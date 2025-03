María Fernanda respondió a nueva invitación de Francia Márquez: “Siempre he sido una persona dispuesta a dialogar, y sí acepto”

María Fernanda Cabal contestó a la nueva invitación para conversar que le hizo la vicepresidenta Francia Márquez - crédito Colprensa - EFE

La vicepresidenta Francia Márquez ofreció declaraciones sobre temas centrales de su agenda política. En una entrevista con Noticias RCN, Márquez se refirió a los desafíos que enfrenta en el ejercicio de su cargo.

Durante la entrevista, la funcionaria insistió en que su trayectoria política ha estado marcada por la franqueza, y, en ese sentido, reiteró su disposición al diálogo con sectores de oposición. Mencionó directamente a las senadoras María Fernanda Cabal y Paloma Valencia, a quienes invitó públicamente a “ver la realidad de la gente” con el propósito, según dijo, de construir a pesar de las diferencias.

Frente a esta invitación, la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal le contestó a la segunda mandataria del país. “Siempre he sido una persona dispuesta a dialogar. Y sí, acepto”, respondió. Anteriormente, Márquez había invitado a Cabal a “tomarse una agua de panela en el norte del Cauca”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

En dicho espacio, le recordaron que, anteriormente, la vicepresidenta de la República había invitado a María Fernanda Cabal a “tomarse una agua de panela” y que, en su momento, la senadora de oposición aceptó y propuso que “mejor se tomaran un viche”.

En dicho espacio, le recordaron que, anteriormente, la vicepresidenta de la República había invitado a María Fernanda Cabal a “tomarse una agua de panela” y que, en su momento, la senadora de oposición aceptó y propuso que “mejor se tomaran un viche” - crédito Camila Díaz/Colprensa y Mariano Vimos/Colprensa

Teniendo en cuenta lo anterior le preguntaron a la segunda mandataria del país si la posibilidad de dicho dialogo se mantenía. a lo que ella contestó: “No tengo problema, yo creo que son mujeres con puntos de vista distintos. Son lideresas que respeto también. No compartimos que no entiendan la necesidad de que hay que construir por estos territorios, que no vean esta realidad. A mí me gustaría invitarlas a que vengan conmigo a meterse por acá, para que vean la realidad de la gente y se comprometan a decir: “En medio de la diferencia hay que construir”.

A la invitación de la vicepresidenta, la senadora María Fernanda Cabal respondió con disposición al encuentro. “Siempre he sido una persona dispuesta a dialogar. Y sí acepto, pues la grave situación que enfrenta el Cauca es el reflejo de la tragedia de una Colombia olvidada por el Estado y atrapada por todos los actores armados”, declaró la legisladora perteneciente a la Comisión Primera del Senado de la República por medio de su cuenta de X.

María Fernanda Cabal aseguró que siempre ha sido una persona dispuesta a dialogar - crédito @MariaFdaCabal

En su pronunciamiento, Cabal también cuestionó la eficacia de los discursos políticos frente a las necesidades urgentes de las regiones. “Las comunidades vulnerables merecen más que discursos: necesitan seguridad, desarrollo rural, oportunidades reales y trabajo digno”, afirmó. Además, afirmó que ha trabajado con comunidades negras y habló de experiencias personales con el conflicto armado: “Viví el asesinato de mis amigos Manuel Moya y Graciano Blandón a manos de las FARC, hoy impunes”.

Cabal cerró su respuesta con un llamado a priorizar transformaciones estructurales en las regiones más afectadas por la violencia. “La paz se logra con transformaciones en el territorio, enfrentando la corrupción, la desidia y a quienes protegen sus rentas ilegales. El verdadero propósito debe ser Colombia”, señaló.

Por otro lado, en cuanto a lo dicho por Francia Márquez en la entrevista antes mencionada también habló de la senadora Paloma Valencia, sobre ella dijo “ella y yo somos del mismo departamento con historias diferentes, ella viene de una familia privilegiada y yo de una excluida. Somos dos mujeres con puntos de vista distintos. Mi invitación es que en medio de la diferencia se puede construir país”.

En este espacio de igual manera habló de su relación con más miembros del Gobierno de Gustavo Petro. “Siempre he tenido discusiones. Con algunos (ministros), hemos tenido compromisos". - crédito Andrea Puentes/Presidencia

En este espacio de igual manera habló de su relación con más miembros del Gobierno de Gustavo Petro. “Siempre he tenido discusiones. Con algunos (ministros), hemos tenido compromisos. Tengo que decir que lo que llevo de estos tres años de gobierno, algunos han dicho ‘ministra vamos, hagámosle, otros no tanto’; sin embargo, digo que siempre he tenido una postura crítica y también de reconocer el esfuerzo y trabajo que cada persona hace en el Gobierno”, explicó Márquez.

Sobre su relación con el ministro del Interior Armando Benedetti, la vicepresidenta Márquez aclaró que no existen conflictos personales y que sus diferencias responden a consideraciones de fondo. “No tengo nada contra él en lo personal y mis discusiones aquí no son personales. Es un tema que tiene que revisarse porque los derechos de las mujeres están por encima de todo. No soy el juez tampoco y no soy la justicia. No tengo dificultades con Armando”, expresó.