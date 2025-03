Así le contestó Alirio Barrera a Gustavo Petro tras publicar caricatura: “Yo sí leo, Presidente, solamente que no me arrodillo ni me vendo”

El presidente volvió a arremeter en contra de Alirio Barrera y le dijo que "había mucha bestialidad" - crédito @JAlirioBarreraR/X

No cesa la polémica que despertó el presidente Gustavo Petro tras publicar mensajes en contra del congresista del Centro Democrático y segundo vicepresidente del Senado, Alirio Barrera, al usar una fotografía en la que Barrera llora la muerte de su caballo Pasaporte, que ocurrió en 2022, para insultarlo de manera directa.

Sin embargo, pese a que Barrera es un serio contradictor del mandatario y de sus reformas, un primer mensaje del presidente sobre la imagen de la muerte del equino no fue bien recibido por una buena porción de la opinión pública, en especial porque sugería que Barrera sería una “bestia”.

El mensaje inicial de Petro fue que “este congresista montó a caballo y entró al Congreso. El caballo sintió tanta bestialidad encima que prefirió morirse”.

Y aunque las solicitudes de respeto en redes sociales fueron múltiples, el presidente volvió a incurrir en este tipo de mensajes y, en una segunda oportunidad, publicó una caricatura del libro para niños Nacho lee —en la imagen “Facho no lee”—, la cual muestra que aparentemente el caballo le dice a Barrera: “¡Usted es muy bruto” Ahí dice: Reforma Laboral”, y Barrera le contesta: “Ah, entonces votemos en contra”.

Petro acompañó la imagen con este texto: “Hay mucha bestialidad, que no es propiedad del animal, sino de seres humanos embrutecidos. Solo falta leer y no habrá bestia dominante y mortífera”.

La respuesta de Barrera no se hizo esperar y le escribió en la misma red social: “Yo SÍ LEO presidente!!!! solamente que no me ARRODILLO ni me VENDO. Lo invito a CONCERTAR y no a imponer. Recuerde que somos más de 50 millones de colombianos y así no se hace la PAZ (sic)”.