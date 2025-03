Petro de nuevo contra el presidente de Argentina: “Nostálgico de Mussolini”

Combo de fotografías que muestran al presidente de Colombia, Gustavo Petro (i), y al presidente de Argentina, Javier Milei. EFE

Nuevamente el presidente de la República, Gustavo Petro, la volvió a emprender en contra de su homólogo en Argentina, Javier Milei, en una entrevista que concedió al programa La Pizarra que dirige el periodista español Alfredo Serrano Mancilla, que también es director del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag) y que, además, fue asesor económico del jefe del régimen en Venezuela, Nicolás Maduro.

Al inicio de ese diálogo, que difundieron también en los medios públicos de comunicación de Radio Televisión Nacional de Colombia (Rtvc), el comunicador le preguntó por el mandatario del país suramericano.

“Milei viene del mundo europeo, no viene del fluir latinoamericano. Es italiano (...) Y hoy Italia está en plena decadencia y aún añora ya no el Imperio Romano, sino Mussolini, algo peor, y creo que Milei es un nostálgico de Mussolini”, afirmó Petro luego de una extensa explicación sobre las “energías”, la historia de la conquista española en América y la migración hacia Argentina a finales del siglo XIX e inicios del XX.

Petro insistió, en tono mesiánico, que el mundo ahora se encuentra en una encrucijada entre las “energías” de la “muerte” y de la “vida”, donde su homólogo argentino forma parte del primer grupo.

“Un Milei nos hace ver lo contrario que es la vida, tiene un sentido y el pueblo argentino debe captarlo. Así como él me capta a mí y me desprecia y me odia (...) Porque a pesar de que la vida y la muerte van juntas, ninguna de las dos se quiere”, afirmó.

Foto de archivo: el presidente argentino Javier Milei saluda al público con su dedo pulgar en alto durante un evento en la Sociedad Rural Argentina en Buenos Aires, Argentina. 28 jul, 2024. REUTERS/Matias Baglietto

También comparó la admiración del argentino por el presidente de Estados Unidos como una relación entre un amo y un esclavo.

“Donald Trump debe mirar a Milei como inferior, así como Hitler miraba a los judíos como inferiores, igualito. Y entonces se burla de él, lo acepta, pero no está a gusto y lo golpea porque no lo quiere. Pero así son los cipayos, a pesar de que el amo no los quiera, siguen arrodillados ante él”, aseguró Petro.

El jefe de Estado también sostuvo que en tanto en Colombia, como en el mundo, se mata por codicia, una característica que le adjudicó a su par argentino: “Milei es un codicioso”, insistió.

En esa entrevista que duró una hora, a Petro le volvieron a preguntar sobre el conflicto en la Franja de Gaza, en Palestina.

Fotografía cedida por la Presidencia de Colombia del presidente de Colombia, Gustavo Petro. EFE/ Presidencia de Colombia

“Diría que Milei es de la especie de [Benjamin] Netanyahu, y de Trump, y se entienden”, agregó.

A inicios de este mes la Celag publicó los resultados de una encuesta que denominaron como ‘Panorama social y político. Colombia’ donde el 57,2 % de las 2.035 personas que participaron en ese estudio consideró que la gestión del presidente Gustavo Petro va mal, mientras que el 41,7 % la evaluó como positiva.

Sin embargo, para la precandidata presidencial Victoria Eugenia ‘Vicky’ Dávila, ese centro de pensamiento carecía de validez y lo descalificó por lo que sería su tendencia izquierdista.

“CELAG=NIDO DE COMUNISTAS Y SOCIALISTAS QUE SE HACEN CORO [sic]”, afirmó en su cuenta de X el 3 de marzo, cuando se conocieron los resultados de la encuesta.

Crédito: la Casa Blanca

Sin embargo, en esa ocasión le “sacaron en cara” a la también periodista que se trataba de resentimiento porque en ese estudio no salió bien librada, de acuerdo con el análisis tuvo una imagen negativa del 51,1 por ciento.

“A Vicky no le gustó mucho los resultados de la @CELAGeopolitica. Por eso, como buena política de derecha sale a atacar los resultados que no le favorecen. ¡Mesura Vicky! [sic]”, le dijo en la misma red social la senadora del Partido Comunes Sandra Ramírez.