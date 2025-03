J Balvin reveló la razón por la que no se casará con Valentina Ferrer, madre de su hijo, Río: “No le pertenezco a ella”

J Balvin considera el matrimonio un compromiso social innecesario para su relación con Valentina Ferrer - crédito @jbalvin/Instagram

El cantante colombiano J Balvin, que actualmente se encuentra en una extensa gira por Estados Unidos con su tour Back to the Rayo, dejó clara su postura sobre el matrimonio en una reciente entrevista. Durante una conversación con el periodista dominicano Tony Dandrades para el programa Primer Impacto de Univisión, el artista explicó por qué no tiene planes de casarse con su pareja, la modelo argentina Valentina Ferrer, madre de su hijo, Río, que pronto cumplirá cuatro años. Según detalló el medio, Balvin considera que el matrimonio es un compromiso social que no define el amor ni la conexión entre dos personas.

El intérprete de éxitos como Mi gente y Me gustas expresó que no ve una diferencia significativa entre estar casado o no. “Yo siento que el matrimonio es una fiesta y es un compromiso con la sociedad”, afirmó. Sin embargo, subrayó que para él, el verdadero compromiso es con la pareja y no con las expectativas sociales. “Tú no me perteneces, ni yo le pertenezco a ella. Es como la libertad realmente de ser, ese es el amor”, agregó el artista, dejando en claro su visión sobre las relaciones y la importancia de la autonomía dentro de ellas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La pareja comparte la crianza de Río, su hijo de cuatro años, como su prioridad más importante - crédito @valentinaferrer/Instagram

J Balvin y Valentina Ferrer han mantenido una relación estable durante más de ocho años. La pareja comparte la crianza de su hijo Río, y ambos coinciden en que el matrimonio no es una prioridad en sus vidas. Cabe recordar que Ferrer ya había expresado en el pasado su postura sobre este tema. En una entrevista con la revista Hola en 2021, la modelo declaró que nunca soñó con casarse y que, si alguna vez lo hiciera, sería algo íntimo y privado. Además, en otra conversación con Univisión, Ferrer afirmó que tener un hijo es un compromiso más significativo que un matrimonio.

El cantante también destacó que esta decisión no es unilateral, sino que ambos comparten la misma perspectiva. “No es que sea algo que yo impuse, ni mucho menos con una mujer tan brava como la mía”, comentó Balvin, refiriéndose al carácter fuerte de su pareja. Estas declaraciones refuerzan la idea de que su relación se basa en acuerdos mutuos y en una visión compartida sobre lo que significa el amor y el compromiso.

Un tour que marca su regreso a los escenarios

El cantante urbano recorre 27 ciudades de Estados Unidos en su gira “Back to the Rayo” - crédito Luis Eduardo Noriega Arboleda / EFE

Mientras su vida personal sigue siendo tema de interés, “el niño de Medellín” continúa brillando en el ámbito profesional. Su gira Back to the Rayo lo ha llevado a presentarse en importantes escenarios de Estados Unidos, como el Kaseya Center en Miami, donde ofreció un espectáculo que impresionó a sus seguidores por su calidad y energía. Este tour marca su regreso a los escenarios después de seis años y tras la cancelación de una gira programada para 2021. En esta ocasión, el artista recorrerá un total de 27 ciudades, consolidando su posición como uno de los referentes más destacados del género urbano.

El éxito de su gira refleja su talento musical y su capacidad para conectar con el público a través de su autenticidad. A pesar de su postura poco convencional sobre temas como el matrimonio, Balvin sigue siendo una figura influyente que desafía las normas tradicionales y promueve una visión más libre y personal de las relaciones humanas.

Valentina Ferrer enfatiza que ser padres representa un compromiso mayor que un matrimonio - crédito Daniel Cole / REUTERS

Las declaraciones de Jose Álvaro Osorio Balvin, nombre de pila del antioqueño, sobre el matrimonio generó interés por su enfoque poco convencional. Su énfasis en la libertad y el respeto mutuo como pilares del amor refleja una perspectiva moderna que resuena con muchas personas que buscan redefinir las normas de las relaciones.