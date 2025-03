Actriz de ‘Cien años de soledad’ expuso la historia de terror que vivió con sus anfitriones de Airbnb al trabajar en Milán

Cada que cometía "una falta", cobraba una multa a su criterio - crédito @callmeakimaa / TikTok

Laura Sofía Grueso, la actriz que da vida a ‘Rebeca’ en la adaptación de Netflix de la obra cumbre Cien años de soledad’, del escritor Gabriel García Márquez, expuso en sus redes sociales el infierno que vivió al rentar una casa por Airbnb, para grabar un proyecto en Milán.

Según explicó, iba a durar una semana, pero desde el primer momento notó “una hostilidad muy rara del host (anfitrión), que ya era un señor”.

Su vuelo se atrasó dos horas y al informar sobre su contratiempo, decidió imponerle una multa arbitraria de treinta dólares que Akima, como se le conoce artísticamente, y no contento con la multa le dio un “regaño” de varios minutos al llegar a la casa pasada la medianoche.

Pero los regaños continuaron los días siguientes: “Yo tenía que cerrar dos puertas. He viajado muchas veces sola y soy una persona muy miedosa, muy paranoica, entonces, no solo cierro muy bien las puertas, sino también las trabo para sentirme segura, pero el señor todos los días, a partir de ahí, me escribía para decirme que dejaba las puertas abiertas”.

Confundida, le pedía que le compartiera fotos, pero el anfitrión dejaba de contestar y esperaba a que llegara a la casa para irse lanza en ristre en su contra.