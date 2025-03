Se agudiza crisis en la entrega de medicamentos en Colombia: usuarios de Nueva EPS duermen en la calle en Cali y se registran largas filas en Bogotá

Cientos de usuarios pasan la noche en las calles de Cali a la espera de un turno para reclamar medicamentos - crédito redes sociales

La crisis en el sistema de salud en Colombia es cada vez mayor, y los principales damnificados son los usuarios de las diferentes EPS, quienes deben someterse a largos procesos para poder acceder a procedimientos, citas con especialistas y la adquisición de medicamentos prescritos.

Imágenes provenientes de la ciudad de Cali están consternando a todos los colombianos. Cientos de personas están llegando a los dispensarios de los fármacos hasta doce horas antes para poder acceder a un turno de atención para el día siguiente, sin la certeza de que les entregarán todo lo que está en las órdenes.

Pacientes de la Nueva EPS en Cali pasaron la noche a las afueras del dispensario Disfarma, ubicado sobre la avenida de Las Américas, para intentar alcanzar uno de los cuatrocientos turnos que se entregan cada día.

En las largas filas que se han formado desde hace varios días, se puede ver a varias personas, entre ellas adultos mayores, con cartones, almohadas, algo de comida e, incluso, solo con una chaqueta para cubrirse del frío, guardando su lugar a la espera de la apertura de las actividades del dispensario a las 7:00 a. m.

Una de las afectadas es Beatriz Sánchez, quien necesita reclamar fórmulas de alto costo para su padre, pero teme que, debido a la demora en los procesos, las órdenes caduquen si no puede conseguir un turno.

El drama abarca todo el departamento del Valle del Cauca, y en vista de la situación, pacientes de esta Super Salud realizaron una velatón en las instalaciones del dispensario en medio de la crisis que se está presentando, pues aseguran que la demora y los obstáculos a la hora de entregar medicamentos ya llevan meses y necesitan soluciones oportunas, un servicio de salud digno.

Bosco Sales habló con Noticias RCN y narró cómo han sido los últimos días a la espera de la atención para suplir sus necesidades médicas, lo que lo ha obligado a permanecer a la intemperie: “Yo estoy aquí desde las 5:00 p. m. de ayer, aquí amanecí, toda la noche, dentro para que me den la droga y supuestamente que no se ve nada”.

De igual manera, lo hizo Trinidad Figueroa, que, luego de muchas horas de espera, salió con las manos vacías por las solicitudes de los funcionarios que no le entregaron sus fármacos: “Voy a reclamar el que me falta y me dice que no, que me tengo que ir a pasarela. Aquí dice muy clarito que es válido hasta abril 23″.

Madres cuidadoras de pacientes con enfermedades graves llegaron a la sede de Super Salud en Cali para realizar un plantón en las instalaciones y, encadenadas, pidieron soluciones a las entidades y al Gobierno nacional.

Luz Téllez, una de las mujeres que lidera la actividad, comentó que el punto habilitado carece de espacio y capacidad de atención: “Colocaron una farmacia que es muy pequeñita, que se llama Edifarma, y no le están dispensando los medicamentos a todos. Estamos hablando de pacientes que convulsionan, que dependen de insulina, pacientes con cáncer”.

Por su parte, Luciano Calderón, miembro de la Fundación Por la Salud, aseguró al medio de comunicación que son filas de hasta 200 personas que aguardan bajo las inclemencias del clima por un medicamento que finalmente no les es entregado, por lo que también hicieron el llamado al Gobierno para que las soluciones sean inmediatas, en medio del angustiante panorama que viven cientos de miles de pacientes.

Cansados de esta situación, sobre las 8:00 a. m. del 21 de marzo, usuarios bloquearon la avenida de Las Américas, en el norte de la ciudad, protestando por la calidad del servicio de salud con respecto a la entrega de sus medicamentos.

Según El País, funcionarios de la Alcaldía y autoridades hacen presencia en el lugar, para intentar devolver el orden.

Este episodio no solo se está presentando en la capital del Valle del Cauca. En Bogotá, también se están registrando interminables filas a las afueras de la sede de Audifarma en el barrio Restrepo, al sur de la ciudad, donde los pacientes hacen filas durante varias horas para que los funcionarios respondan a sus necesidades, con la excusa de que el medicamento está agotado o no se ha abastecido.