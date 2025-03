Tiktoker colombiana contó cómo le negaron la visa a Estados Unidos e hizo recomendaciones para los interesados en obtenerla

Le negaron la visa y así fue su historia - crédito @lausofi101/IG

Viajar a Estados Unidos es un sueño para muchos colombianos, pero obtener la visa para ingresar al país no siempre es un trámite sencillo.

La historia de Laura Hernández, una joven tiktoker de 24 años, es prueba de ello. A través de un video en su cuenta de Tiktok, compartió la experiencia que vivió cuando su solicitud fue rechazada, a pesar de haberse preparado con asesoría y haber seguido las recomendaciones de otros viajeros.

Laura relató que como parte de su preparación para la entrevista pagó una asesoría especializada y vio múltiples videos en redes sociales donde otras personas contaban cómo lograron obtener la visa.

Su confianza era alta, pues muchos jóvenes de su edad habían conseguido la aprobación del documento. Sin embargo, su realidad fue diferente y al no obtener el documento para ingresar a Estados Unidos de manera legal, dejó una advertencia clara: “No se confíen siempre de los videos de Tiktok”.

“Me negaron la visa. Yo tenía toda la fe del mundo de que a mí me iban a dar mi visa. Les cuento que yo pagué una asesoría normal, ellos me ayudaron con el formulario y ustedes dirán: ‘Ay, pero una persona de 24 años, sola y en Estados Unidos, era obvio que se la iban a negar’, pero no, les juro que yo vi muchos tiktoks que me daban esperanza. No se confíen siempre de los tiktoks”, empezó contando Laura.

El día de la entrevista, la tensión se apoderó de ella al notar que a algunas personas les aprobaban la visa, mientras que otras salían de la embajada con el rostro desencajado por el rechazo.

Tiktoker colombiana cuenta cómo le negaron la visa - crédito @lausofi101/TikTok

“Cuando yo estaba llegando a la embajada, una familia completa, la mamá, el papá y dos hijos, iban saliendo y cogió el teléfono y llorando dijo que les habían negado la visa. Yo me asusté y ya el corazón lo llevaba acelerado. Fue un momento tenso para mí y eso que solamente fue a la entrada. Yo estuve pendiente de a quién le daban la visa y a quién no”, recordó Laura.

Dentro de los detalles que reveló en el video, indicó que las personas a las que les aprobaron el documento les daban un papel en formato horizontal a los que no uno vertical.

Además, contó que ella se percató de que había unas ventanillas en las que sí estaban aprobando las visas, a pesar de que se tratara de personas solas como ella, “había peladas, personas muy jóvenes”.

Al llegar su turno, la interacción con la cónsul fue breve y poco alentadora. Según su testimonio, la funcionaria nunca la miró a los ojos y la conversación fue completamente impersonal.

Le hicieron preguntas sobre su historial de viajes, con quién planeaba visitar Estados Unidos y a qué se dedicaba. A pesar de responder con naturalidad, la respuesta fue tajante: “Su visa fue negada. Será en una próxima oportunidad”.

“Yo estaba muy ansiosa, bloquee todo. De todas maneras, yo tengo mucha fe y me daba tranquilidad que yo ya he salido del país. Dijeron siguiente y me tocó a mí, me pidieron el pasaporte, la gringa no me volteó a mirar en ningún momento. No me pudo haber toca una cónsul menos empática ni amable. Me preguntó que si había salido del país y le dije que sí, me pregunto que cuándo y a dónde, y le dije que a República Dominicana en junio del 2024. Me preguntó que con quién iba a viajar y yo le dije que con mi hermana y mi cuñado, que ellos ya tenían visa y también han ido a Estados Unidos”, contó Laura.

Hernández comentó que la cónsul le preguntó sobre su vocación y actividad diaria, a lo que ella contestó que trabaja y estudia actualmente, dando los detalles correspondientes, sin embargo, en ese momento le indicaron que la visa había sido negada y que sería para otra oportunidad.

Así le negaron la visa americana a una colombiana - crédito usembassymex/Instagram

El golpe emocional fue fuerte. Al salir de la embajada, su madre la esperaba ansiosa para conocer la respuesta, pero Laura solo pudo decir entre lágrimas: “Esta vieja me negó la visa”. Aunque no recibió una razón específica para el rechazo, su experiencia dejó una lección clara sobre la incertidumbre del proceso.

¿Por qué le niegan la visa a los colombianos?

Expertos en asesoría migratoria han identificado las principales razones por las que las visas son denegadas a colombianos. De acuerdo con un informe de Visas Gómez y Asociados, los factores más determinantes en el rechazo de una solicitud incluyen:

Situación familiar en EE. UU. : si el solicitante tiene familiares cercanos en Estados Unidos, esto puede hacer que los funcionarios sospechen que la intención del viaje es quedarse de manera permanente.

Situación financiera inestable : la falta de estabilidad económica es otro de los factores de riesgo. Si el aspirante no demuestra que tiene ingresos suficientes en Colombia, es posible que los agentes consulares duden de su capacidad para costear su estadía y retorno.

Desinformación sobre el viaje : no conocer detalles concretos sobre la estadía en Estados Unidos, como fechas de viaje, lugares de hospedaje y plan de actividades, puede generar sospechas sobre la veracidad de la solicitud.

Historial de viajes : si el solicitante nunca ha salido de Colombia y, además, tiene fuertes lazos familiares en EE. UU., es probable que la visa sea rechazada bajo el argumento de que no hay un historial de retorno al país de origen.

Falta de arraigo en Colombia: las personas que no tienen un empleo estable, propiedades o vínculos familiares sólidos en Colombia pueden ser vistas como potenciales migrantes indocumentados, lo que afecta sus posibilidades de obtener la visa.