Radican moción de censura contra Armando Benedetti: “NO a la corrupción, a la ‘pitufopolítica’ y a los abusos de poder”

Con el respaldo de 28 firmas, entre ellas, de toda la bancada del Centro Democrático en la Cámara, el representante José Jaime Uscátegui radicó el miércoles 19 de marzo de 2025 la moción de censura contra el ministro del Interior, Armando Benedetti, por cuenta de lo que sería su presunta participación en hechos que merecen ser investigados, como parte de la campaña del presidente de la República, Gustavo Petro.

“Como lo habíamos anunciado, acabamos de erradicar la moción de censura contra el ministro del Interior. Agradezco a los cerca de 28 congresistas de ocho partidos o movimientos diferentes de Centro Esperanza, de Cambio Radical, del Partido Conservador, del Partido Verde, del Nuevo Liberalismo, de la Liga Anticorrupción, independientes y, por supuesto, mi partido, Centro Democrático”, dijo.

Del mismo modo, el congresista indicó que la intención de esta discusión es clara. “Vamos a decirle no a la corrupción, no a la ‘pitufopolítica’, no a los abusos de poder y autoridad. Y el ministro Benedetti tiene muchas respuestas que darle a este país”, agregó Uscátegui, que ha sido uno de los que ha insistido en que debe llevarse a cabo un juicio político contra el primer mandatario.

Desde los sectores opositores al Gobierno, se ha denominado ‘pitufopolítica’ al episodio relacionado con el aporte de 500 millones de pesos de Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, a las aspiraciones de Petro de cara a los comicios de 2022, en los que resultó ganador. Este hecho ha vinculado a Armando Benedetti, según Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Apoyaron esta moción de censura:

José Jaime Uscátegui: Centro Democrático (promotor)

Jennifer Pedraza: Centro Esperanza

Carolina Arbeláez: Cambio Radical

Marelen Castillo: Liga de Gobernantes Anticorrupción

Julia Miranda Londoño: Nuevo Liberalismo

Carolina Giraldo Botero: Alianza Verde

Katherine Miranda: Alianza Verde

Catherine Juvinao: Alianza Verde

Lina María Garrido: Cambio Radical

Hernán Darío Cadavid: Centro Democrático

Juan Espinal: Centro Democrático

Carlos Edward Osorio: Centro Democrático

Jhon Jairo Berrío: Centro Democrático

Christian Garcés: Centro Democrático

Hugo Danilo Lozano: Centro Democrático

Edinson Olaya Mancipe: Centro Democrático

Eduard Alexis Triana: Centro Democrático

Juan Felipe Corzo: Centro Democrático

Holmes Echeverría: Centro Democrático

Yulieth Sánchez: Centro Democrático

Óscar Villamizar: Centro Democrático

Óscar Darío Pérez: Centro Democrático

Yenica Sugein Acosta: Centro Democrático

Andrés Forero: Centro Democrático

Juan Daniel Peñuela: Conservador

Miguel Polo Polo: negritudes

Señalamientos por polémicos nombramientos de Benedetti en el Ministerio del Interior

Y es que, de acuerdo con el funcionario, el titular de la cartera política es protagonista de una llamativa cercanía con el empresario y político catalán Xavier Vendrell, que fue el que recibió el millonario dinero del considerado “zar del contrabando” en Colombia. Además, surgen dudas sobre la designación de Jaime Luis Berdugo Pérez como viceministro del Interior; es decir, la mano derecha de Benedetti.

En su argumentación, el representante Uscátegui señaló que Berdugo fue representante legal de empresas del ‘Clan Torres’, de Euclides Torres, las cuales están relacionadas, según indicó, con millonarios contratos con el Estado y acusaciones de corrupción. Según el congresista opositor, también habría tenido participación en lo que se considera una campaña presidencial irregular de Gustavo Petro en 2022.

