Alirio Barrera se presentó ante Margarita Rosa de Francisco como un “hombre de a caballo” y la llamó “hermosa”

En medio de la controversia en la Comisión Séptima del Senado, Margarita Rosa de Francisco lanzó una crítica a Alirio Barrera, que respondió con un mensaje caballeroso que generó opiniones divididas - crédito Camila Díaz/Colprensa

Una discusión en la Comisión Séptima del Senado de la República escaló a un debate público en redes sociales, luego de que el senador Alirio Barrera, perteneciente al partido Centro Democrático, respondiera a un comentario de la actriz y presentadora petrista Margarita Rosa de Francisco con un mensaje coqueto que no pasó desapercibido, pese a todas las criticas en su contra por su bajo nivel de escolaridad.

El incidente inicial ocurrió durante la sesión en la que se debatía la reforma laboral, la cual finalmente fue archivada. La discusión en la sala alcanzó un punto álgido cuando el representante a la Cámara Alfredo Mondragón, del Pacto Histórico, y el senador Alirio Barrera protagonizaron un enfrentamiento verbal que incluyó insultos y gritos. La tensión no se limitó al recinto legislativo, sino que se extendió a las plataformas digitales, donde diversas figuras públicas intervinieron con sus opiniones.

Uno de los comentarios más resonantes fue el del periodista y comediante Daniel Samper Ospina, que utilizó su cuenta de X para referirse a la actitud de Mondragón. El comunicador citó una de las frases del representante en medio de la discusión: “”!Le doy en la cara, marica!“” y cuestionó el comportamiento de los congresistas: “Qué hemos hecho para tener congresistas matones como este señor Mondragón.... Por él, sacaba la peinilla y hágale, papá, como varones…”.

El periodista Daniel Samper criticó a Alfredo Mondragón por sus insultos hacia el senador Alirio Barreras - crédito @DanielSamperO/X

Este comentario generó una respuesta por parte de la actriz y presentadora Margarita Rosa de Francisco, conocida por su postura política afín al petrismo. A través de la misma plataforma, replicó: “Hay congresistas como el señor del sombrero blanco que le dan en la cara a las trabajadoras; en la pura cara, marica”. Con esta afirmación, la actriz aludió a la decisión de archivar la reforma laboral y su impacto en los derechos de los trabajadores.

Sin embargo, ante la reacción generada, Margarita Rosa de Francisco aclaró su comentario y precisó su intención: “Parece que me salió mal la metáfora. Negar derechos es darle en la cara al marica pueblo, y por lo tanto a las trabajadoras que llevan más del bulto muchas veces. No quise decir que el señor congresista le pega a las mujeres. Sólo me fijo en su voto de archivo y sólo en eso porque ni su nombre me lo sé (sic)”.

La actriz Margarita Rosa de Francisco reveló no conocer al senador Alirio Barrera - crédito @Margaritarosadf/X

Ante la afirmación de la actriz de que no conocía su nombre, el senador Alirio Barrera decidió responder de manera particular y hasta coqueta. Conocido por su estilo caballeresco y su imagen de hombre de a caballo, el legislador tomó la iniciativa de presentarse ante la actriz al recordar su papel protagónico de “Gaviota” en la famosa novela Café con aroma de mujer, de una forma que desató diversas reacciones.

En su cuenta de X, el senador escribió: “Todo mi admiración y respeto a la GAVIOTA más linda de Colombia. Mucho gusto, soy Alirio Barrera, hombre de a caballo que le sirve a Colombia desde el Senado de la República. A sus órdenes mujer y así no me entienda usted seguirá siendo hermosa”.

Acompañando este mensaje, el exgobernador de Casanare también publicó una fotografía en la que aparece montando a caballo, como referencia a su afirmación sobre ser caballista y resaltando su habilidad con estos animales.

El senador Alirio Barrera aprovechó el debate en redes para presentarse ante Margarita Rosa de Francisco con un mensaje que causó revuelo - crédito @JAlirioBarreraR/X

El comentario del senador Barrera no tardó en viralizarse y generar diversas interpretaciones. Algunos usuarios en redes elogiaron su respuesta, destacando su tono amable y caballeroso, mientras que otros lo criticaron por enfocarse en la imagen de la actriz en lugar de responder a la cuestión de fondo, que era el archivo de la reforma laboral y su impacto en los trabajadores.

Muchos comentarios en X señalaron: “Hombre bruto de caballo que le sirve al CENTRO DEMOCRÁTICO”; “le sobra etica, altura y educación, q es más importante que todos los títulos de estos mamertos”; “No sabrá multiplicar por 3 cifras, pero es un galán”; “Definitivamente ud es todo un caballero”; “Campeón. 👏🏻👏🏻”.