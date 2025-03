Influenciadora colombiana reveló que un “amigo” intentó venderla a un narcotraficante en México: “Había dos manes con pistolas”

La creadora de contenido se negó desde un inicio a viajar a Las Vegas - crédito @stephaniemorenos/TikTok

La influenciadora cartagenera Stephanie Moreno destaca en las redes sociales por sus múltiples videos de moda, maquillaje y entretenimiento. Su trabajo como creadora de contenido se ha visto reflejado en un amplio alcance en las redes sociales, contando con más de 500.000 seguidores en Instagram y más de 4.000 en TikTok.

Pero sus publicaciones no solo involucran tips de belleza, también espacios de historia, en los que ha contado a sus seguidores datos sobre su vida personal. En uno de sus más recientes videos, que publicó en TikTok, reveló una grave experiencia que vivió en México, debido a las malas intenciones que tenía un “amigo de infancia” con ella.

De acuerdo con la influenciadora, el sujeto, de nacionalidad colombiana y cuyo nombre real no reveló, quiso venderla a un narcotraficante. “Yo me fui a vivir a México el 29 de enero de 2022, y esto fue parte de mis momentos más complicados en el país. México es un lugar que amo, aunque ese año no fue el mejor ni la mejor experiencia. Intenté disfrutarlo y ver las cosas positivas”, explicó a manera de introducción.

Un día, cuadró una salida a comer con un amigo mexicano, al que llamó Pepito, y con el colombiano, al que llamó Alberto. Cuando se puso en contacto con este último, le contó que estaba teniendo problemas para conseguir dónde vivir, por lo que se estaba quedando en un hotel. Él se ofreció a ayudarla con los trámites y, al mismo tiempo, la invitó a un viaje a Las Vegas (Estados Unidos). Según indicó, el lugar estaría lleno de creadoras de contenido de México y otras personas, entre ellas, el narcotraficante, al que llamó Yayo.

“Decía como: ‘Oye, vámonos de viaje el fin de semana, Las Vegas, en un jet privado (…). Vamos a ir con Yayo (narcotraficante), que es un amigo mío. Voy a ir yo, va a ir mi novia, van a ir muchas influencers mexicanas”, contó.

Desde un inicio, la influenciadora se negó a ir al viaje, argumentando que no estaba interesada, que apenas se estaba instalando y que no quería viajar con personas desconocidas. Tras dar su respuesta, y confirmar que, en todo caso, iría a comer con él y su amigo mexicano. Cuando llegó la hora de la cena, llegó Alberto a su hotel, acompañado del narcotraficante y sus escoltas. “Estaba Yayo, había dos manes del tamaño de gorilas, o sea, eran unos gorilas con unas pistolas así de grandotas y había dos camionetas gigantes negras. Yo vi eso y yo no supe qué pensar”, precisó.

Entonces, sintió desconfianza, pero quiso demostrar tranquilidad, por lo que se subió a un carro con ellos y empezó a grabar todo en secreto. Al mismo tiempo, envió su ubicación a su padre, que estaba en Colombia y que le había advertido sobre algunos peligros para las mujeres en México.

En el recorrido, Alberto intervino diciendo que iban a divertirse mucho. La creadora de contenido pensó que se refería a la cena, pero en realidad estaba haciendo alusión al viaje a Las Vegas. “En eso, Yayo dice: ‘Menos mal aceptaste ir al viaje, la vamos a pasar en increíble, vamos a estar en un jet privado’”. De inmediato, Stephanie Moreno aseguró que nunca había aceptado esa propuesta. Pero, Yayo afirmó que Alberto le había confirmado su asistencia con unos audios de ella.

Cuando la influenciadora pidió escuchar esas grabaciones, se dio cuenta de que correspondían a la conversación que tuvo con Alberto sobre la comida, y no sobre el viaje. “Se lo estaba mandando como si yo estuviese diciendo: ‘Dale, listo, yo voy’ al viaje a Las Vegas”, detalló.

Entonces, llegaron a un restaurante, comieron, y luego partieron a una casa lujosa de Yayo, puesto que este había dicho que necesitaba cambiarse de ropa. Cuando salieron del lugar, Yayo volvió a insistir en el viaje, buscando soluciones a todos los problemas que Moreno decía tener para evitar ir. Alberto intervino, sumándose a la insistencia y pidiendo reiteradamente a la influenciadora que enviara una foto de su pasaporte. “Mándame la foto de tu pasaporte y compramos los tiquetes de una vez. Vamos, vamos, vamos. Eso no hay ningún problema, eso no tiene ningún lío”, dijo.

Mientras tanto, su amigo Pepito, de nacionalidad mexicana, intentó ayudarla confirmando que tenía compromisos que le impedían viajar. Finalmente, logró mantenerse en su posición y no fue a Las Vegas. Posteriormente, se enteró de que el viaje era en realidad una celebración de cumpleaños para Alberto, pagada por Yayo en su totalidad, en la que no hubo influenciadoras, solo hombres. “Alberto había ido con su novia, regresó sin novia, Dios sabrá dónde Alberto tiene su novia en estos momentos, o su ex”, contó.

Tras vivir esa experiencia, se mudó a otro lugar en México porque temía por su seguridad, teniendo en cuenta que conocían su ubicación y que el narcotraficante estuvo acosándola por redes.