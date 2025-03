Mujeres trans protagonizaron violenta pelea en el centro de Bucaramanga: transeúntes alentaron las agresiones

Las ciudadanas recurrieron a puños y patadas para afectar la integridad de la otra - crédito @Puntodequiebr15/X

Las peleas en las calles de Colombia siguen siendo motivo de preocupación para las autoridades debido a la cantidad de muertes que se registran en medio de violentas riñas. De acuerdo con datos revelados por el director general de la Policía Nacional, Carlos Fernando Triana, en marzo de 2025 a El Nuevo Siglo, un total de 2.975 personas fueron asesinadas en riñas en los últimos 14 de meses y otras 71.785 resultaron heridas.

Además, según detalló, quienes protagonizan este tipo de enfrentamientos han recibido comparendos y multas, puesto que con su conducta están afectando la convivencia.

La Policía Nacional ha impuesto 149.114 órdenes de comparendo a ciudadanos que fueron sorprendidos protagonizando riñas o confrontaciones violentas en los últimos 14 meses, teniendo en cuenta que mencionado comportamiento es contrario a la convivencia y por tal motivo está sujeto a las medidas correctivas establecidas en la Ley 1801 de 2016″, detalló.

Pese a los riesgos que suponen estas peleas y las sanciones que implican, se siguen presentando en varios territorios del país. Uno de los casos más recientes divulgado en redes sociales se registró en el centro de Bucaramanga (Santander), exactamente, en la calle 31 con carrera 17. La grabación de los hechos muestra a dos mujeres trans agrediéndose de manera muy violenta en plena vía pública.

Las mujeres estaban rodeadas de decenas de personas que no impidieron las agresiones

Las ciudadanas, cuyas identidades son desconocidas, recurrieron a puños y patadas para defenderse y atacar a la contrincante. También se halaron fuertemente el cabello y se derribaron, para continuar la pelea en el suelo. Todo esto, mientras decenas de personas observaban lo que estaba ocurriendo, sin hacer nada más que alentarlas a continuar con las agresiones. “¡Hágale!”; “¡Dele, dele!”, gritaban algunos de los presentes.

Una mujer, en particular, se acercó a las mujeres mientras se golpeaban, gritando todo tipo de frases para animarlas a seguir con la pelea.

Después, cuando ya estaban en el suelo, la ciudadana quiso detener las agresiones entre ellas, tomando a cada una de un brazo y diciendo: “Listo”. Fue hasta entonces que otras personas rodearon a las mujeres para separarlas y dar por terminada la riña. Se desconoce el grado de las heridas que sufrieron las ciudadanas y si la pelea continuó por más tiempo.

Bucaramanga y las preocupantes cifras por riñas callejeras

Según el director general de la Policía Nacional, en lo últimos 14 meses, Bucaramanga encabezó el listado de las ciudades de Colombia con más riñas reportadas, con un total de 7.691. Le sigue Medellín, con 9.484; Bogotá, con 9.202; Barranquilla, con 9.172; y Floridablanca, con 6.114.

Además de estas cifras, Triana informó que, aunque las autoridades están capacitadas para atender oportunamente este tipo de peleas, muchas veces se enfrentan a agresiones perpetradas por los ciudadanos involucrados en las riñas, que generalmente se presentan por “disputas personales”, en medio de contextos de consumo desmedido de bebidas alcohólicas.

Bucaramanga encabeza la lista de ciudades con más riñas reportadas en los últimos 14 meses

“Dado los altos niveles de intolerancia y confrontación, hemos registrado ataques contra los uniformados que abordan este tipo de comportamientos contrarios a la convivencia. De hecho, tan solo este año hemos tenido que capturar a 766 personas por violencia contra servidor público”, detalló.

Según el Código Nacional de Policía, “reñir, iniciar o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar en agresiones físicas” es una conducta que va en contra de la convivencia ciudadana y está ubicada dentro de las causales para la imposición de multas tipo 2, que corresponden al pago de ocho salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv).

La multa por riñas es de ocho salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv)

Además, las personas que se abstengan de pagar las multas se enfrentan a consecuencias adicionales. Entre ellas está el no poder contratar o renovar contratos con entidades del Estado, no poder ser nombradas o ascendidas en cargos públicos, no tener permisos para portar armas, no obtener o renovar el registro mercantil en las cámaras de comercio y no poder ingresar a escuelas de formación para integrar instituciones de la fuerza pública.