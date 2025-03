Carolina Cruz mandó emotivo mensaje a Lincoln Palomeque por su cumpleaños: este fueron los tiernos regalos de sus hijos

Carolina Cruz le dedicó emotivo mensaje de cumpleaños a Lincoln Palomeque - crédito @lincpal - @carolinacruzosorio/Instagram

El 20 de marzo, el actor Lincoln Palomeque celebró su cumpleaños rodeado de sus seres queridos, incluidos sus hijos Matías y Salvador, fruto de su relación con la presentadora del programa matutino Día a Día, de Caracol Televisión, Carolina Cruz.

La exreina de belleza sorprendió a sus seguidores al dedicarle un mensaje lleno de cariño y respeto a través de sus redes sociales, destacando la sólida relación que mantienen como padres, a pesar de haberse separado en 2022.

En una historia publicada en su cuenta de Instagram, la empresaria expresó sus mejores deseos para el actor cucuteño, acompañando sus palabras con un video que recopilaba fotografías de momentos especiales entre Lincoln y sus hijos.

“Feliz cumpleaños. Dios te bendiga y te llene de mucha vida para seguir disfrutando de estos gordos que tanto te aman y necesitan”, escribió la presentadora, refiriéndose al profundo amor que Matías y Salvador sienten por su padre. Este gesto no solo generó múltiples reacciones en redes sociales, también fue interpretado como un ejemplo de madurez y compromiso por parte de la expareja.

Lincoln Palomeque también compartió detalles de su celebración a través de sus redes sociales. El actor cucuteño comenzó su día con una imagen de su hijo mayor Matías, que lo acompañó desde temprano, y agradeció a su madre por prepararle un almuerzo especial. Además, mostró con orgullo los regalos que recibió de sus hijos, incluyendo una carta hecha a mano con dibujos y mensajes llenos de amor. “Abrir los ojos y despertar con personas que amas, es la felicidad”, escribió en una de sus publicaciones, reflejando la importancia de su familia en este día tan especial.

Aunque Lincoln no respondió públicamente al mensaje de su expareja Carolina Cruz, compartió una fotografía en la que se le ve celebrando junto a Matías y Salvador. En la imagen también aparece Valentino, el hijo mayor de la presentadora Carolina Soto, lo que sugiere que Cruz pudo haber estado presente en la celebración. “¡Qué lindo día! Paz y tranquilidad, un regalo que quería hace años. Gracias, Dios”, comentó.

La relación entre Carolina Cruz y Lincoln Palomeque, que duró más de una década, fue una de las más destacadas en la farándula colombiana. Sin embargo, tras su separación, ambos han priorizado el bienestar de sus hijos, manteniendo una relación respetuosa y cercana. La exreina ha hablado abiertamente sobre los desafíos que enfrentó tras la ruptura, incluyendo la decisión de separarse por el bien de su familia.

En una entrevista para el pódcast El rincón de los errores, Carolina Cruz reveló que su hijo Salvador, que fue diagnosticado con macrocefalia, jugó un papel crucial en su decisión de terminar la relación. Según detalló, fue durante su embarazo de Salvador cuando comenzó a notar que la relación con Lincoln no estaba funcionando: “Si no hubiera sido por lo de mi hijo, quizás seguiría allí. Tuvimos una relación maravillosa, pero ya estaba fría, y Salvador fue el que me hizo darme cuenta de que debía dar un paso”.

Cuántos años cumplió Lincoln Palomeque

El 20 de marzo de 2025, el actor Lincoln Palomeque celebró su cumpleaños número 48. Nacido en Cúcuta, Norte de Santander, Palomeque inicialmente estudió Administración de Empresas y trabajó en relaciones públicas en varias discotecas. Posteriormente, decidió seguir su pasión por la actuación y se formó en la Casa del Teatro Nacional.

Su debut televisivo fue en la serie Padres e hijos (1998-2000), donde interpretó a Javier Linares. El cucuteño ha participado en numerosas producciones destacadas, incluyendo La reina del su, Santa diabla, Francisco el matemático y Las muñecas de la mafia.

A lo largo de su trayectoria, Lincoln Palomeque ha sido reconocido con premios como el TVyNovelas al Mejor Actor de Reparto por Hasta que la plata nos separe en 2007 y el Premio Tu Mundo como Actor Favorito de Súper Series por Señora Acero en 2016.