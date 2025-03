J Balvin generó polémica por particular calzado tras un encuentro con Daddy Yankee: “Esos zapatitos nada que ver”

J Balvin luce tabi boots, calzado que evoca una pezuña, en una fotografía junto a Daddy Yankee - crédito daddyyankee / IG

Una reciente publicación en redes sociales protagonizada por J Balvin y Daddy Yankee desató una ola de comentarios, pero no precisamente por la reunión de dos de los mayores exponentes del reguetón. La atención de los seguidores se centró en el peculiar calzado que lució el artista colombiano, conocido como “tabi boots”, un diseño que divide opiniones por su forma similar a una pezuña. La imagen, compartida por el propio artista puertorriqueño en su cuenta de Instagram, muestra a ambos artistas acompañados por Jeremy Ayala, hijo del reguetonero boricua.

En la publicación, el intérprete de Somos de calle expresó su entusiasmo por el encuentro, escribiendo: “Pasando un gran día con mi campeón @jeremyayala y un gran amigo @jbalvin. Tamos’ BENDECIDOS, Familia y Amigos!”. Este mensaje, junto con las fotografías, generó una avalancha de reacciones en redes sociales, en las que los fanáticos celebraron la unión de dos figuras icónicas del género urbano. Sin embargo, la elección de vestuario del “Niño de Medellín”, particularmente sus zapatos y un bolso que llevaba, se convirtió en el tema central de discusión.

Daddy Yankee destaca con estilo tradicional mientras elige compartir reunión familiar y musical con J Balvin - crédito daddyyankee / IG

El calzado que usó J Balvin, conocido como “tabi boots”, es un diseño que ha ganado notoriedad en el mundo de la moda por su forma inusual, que separa los dedos del pie y recuerda a una pezuña. Este tipo de botas, consideradas por algunos como una obra de arte en el ámbito del diseño, no pasaron desapercibidas entre los seguidores del cantante.

Los comentarios en la publicación de Daddy Yankee incluyeron críticas como: !Un gusto excéntrico para la ropa la del Balvin 😂😂😂😂 llevó un disfraz de feminista”; “Me distrae el outfit de J Balvin”; “Los zapatos de j Balvin nada que ver 😂 la cabra Baphomet”; “Esos zapatos nada que ver”; “Si esa es la moda de ahora, no me imagino la de más adelante”; “Esos zapatitos de pata de camello nada que ver”; “Esos zapatos de chivo me desconcentraron”; “¿Qué tiene en los pies?”; “Parece una señora, Hollywood malogra todo”.

Además del calzado, el bolso que portaba el artista también fue objeto de opiniones divididas. Algunos usuarios compararon el estilo de J Balvin con el de Daddy Yankee, quien lució un atuendo más tradicional y sobrio. Entre los comentarios, se destacaron frases como: “Daddy todo un caballero con su vestuario, no digo lo contrario de Balvin, pero el bolso nada que ver”.

Entre música y diseño, J Balvin reafirma su carácter transgresor al combinar reguetón y moda inusual - crédito daddyyankee / IG

Más allá de la controversia por su estilo, J Balvin es reconocido como uno de los artistas colombianos más influyentes a nivel global. Con más de una década de trayectoria, el cantante originario de Medellín ha acumulado numerosos éxitos en la industria musical. Canciones como Mi Gente, In da getto, Ay vamos y Ginza han encabezado las listas de popularidad en diversos países, consolidando su posición como uno de los líderes del reguetón.

Por su parte, Daddy Yankee, conocido como “El Cangri”, es considerado una de las figuras más importantes en la historia del reguetón. Con éxitos como Gasolina y Con calma, el puertorriqueño ha sido un pionero del género y una inspiración para artistas de las nuevas generaciones, incluido J Balvin. La reunión de ambos artistas en esta ocasión fue vista por muchos como un momento especial que celebra la conexión entre dos generaciones del reguetón.

La polémica por las tabi boots opaca un encuentro icónico entre dos leyendas del reguetón global - crédito redes sociales

En su publicación, Daddy Yankee destacó la amistad que lo une con J Balvin, y el tiempo compartido con su hijo Jeremy Ayala, que también aparece en las fotografías. Este gesto familiar y amistoso fue bien recibido por los seguidores, aunque quedó eclipsado por la controversia en torno al atuendo del cantante colombiano. A pesar de las críticas, J Balvin ha demostrado en múltiples ocasiones que no teme arriesgarse en términos de moda.