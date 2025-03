Daniel Briceño cuestionó supuesta “chuzada” de chats del Supersalud: “Increíble las estupideces a las que son capaces de llegar”

El concejal de Bogotá Daniel Briceño arremetió contra el superintendente de Salud, Giovanni Rubiano, y el presidente Gustavo Petro, tras denunciar supuesta filtración de chat - crédito @danielbricen/X - Andrea Puentes/Presidencia

Uno de los momentos que no pasó desapercibido del cuarto Consejo de Ministros televisado del Gobierno de Gustavo Petro, y en el que se abordó el tema de las deficiencias en el suministro de medicamentos por parte de las gestoras farmacéuticas, fue la denuncia que hizo el superintendente de Salud, Giovanni Rubiano, que en diálogo con el jefe de Estado denunció que sus conversaciones estaban “chuzadas”.

Rubiano, que lanzó duros señalamientos contra las entidades promotoras de salud (EPS), las proveedoras del sistema como Audifarma, que estarían fomentando la crisis explícita con las demoras en la entrega, e, incluso, se despachó en contra de sus antecesores, que según él, tuvieron “el pico callado” frente al panorama que estaría siendo forzado con intereses políticos, afirmó que intervinieron sus comunicaciones.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Según Giovanni Rubiano, titular de la entidad, denunció que sus conversaciones fueron intervenidas; lo que desató una dura reacción del concejal de Bogotá Daniel Briceño - crédito Presidencia

“Las fotos de la discordia, señor Presidente. Allí está la insulina y tengo más fotos que se las pasé a la doctora Angie (Rodríguez, directora del Dapre) para que, yo no sé si se puedan publicar, por favor, porque es que tengo hartas fotos y quisiera publicarlas. La verdad es que sería muy bueno publicarlas. La insulina. Porque es que me dicen que soy mentiroso, presidente”, afirmó el funcionario.

Así habría sido la supuesta “interferencia” de las conversaciones del Supersalud

Y reveló cómo obtuvo este material probatorio, de cómo, desde el Gobierno, se habrían encontrado 133.000 dosis del fármaco, para forzar la situación que se registra en los puntos de dispensación de la mencionada gestora. “Si yo las vi, le tomé la foto. Yo ni siquiera llevé equipo de comunicaciones con el celular que tengo ahí. Tomé las fotos y me advirtieron”, afirmó el superintendente en sus declaraciones.

El presidente Gustavo Petro lideró el que será su cuarto Consejo de Ministros televisado, en el que habló de la crisis en el sistema de suministro de medicamentos - crédito Andrea Puentes/Presidencia

Ante esto, Petro reconoció la equivocación que habría cometido, a su parecer, el superintendente Rubiano. “Ese fue su error, que lo las tomó con su celular. Si usted me las envió a mí, Line (servicio de mensajería que usa el presidente)”, afirmó el primer mandatario. “Ya estaba interferido y bloqueado”, agregó en esta conversación, sin que se le notara preocupación por la grave denuncia.

Frente a la situación, Rubiano aprovechó para justificar por qué las actas de la inspección hecha no fueron enviadas. “Ah, bueno, a propósito de eso, permítame también hacer esa denuncia pública, señor presidente. Tuve interferencia de comunicación entre la Superintendencia y la Presidencia, no pude mandarle las actas, no pude mandarle las fotografías, no pude mandarle unas grabaciones”, afirmó el titular.

Con esta publicación, el concejal de Bogotá Daniel Briceño puso en duda las afirmaciones del superintendente de Salud, Giovanni Rubiano - crédito @DanielBricen/X

Daniel Briceño puso en duda supuestas “chuzadas” a superintendente de Salud

Tras estas afirmaciones, el concejal distrital por el Centro Democrático se expresó en su perfil de X y puso un manto de duda sobre las presuntas interceptaciones a las comunicaciones del superintendente. Sobre todo, cuando Line es considerada una de las aplicaciones de mensajería más seguras; utilizada, incluso, por el Gobierno del presidente de los Estados, Donald Trump.

“Para tapar su ineptitud, Petro y su Superintendente de Salud se inventan que tenían interferidos sus chats, WhatsApp y celulares y por eso no enviaban actas. Increíble las estupideces a las que son capaces de llegar con tal de justificarse”, afirmó el cabildante, que se ha convertido, además de un acérrimo crítico del manejo del caso del lote de insulina, de la forma en la que buscaría mentirle a los ciudadanos.

Así, se generó una nueva polémica con la que Petro y su funcionario puso en vilo, en caso de ser ciertas las denuncias de Rubiano, la seguridad de las comunicaciones presidenciales. Aunque la equivocación del jefe de Estado, que en su momento publicó una foto con otro lote de medicamentos, como Levotiroxina, que es usado para tratar el hipotiroidismo, hace que las incongruencias sean mayores.

Con este mensaje, el presidente Gustavo Petro se expresó sobre la insulina encontrada en bodegas, aunque utilizó una imagen falsa - crédito @petrogustavo/X