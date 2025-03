Melissa Gate no soportó decisión de Karina García en ‘La casa de los famosos’ y estalló en llanto: “Me arruinaron la vida”

Melissa Gate mostró su lado débil tras decisión de Karina García en 'La casa de los famosos Colombia 2025' - crédito @lacasadelosfamososcolombia1/Instagram

Karina García ganó el liderato de la semana nueve en La casa de los famosos Colombia 2025, justo cuando “el Jefe” cambió las reglas del juego y envió a todos los concursantes a la placa. A esta noticia se sumó el revolcón que causó la primera decisión que tuvo que tomar la modelo paisa con la que desarmó a Melissa Gate.

La líder tuvo que reorganizar la acomodación de los cuartos con ayuda de Yina Calderón, su invitada a la suite y quien le sugirió separar a “la reina” del equipo agua.

Esta jugada desestabilizó a la influencer paisa al punto que contempló renunciar a la competencia. “Me arruinaron la vida parce”, afirmó.

Melissa Gate dejó ver su lado débil luego de que Karina García la cambiara de cuarto tras ganar el liderato de 'La casa de los famosos Colombia 2025' - crédito @lacasadelosfamososcolombia1/Instagram

Tras vencer a Norma Nivia en una reñida prueba de cultura general, que dejó a la modelo tolimense desilusionada por subestimar a su rival, Karina García lanzó su primera pulla como nueva líder. “De bruta no tengo un pelo”, mencionó. No obstante, la celebración le duró pocos minutos, pues la influencer tuvo la responsabilidad de reacomodar las habitaciones, ya que, se asesoró de Yina Calderón.

El principal objetivo de la empresaria de fajas estuvo en dividir al equipo contrario, razón por la se llevó para el cuarto fuego a Melissa Gate, movida que resultó ser el talón de Aquiles de la recientemente coronada como “la reina” de ‘la casa’, que después de la salida de Mauricio Figueroa se había apoderado de su cama y finalmente estaba durmiendo mejor.

Uno de los puntos débiles de Melissa en el reality de convivencia es el tema del sueño, ya que, en repetidas ocasiones ha manifestado la incomodidad que siente con aquellos compañeros que roncar, hablan dormidos o se levantan en la madrugada al baño, sin embargo, luego de que el mayor de ‘la casa’ abandonó la competencia, Gate consiguió mitigar su problema.

Karina García causó revuelo en 'La casa de los famosos Colombia 2025' al cambiar de cuarto a Melissa Gate - crédito @sevigurasfans/Instagram

“Perdón, de verdad, nunca lo dice para que te sintieras mal. Yina no te va a decir nada, te lo juro. Yina ya soltó eso. Meli, de verdad, de corazón, no pensé que te fueras a poner así, te lo juro por Dios. Yo voy a hacer una reunión y yo me voy a encargar de que haya silencio”, fue el compromiso de Karina al ver la conmovedora reacción de Melissa Gate por el cambio de cuarto.

Así quedaron los cuartos en la nueva etapa de ‘La casa de los famosos Colombia 2′

La novena semana del reality de convivencia arrancó con nuevo juego, pues no solo quedaron por primera vez todos los concursantes en placa de nominados, sino que, los equipos fueron redistribuidos. Karina García, por ser la líder es la única de los 13 habitantes que hasta el momento no está en riesgo de eliminación.

Karina García encontró el talón de Aquiles de Melissa Gate en 'La casa de los famosos Colombia 2025' y afectó su tranquilidad - crédito @sevigurasfans/Instagram

De esta forma en el equipo agua, Norma Nivia es ahora la única mujer que comparte espacio con el “Flaco” Solórzano y los ‘lavaplatos’, Camilo Trujillo, La Liendra, el “Negro” Salas y “Peluche”.

Por su parte, en la habitación fuego se armaron asegurando a los que hasta el momento son considerados las fechas fuertes de la segunda temporada. Emiro Navarro y Melissa Gate ahora comparten habitación con Lady Tabares, “la Toxi”, Yina Calderón, Karina García y Alerta.

Ante el desconsuelo de la influencer paisa por tener que dormir en la misma habitación con ‘las chicas fuego’ y su principal enemiga Yina Calderón, Norma Nivia trató de animarla con palabras de aliento.

“Puedes estarte aquí todo el tiempo que desees, pasas el día aquí, haces tus cosas aquí, hasta que te quieras dormir y cuando ya te haga efecto la pastilla de la vaina te vas para allá, no tienes que estar allá. Puedes estar aquí con nosotros todo el tiempo. Y en la prueba de beneficio y castigo, o sea, obviamente cada que nos den la opción de traer a alguien para dejar parejo a los equipos vas a estar tú obviamente. Eso sí no hay lugar a dudas”, mencionó la modelo.

No obstante, Melissa se mostró desilusionada y advirtió que está pensando en abandonar el juego. “Yo estaba bien acá, me arruinaron la vida, acabaron con mi paz, sabiendo que allá hay que me odia, allá hay personas que me detestan, me quiero ir”, agregó.

“Yo no soy maldadosa, no lo hice con ánimo de causar problemas, me voy a encargar de que te traten bien, dime en que cama quieres dormir y en esa duermes”, añadió Karina.

“Fiona quería a Melissa cerca para copiarla más y más”, Karina por hacerle caso a Yina se hundió con todas las personas que apoyamos a Meli..”, “lo hicieron por conveniencia”, “Fiona es la fan número uno de Melissa ahora quiere ser 1000% como ella”, “pero la líder parece es Yina que es la que está diciendo qué hacer”, “saquemos a Yina por favoooorrrr”, “la patrona no se toca y esta semana el objetivo es Fiona vamos a papaya puesta papaya partida”, “solo espero que está ves si podamos sacar a Yina y más con este cambio”, son algunas de las reacciones de los cibernautas al cambio que hizo Karina García con Melissa Gate.