Este es el periodista que regresa a Noticias Caracol después de casi 10 años fuera de las pantallas

El periodista deportivo Luis Felipe Jaramillo retomó su lugar frente a las cámaras en Noticias Caracol, luego de pasar nueve años dedicado a la dirección de eventos especiales deportivos en el mismo canal.

El regreso de Jaramillo se da en un momento clave para su carrera, marcando un nuevo desafío profesional al reincorporarse como presentador de la última emisión de deportes del noticiero. Este cambio también lo llevará a participar en la plataforma digital Ditu y en Noticias Caracol en Vivo, ampliando su alcance en los formatos tradicionales y digitales.

El periodista había dejado su rol como presentador en 2016 para asumir la dirección de eventos deportivos, un puesto que lo llevó a liderar coberturas de alto nivel, como los Juegos Olímpicos, Mundiales de Fútbol, Copas América y competencias de ciclismo.

Durante este tiempo, acumuló una gran experiencia en la organización y producción de eventos internacionales, lo que fortaleció su perfil profesional. Sin embargo, tras recibir la propuesta de regresar a la presentación, decidió aceptar el reto y volver a conectar con la audiencia desde el set de noticias.

En una entrevista con el programa La red, Jaramillo explicó que su regreso a la presentación implica adaptarse nuevamente al ritmo de la información en vivo, un entorno muy diferente al que manejaba en la dirección de eventos.

“Es otro ritmo completamente distinto. Si uno está en la dirección de eventos, es un horario de oficina, más reuniones, mucho inglés, y debes estar muy informado de aspectos organizacionales. Por el lado de noticias, hay que volver a cogerle la práctica de comunicar y decir las cosas muy claras”, expresó.

Durante los años que estuvo fuera de la pantalla, el periodista se casó y se convirtió en padre. Según detalló al medio citado, su familia ha sido un pilar fundamental en esta nueva etapa.

“Tengo un niño de 20 meses. Obviamente, ahora con este cambio de horario lo estoy disfrutando mucho más a él. Afortunadamente, pues estar con él es mi máxima felicidad. Pues sí han pasado muchas cosas”, añadió.

El periodista deportivo, que en el pasado compartió pantalla con figuras como Ricardo Orrego, fue un rostro habitual en la sección deportiva de Noticias Caracol antes de su salida en 2016. Su estilo cercano y profesional dejó una huella en la audiencia, lo que hace que su regreso sea especialmente para quienes lo recuerdan de esa etapa. Ahora, Jaramillo se enfrenta al desafío de conectar con una nueva generación de televidentes y adaptarse a los cambios en la forma de comunicar en la era digital.

Aunque el periodista no se desligó completamente del canal, su retorno a la presentación marca un cambio importante en su carrera. Luis Felipe reconoció que, aunque tiene experiencia frente a las cámaras, el contexto actual exige un enfoque más moderno y digital: “Ya lo había hecho antes, pero esta es otra generación, es otra forma de comunicar, pero entre más emisiones hago, más le voy cogiendo el tiro y más me rinde”.

Durante su tiempo como director de eventos especiales deportivos, Luis Felipe Jaramillo lideró la cobertura de algunos de los eventos más importantes del deporte mundial. Su trabajo incluyó la organización de tres Juegos Olímpicos, dos Mundiales de Fútbol, cuatro Copas América y múltiples competencias de ciclismo. Este rol le permitió desarrollar habilidades en planificación, coordinación y manejo de equipos, aspectos que ahora complementan su labor como presentador.

El periodista deportivo explicó que, aunque los roles son diferentes, ambos requieren un alto nivel de preparación y compromiso. “Estuve 9 años en la dirección de eventos y antes de eso había estado 4 años también en noticias, así que pues no es un campo que esté como tan alejado. Entonces, durante estos 9 años que estuve lejos, sí hice bastante desde otra perspectiva (...) me emociona empezar el año de una manera tan agitada. Estoy seguro de que me la voy a gozar”, indicó en la entrevista con el programa de entretenimiento La Red, de Caracol Televisión.