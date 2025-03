El Mono Zabaleta y el compositor de la canción ‘El Secuestro’ llegaron un acuerdo

El conflicto por los derechos de autor de ‘El Secuestro’ llegó a su fin con un acuerdo entre el Mono Zabaleta y Juan Fabio Lagos - crédito @monozabaleta - @mauriciomaestre/Instagram

El cantante vallenato Mono Zabaleta y el compositor Juan Fabio Lagos hicieron un acuerdo que pone fin a la disputa legal que los enfrentaba desde finales de 2023 por los derechos de autor de la canción El Secuestro, uno de los éxitos más destacados del género vallenato en 2024.

Según informó el abogado de Lagos Mauricio Maestre, a través de un comunicado en redes sociales, ambas partes lograron resolver sus diferencias de manera respetuosa y profesional, priorizando el beneficio de la música vallenata.

“Juan Fabio Lagos y el ‘Mono Zabaleta’ han llegado a un acuerdo respecto a la canción El Secuestro, solucionando cualquier diferencia previa. Este entendimiento se logró con respeto, profesionalismo y en beneficio de la música vallenata. Agradecemos el apoyo de quienes han acompañado el proceso y reiteramos nuestro compromiso con la armonía en la industria”, se puede leer en el comunicado oficial compartido en redes sociales.

El cantante Mono Zabaleta y el compositor Juan Fabio Lagos pusieron fin a su disputa legal por los derechos de ‘El Secuestro’ - crédito @mauriciomaestre/Instagram

El conflicto surgió debido a desacuerdos relacionados con el pago de regalías y derechos conexos de la canción. La producción de El Secuestro no contaba con un documento conocido como “split”, el cual establece la distribución de regalías entre los participantes de una obra musical.

Este vacío legal es común en el género vallenato, pero en este caso derivó en una disputa que escaló hasta la eliminación de la canción de plataformas digitales como Spotify, YouTube y TikTok, además de la prohibición de interpretarla en vivo.

El conflicto comenzó cuando Lagos alegó que Zabaleta no cumplió con el pago acordado por la canción. Según el compositor, el cantante debía realizar un pago inicial que nunca se concretó.

‘El Secuestro’ fue retirada de Spotify, YouTube y TikTok tras el inicio de acciones legales - crédito captura de video del ‘El Secuestro’

Por su parte, Zabaleta argumentó que el pago se realizó en especie, mediante saludos incluidos en la misma canción. Sin embargo, el éxito de El Secuestro en plataformas digitales y en presentaciones en vivo llevó a Lagos a exigir una compensación adicional que, según periodistas especializados en vallenato, superaba los 150 millones de pesos.

El abogado Mauricio Maestre, representante de Lagos, explicó en un video publicado en Instagram que la autorización para grabar la canción estaba condicionada al pago de regalías. Según Maestre, aunque inicialmente hubo un entendimiento entre las partes, Zabaleta no cumplió con los términos acordados, lo que llevó al compositor a tomar acciones legales amparadas en la Ley de Derechos de Autor de Colombia.

La controversia marcó un precedente en la industria musical vallenata, ya que el Mono se convirtió en el primer artista del género en tener una canción retirada de plataformas digitales por incumplimientos relacionados con derechos de autor. Antes de ser eliminada, El Secuestro acumulaba más de 9 millones de reproducciones en Spotify y su videoclip en YouTube superaba los 20 millones de visitas.

El cantante Mono Zabaleta se convirtió en el primer artista del vallenato en enfrentar el retiro de una canción por incumplimientos de derechos de autor - crédito Mono Zabaleta/Youtube

La canción, que narra la historia de una persona que desaparece durante un fin de semana de fiesta y utiliza el pretexto de un secuestro para justificar su ausencia, se convirtió en tendencia en las redes. Su videoclip incluyó la participación de Mane Díaz, padre del futbolista guajiro Luis Díaz, que fue víctima de un secuestro real por parte del ELN en noviembre de 2023. Este detalle añadió un componente emocional que conectó con el público y potenció el impacto de la canción.

El anuncio del acuerdo generó diversas reacciones entre los seguidores del vallenato. muchos celebraron la resolución del conflicto, destacando que el verdadero ganador es el folclor vallenato. Sin embargo, hasta el momento, no se han revelado los detalles económicos del acuerdo ni se ha confirmado si la canción volverá a estar disponible en plataformas digitales.

“Por fin !! Libertad para la canción.. la tenían secuestrada 😁”; “En manos del mejor, no iba a ser otro el resultado👏🏼🔥”; “Por fin, a pasar esa página 👏”; “En libertad el secuestro”; “Independientemente esto beneficia al folclore 👏”; “Marcó un precedente! Que bien ver este desenlace y así darle valor a los derechos morales de un compositor y su obra. Felicidades”; “Un buen logro para ambas partes🙌🏻”; “Ajá y de cuanto fue el acuerdo $$ ahora si no dicen y todos pendientes del bololó 🤣”; “Pues no es que sea un acuerdo.. Al mono lo obligaron a pagar”, son algunas reacciones en las redes sociales.