Cuenta de seguidores de Abelardo de la Espriella respondió trino de la artista Diana Ángel: “Qué se siente tener de opositora a tanta gente”

Cuenta de seguidores de Abelardo de la Espriella le contestó a Diana Ángel - crédito @dianangel01/IG - @AbelardoPTE/X

La actriz Diana Ángel destacó la relevancia de la reciente elección presidencial en Colombia, resaltando la participación ciudadana, donde el abogado y candidato del movimiento Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella, se convirtió en el nuevo presidente, alcanzando 12.959.542 votos (49,66%), por encima del aspirante del Pacto Histórico, Iván Cepeda, quien obtuvo 12.708.712 votos (48,70%).

Según sus palabras, “nunca en Colombia habíamos tenido una votación tan alta y tan reñida”, lo que evidencia el nivel de movilización social que caracterizó la jornada.

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Para la artista, los ciudadanos se encuentran divididos en partes casi iguales, subrayando que “somos la mitad” y que la fase del escrutinio será determinante.

Diana Ángel resalta la participación y la paridad en la elección presidencial de Colombia - crédito @DianAngel01/X

Ángel enfatizó la importancia de aguardar con serenidad el desenlace del escrutinio, al que definió como “la etapa legal y oficial” del proceso. Llamó a la ciudadanía a mantener la cohesión y el compromiso con los principios democráticos.

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“Pase lo que pase, debemos demostrar que votamos por la Paz y por la Vida”, expresó la actriz, quien insistió en la necesidad de preservar la calma mientras se completan los procedimientos formales.

En otro pronunciamiento en X, la artista lanzó pulla al candidato ganador Abelardo de la Espriella “Abelardo decime qué se siente? Tener de opositora a tanta gente?”, lo que reflejó el ambiente de polarización y el peso de la opinión pública en el actual escenario político.

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Diana Ángel interpeló a líderes políticos y evidenció la polarización en redes sociales - crédito @DianAngel01/X

Desde una cuenta de seguidores del abogado, De la Espriella Presidente, se difundió un mensaje orientado a la reconciliación y la gestión incluyente.

“Los vamos a conquistar, vamos a resolver los problemas de la gente, nos ganaremos su apoyo con hechos y resultados no con promesas”, afirmaron, marcando distancia con administraciones anteriores y prometiendo gobernar para la totalidad del país.

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La cuenta de seguidores de De la Espriella subrayó una diferencia de enfoque respecto a gobiernos previos. “Ustedes gobernaron para un 40% y nosotros lo haremos para todo Colombia”, sostuvo, agregando que la meta será convencer incluso a quienes hoy se muestran críticos.

“Con el pasar del tiempo hasta los detractores de hoy estarán de nuestro lado”, concluyó, estableciendo el tono para el inicio de un nuevo periodo político en el país.

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Abelardo de la Espriella prometió gobernar para toda Colombia y apostó por la reconciliación - crédito @AbelardoPTE/X

Diana Ángel destacó discurso de Iván Cepeda tras preconteo electoral que dio la victoria a Abelardo de la Espriella: “Sereno”

La actriz Diana Ángel difundió en su cuenta de X el mensaje completo de Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico, tras la publicación de los datos preliminares de la segunda vuelta presidencial.

Cepeda ofreció unas palabras dirigidas a la ciudadanía, marcadas por un tono de reconocimiento y confianza en el proceso democrático.

Al inicio de su declaración, Cepeda manifestó: “Nuestro más sincero, profundo, afectuoso reconocimiento y gratitud a 12.700.000 colombianos y colombianas que con su respaldo y apoyo en las urnas consolidan nuestra convicción de que el cambio social, democrático, profundo de la sociedad colombiana es perfectamente posible y está plenamente vigente hoy en Colombia”. Resaltó así la magnitud de la participación electoral y el respaldo a la transformación social impulsada por su coalición.

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El aspirante del Pacto Histórico subrayó la excepcionalidad de la jornada. Según Cepeda, “hemos llegado a la última instancia de esta campaña electoral con la más estrecha diferencia en votos que registre cualquier elección de segunda vuelta en la historia electoral colombiana”.

“Aquí el discurso calmó y sereno de @IvanCepedaCast”: Diana Ángel comparte el mensaje de Iván Cepeda tras el preconteo electoral - crédito @DianAngel01/X

En el tramo de su discurso, Cepeda remarcó el carácter democrático de su movimiento y rechazó cualquier tendencia autoritaria. “Lo hemos afirmado, el Pacto Histórico y la Alianza por la Vida, todas y todos nuestros dirigentes, somos demócratas. Lejos de nosotros el autoritarismo y la arbitrariedad”, puntualizó ante sus seguidores y observadores nacionales.

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Sobre los resultados, Cepeda explicó que el preconteo electoral se consideró un dato inicial, no definitivo. “El preconteo que se ha realizado en la noche de hoy lo reconocemos como un dato que es aún no oficial ni vinculante”, advirtió.

Al mismo tiempo, anunció la impugnación de 33.000 mesas en todo el territorio y convocó a su equipo de vigilancia electoral a mantener la atención sobre el desarrollo del escrutinio.

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Finalmente, Cepeda aseguró que, una vez culminado el proceso de revisión y verificación de las mesas impugnadas, reconocerán el resultado oficial que surja de la labor de escrutinio: “Una vez se produzca el escrutinio y su resultado final, se hayan hecho las verificaciones correspondientes, reconoceremos el resultado oficial que emane de esa labor de escrutinio”.