurrieron en vía pública del barrio Marmato, en Manizales (Caldas), centro de Colombia - crédito archivo Colprensa y @SecMovilidadMzl/X

Un altercado ocurrido en el barrio Marmato, en Manizales, terminó con dos personas judicializadas por el delito de violencia contra servidor público. En este caso, el incidente se desató cuando un hombre, requerido por la Policía para que utilizara casco mientras conducía, reaccionó de manera violenta y agredió a uno de los agentes.

La reacción de la mujer, que no iba con el motero, en lugar de procurar detenerlo para que no siguiera agrediendo al agente, terminó en una golpiza que ambos le propinaron al uniformado. Por todo lo anterior, finalmente fueron arrestados, aseguró el diario La Patria.

De acuerdo con el reporte presentado por la Fiscalía durante la audiencia de control de garantías, el hecho generó un ambiente de tensión en el sector, dado que algunos vecinos intentaron evitar que las autoridades detuvieran a los implicados.

La captura de ambos se realizó en flagrancia, y esto permitió que fueran presentados ante la justicia de manera inmediata.

El hombre reaccionó de manera violenta a la solicitud que le hizo el agente de la Policía - crédito Secretaría de Movilidad de Manizales/Facebook

Detalles del enfrentamiento y la intervención de la comunidad

El altercado comenzó cuando los agentes de policía, en cumplimiento de su labor, solicitaron al hombre que cumpliera con la normativa de tránsito que exige el uso de casco para los motociclistas, algo que está dentro de lo usual en esta clase de procedimientos.

Pero esta advertencia no cayó muy bien en el sujeto, que no, no solo se negó a acatar la orden, sino que respondió con agresiones físicas hacia uno de los uniformados. En ese momento, una mujer que se encontraba en el lugar decidió intervenir, pero en lugar de calmar la situación, también atacó al agente.

La situación escaló en cuestión de segundos porque todo ocurrió en vía pública, con los demás transeúntes como espectadores en primera fila, provocando un ambiente de caos en el barrio Marmato, de Manizales.

Algunos residentes intentaron interferir en el procedimiento policial, buscando impedir que los dos implicados fueran aprehendidos. Sin embargo, las autoridades lograron controlar la situación y proceder con las capturas.

El casco es el elemento más importante de protección y seguridad para los motociclistas porque protege la cabeza de golpes que pueden resultar mortales - crédito archivo Colprensa

Consecuencias legales de agredir a un agente

Ambos detenidos fueron presentados ante un juez en una audiencia de control de garantías, donde la Fiscalía expuso los detalles del caso basándose en el informe de captura en flagrancia.

Los cargos imputados a los acusados corresponden al delito de violencia contra servidor público, el cual está tipificado en la legislación colombiana con penas que oscilan entre 4 y 8 años de prisión.

Adicional a todo lo anterior, y en medio de la diligencia judicial, los acusados no aceptaron los cargos que se les imputaron. Esto implica que el proceso continuará su curso legal, mientras se recopilan más pruebas y se determina la responsabilidad de los implicados en los hechos.

El incidente ha generado diversas reacciones en la comunidad del barrio Marmato en Manizales, donde quedó evidenciado una vez más que este tipo de situaciones resaltan las tensiones que pueden surgir entre las autoridades y los ciudadanos en el cumplimiento de las normas, tal y como ha quedado consignado en varios videos en redes sociales donde se observan a agresiones a integrantes de la Secretaria de Movilidad y Tránsito de Cali.

Actos como estos muestran la falta de respeto hacia los servidores públicos y el cumplimiento de las leyes como base para la convivencia, pero a la vez deja a la luz la necesidad de reforzar las campañas de sensibilización sobre el uso de elementos de seguridad, como el casco, que son fundamentales para proteger la vida de los motociclistas y sus acompañantes.

Los motociclistas suelen ser los principales afectados en siniestros viales, y según las cifras oficiales por parte del Observatorio de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, entre enero y febrero de 2025 se reportaron 721 usuarios de motos como víctimas fatales en accidentes de tránsito en todo el territorio nacional - crédito Colprensa

De hecho, en algunos poblados del país puede ser normal ver a las personas movilizarse en motocicletas sin el uso de este elemento de seguridad, y con ello la probabilidad de perder la vida en un accidente de tránsito puede ser mayor.

Las autoridades esperan que este tipo de comportamientos no se vuelvan algo reiterativo, debido a que no solo los uniformados hacen esta clase de advertencias para cumplir con su trabajo, que en el fondo lo que busca es evitar que se sigan presentando víctimas mortales por culpa de accidentes de tránsito en calles y carreteras de la región, ubicada en el Eje Cafetero.