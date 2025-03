Laura Acuña reveló que fue demandada cuando tenía 16 años mientras ejercía su cargo como abogada

Laura Acuña contó que fue demandada a sus 16 años - crédito @lauraacunaayala/Instagram

En una entrevista que le realizó Laura Acuña a la cantante Fanny Lu en su programa La sala de Laura Acuña, se conoció la historia de cuando la presentadora fue demandada cuando ya ejercía su profesión de abogada.

Aunque Laura es reconocida en Colombia por ser parte del mundo del entretenimiento, ya que lleva años trabajando como presentadora de televisión y modelo, ella se graduó de abogada. Por eso, tiene algunos recuerdos de cuando empezó a trabajar en el mundo de las leyes.

En la conversación, Laura comentó que escogió esa carrera, porque tenía la ilusión de mejorar varias situaciones de la vida común, ayudar a las personas que necesitaban justicia y ley, pero se enfrentó a episodios inesperados y poco a poco fue entendiendo cómo era la realidad.

“Yo soy abogada y cuando uno estudia derecho es con esas ganas de querer cambiar el mundo, uno dice: ‘por fin la justicia. Voy a hacer algo’. Uno envalentonadísimo cuando estudió, pero cuando llegas al consultorio, que esta historia no la he contado nunca, y a uno en el consultorio jurídico le ponen esos casos que nadie puede llevar, porque los consultorios jurídicos son para eso, para la gente que necesita un abogado y que no tiene con qué pagar un abogado”, empezó contando Laura Acuña.

La presentadora es abogada de profesión y contó algunos detalles de su experiencia ejerciendo la carrera - crédito La sala de Laura Acuña

De acuerdo con las palabras de la presentadora de Yo me llamo, ese momento de la carrera se conoce como las prácticas en otras carreras universitarias, es decir, que también es un semestre, en el que se trabaja y se aplica lo aprendido, pero depende de la calificación para pasarlo o perderlo.

Después de esto, contó la historia del primer caso que le tocó llevar al ejercer su puesto como abogada. Laura recordó que le tocó una situación con una pareja que se había separado y se estaba peleando el tema de la manutención alimentaria y a ella le tocó defender a la mujer.

“El primer caso que me tocó, para que sepan, era de una persona que estaba demandado por inasistencia alimentaria y yo estaba ayudando a la señora que estaba pidiendo ese derecho, porque eso es un derecho de las mamás”, explicó la presentadora.

Sin embargo, a pesar de que tenía en su mente y corazón las ganas de sacar adelante ese proyecto profesional, de aportarle a la sociedad con su trabajo, y en este caso en particular, ayudar a su defendida, terminó viviendo una situación que no esperaba.

Cuándo fue demandada Laura Acuña y qué edad tenía - crédito @lasaladelauraacuña/TikTok

“Lo primero que recibí fue una amenaza de ese otro ser humano que no quería responder, y fue así, diciéndome más o menos que no me metiera en lo que no me importaba, yo era una niña de 16 años, o sea, era una bebé y ese fue mi primer encuentro con esa carrera. Es una cosa muy difícil”, confesó Laura Acuña.

Sin embargo, todo parece indicar que Laura Acuña logró sacar adelante su carrera y se graduó como abogada, pues no reveló más detalles al respecto de la situación que vivió en ese momento de su vida, ni sobre el desenlace de la historia, pues solo la trajo a colación en la entrevista para mencionar que le parecía inexplicable la idea de que hay seres humanos en el mundo que creen que tienen el derecho de arrebatarle la vida a otras personas, sea la razón que sea que tengan en su cabeza.

Con el tiempo la vida sorprendió a Acuña con la televisión y tras presentar un casting en el Canal RCN terminó presentando el programa Fuera de lugar, hasta que decidió explotar más su talento e hizo una siguiente prueba, la cual se la pidió al director de noticias porque quería trabajar en “algo más serio” y se convirtió en una de las presentadoras de entretenimiento más importantes del país.