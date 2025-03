Este es el dardo de Juana Valentina, hermana de James Rodríguez, al Junior de Barranquilla que tiene a los hinchas al rojo vivo

Junior de Barranquilla publicó un mensaje en redes que es interpretado como una indirecta hacia James Rodríguez - crédito Instagram

El ambiente en Barranquilla está cargado de emociones encontradas ante la inminente presencia de James Rodríguez con la selección Colombia. A pesar de jugar en la ciudad que es considerada la casa del equipo nacional, el mediocampista cucuteño no será recibido con la calidez habitual. La razón principal es el resentimiento de la afición juniorista, que todavía no le perdona haber rechazado la oportunidad de unirse al Junior de Barranquilla y haber elegido en su lugar al Club León de México, tras su breve paso por el Rayo Vallecano.

Esta tensión se vio avivada el viernes 22 de marzo cuando, pocas horas después de que la FIFA confirmara la expulsión de León del Mundial de Clubes, Junior publicó un sugestivo post en su cuenta de Instagram. El mensaje, acompañado por imágenes del equipo y la icónica canción El Rey de Vicente Fernández, contenía un fragmento que muchos interpretaron como una indirecta para James: “Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste”.

La publicación no pasó desapercibida y generó una ola de reacciones. Aunque el propio James Rodríguez evitó pronunciarse sobre el tema, su familia no guardó silencio. Juana Valentina Restrepo, hermana del ‘10′, se manifestó en redes sociales criticando al club barranquillero: “En un mundo del fútbol lleno de violencia, me parece algo increíble que un club se preste para inculcar odio en los corazones de sus aficionados. ¡TENAZ!”.

Las palabras de Restrepo avivaron aún más el debate. Hinchas del Junior no tardaron en responder, recordándole que cuando el Club León anunció la llegada de James con la canción En Barranquilla Me Quedo del Joe Arroyo, ni el jugador ni su entorno dijeron nada al respecto. La polémica sobre su fichaje frustrado sigue generando eco en la capital del Atlántico, y todo apunta a que la afición podría hacerle sentir su descontento el martes 25 de marzo, cuando Colombia enfrente a Paraguay en las eliminatorias para el mundial de 2026.

¿Qué pasó entre el Junior y James Rodríguez?

El distanciamiento entre James Rodríguez y la hinchada juniorista tiene su origen en las negociaciones que sostuvo con el club rojiblanco a principios de 2025. El empresario Fuad Char lideró los intentos por ficharlo, llegando incluso a explorar alianzas con empresas para ofrecerle un salario de tres millones de euros. Sin embargo, la respuesta del entorno del futbolista fue clara: su prioridad no era regresar a Colombia.

“No, no, no. Desde un principio sabían que era difícil, estuvimos hablando, pero desde el principio sabían que era difícil. El ruido y todas esas cosas creo que lo han hecho ellos, pero bueno, todos sabían que iba a ser duro por diferentes cosas”, explicó James en una entrevista con FOX Deportes, dejando entrever que nunca hubo una verdadera posibilidad de que vistiera la camiseta del Junior.

Fuad Char también ofreció su versión de los hechos, revelando detalles sobre la última reunión que sostuvo con el equipo de James Rodríguez: “Eso del León fue el jueves, yo viajé a reunirme con ellos el viernes. Estaba ahí su tío, su empresario, y otra persona que me dijo: ‘Yo soy quien le maneja los negocios a James, señor Char, y no es el momento para que James vaya a Junior’. La gente de James debió llamarme y decirme: ‘Quédese en su casa, usted es un hombre mayor’”.

La falta de comunicación entre ambas partes terminó por alimentar la indignación de la afición, que veía en James la oportunidad de tener una estrella mundialista en su equipo. Ahora, con su llegada a Barranquilla como jugador de la selección Colombia, el recibimiento por parte del público será una incógnita. Lo que sí parece seguro es que el desencuentro entre el futbolista y la hinchada del Junior sigue siendo un tema candente en la ciudad.