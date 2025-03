El hospital Alma Máter dejará de atender al Fomag y Fico Gutiérrez culpó al Gobierno Petro: “Que desastre”

Federico Gutiérrez advirtió riesgos para el sistema de salud por modelo implementado por Gustavo Petro para el Magisterio - crédito Colprensa - Presidencia

El nuevo modelo de salud para los docentes sigue presentando problemas. Debido a deudas que alcanzan los $4.865 millones, el hospital Alma Máter de Medellín (Antioquia) no podrá seguir prestando ciertos servicios de salud, puesto que “la falta de cumplimiento en los pagos ha llevado al hospital a una situación insostenible”. La reanudación de los servicios se hará cuando se efectúen los respectivos pagos, que permitirán garantizar la atención de los profesores y sus familias.

“Nos vemos en la obligación de proceder con el cierre de los servicios ambulatorios y hospitalarios, manteniendo únicamente la atención de urgencias vitales, hasta tanto se realice el pago esperado en su totalidad”, indicó el hospital en una carta dirigida al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) y a la Fiduciaria La Previsora (Fiduprevisora).

El veedor de salud de la Asociación Sindical de Educadores de Medellín, Kerton Palacios, citado por Noticias RCN, informó que miles de usuarios tendrán que ser atendidos en otra IPS. Sin embargo, la medida de contención no es suficiente para mejorar, del todo, el panorama, tendiendo en cuenta que la atención de pacientes en urgencias constituye una problemática seria en el hospital.

“Hay una contratación con Sumimedical que nos ofrece consulta externa y cita no programada, pero también encontramos que las salas de urgencia se colapsan a nivel de la ciudad debido a que las citas no programadas no son suficientes”, precisó el funcionario.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció sobre el cese de prestación de servicios en el hospital, responsabilizando directamente al Gobierno nacional, liderado por el presidente Gustavo Petro, que implementó en mayo de 2024 un nuevo modelo de salud que ha evidenciado múltiples fallas. Además, criticó el manejo que se ha dado a los recursos de la salud y advirtió que, por medio de la reforma a la salud que curso en el Congreso de la República, las falencias que se evidencian en el modelo de salud del Magisterio podrían extenderse a la totalidad del sistema.

“El gobierno Petro destruyó el sistema de salud. Pone en riesgo la vida de la gente. Dijeron que el cambio de modelo comenzaría por los profesores. Y miren qué desastre. Hoy, solo en Medellín, son 38 mil en el Fomag. Y por falta de pago del gobierno nacional El Hospital Alma Mater suspende los servicios no vitales. Es el mismo modelo al que nos quieren llevar a todos”, indicó el mandatario local en su cuenta de X.

Al igual que el centro de salud en Medellín, otro en Bogotá anunció el cese de prestación de servicios para los docentes y sus familias ligados al Fomag. Por medio de un comunicado, el director General del Hospital San José, Carlos Humberto Pérez Moreno, informó que, a partir del 1 de abril de 2025, no hará parte de la red de prestadores del Fomag, debido a “dificultades” que informó en diversas reuniones.

En ese sentido, indicó que, a partir de la fecha, ninguna cita requerida por los pacientes del Fondo del Magisterio será programado, pero la agenda que está establecida hasta el 31 de marzo sí se cumplirá. Además, la atención por urgencias funcionará según el triage, puesto que no habrá convenio que implique beneficios en la prestación de ese servicio.

Crisis en nuevo modelo de salud del Magisterio: Gustavo Petro lo defiende

Los docentes han denunciado trabas, demoras y completa imposibilidad para agendar citas médicas, exámenes y procedimientos, así como para acceder a medicamentos. Los problemas, según indicaron, empeoraron tras la implementación del nuevo modelo de salud, que está a cargo de la Fiduprevisora. No obstante, el presidente Gustavo Petro aseguró que la crisis se debe a actos de sabotaje.

“El nuevo modelo de salud no ha sido implementado por completo por sabotaje dentro de la Fiduprevisora y la corrupción. Ya hemos logrado acabar con la figura de los intermediarios privados de las 10 regiones en que se dividió el servicio desde el 2010″, indicó.

