Colombia

Después de conquistar Estados Unidos, Andrés Cepeda regresa a Colombia con doble cita en el Festival Cordillera

El músico volverá al Parque Simón Bolívar los días 12 y 13 de septiembre, incluyendo una presentación con Poligamia, en un fin de semana que lo pondrá frente a miles de asistentes tras su reciente paso por escenarios norteamericanos

Guardar
Google icon
Poco después de cerrar la gira internacional “Bogotá La Gira” con 14 fechas por Estados Unidos, el cantautor Andrés Cepedaanuncia su participación en las dos jornadas del Festival Cordillera 2026.
Poco después de cerrar la gira internacional “Bogotá La Gira” con 14 fechas por Estados Unidos, el cantautor Andrés Cepedaanuncia su participación en las dos jornadas del Festival Cordillera 2026.

Poco después de cerrar la gira internacional “Bogotá La Gira” con 14 fechas por Estados Unidos, el cantautor Andrés Cepeda confirmó su participación en las dos jornadas del Festival Cordillera 2026, uno de los eventos musicales de mayor convocatoria en América Latina. El artista bogotano se presentará los días 12 y 13 de septiembre en el Parque Simón Bolívar de Bogotá, en el reconocido festival que en esta oportunidad reunirá a más de 40 artistas bajo el lema “El futuro es latino”.

La participación de Cepeda en el festival va más allá de un show en solitario. Durante el fin de semana completo, el artista también abrirá un espacio para Poligamia, la banda de rock latino con la que dio sus primeros pasos en la industria musical en los años noventa. La reunión de esa agrupación se perfila como uno de los momentos de mayor carga emocional del evento.

PUBLICIDAD

A lo largo del mes de mayo, Cepeda recorrió ciudades como Chicago, Boston, Nueva York, Washington D.C., Atlanta, Miami, San Francisco, Seattle y Denver, entre otras.
A lo largo del mes de mayo, Cepeda recorrió ciudades como Chicago, Boston, Nueva York, Washington D.C., Atlanta, Miami, San Francisco, Seattle y Denver, entre otras.

El anuncio llega en un momento de alta visibilidad para el artista. A lo largo del mes de mayo, Cepeda recorrió ciudades como Chicago, Boston, Nueva York, Washington D.C., Atlanta, Miami, San Francisco, Seattle y Denver, entre otras, con un repertorio centrado en su álbum más reciente, Bogotá.

Durante su recorrido, Cepeda reflexionó sobre el significado de llevar su música a la diáspora colombiana y latinoamericana. “Es un momento importante para hacer visible nuestra cultura latina y demostrar que la migración en Estados Unidos también forma parte del crecimiento de la sociedad, además de los aportes culturales relevantes que los migrantes pueden hacer a un país como este”, declaró el artista.

PUBLICIDAD

El artista se refirió al fenómeno que se da en sus conciertos, donde los colombianos que llevan años viviendo en ese país traen consigo a parejas, familiares y amigos estadounidenses.
El artista se refirió al fenómeno que se da en sus conciertos, donde los colombianos que llevan años viviendo en ese país traen consigo a parejas, familiares y amigos estadounidenses.

El artista se refirió al fenómeno que se da en sus conciertos, donde los colombianos que llevan años viviendo en ese país traen consigo a parejas, familiares y amigos estadounidenses: “Ese público latino que nos acompaña comparte cada vez más estos espectáculos con nuevos asistentes estadounidenses”, señaló.

El álbum Bogotá, que da nombre a la gira, recibió tres nominaciones en los Latin Grammy 2025: mejor canción pop, canción del año y mejor álbum pop tradicional, categoría en la que se alzó con el galardón. Para Cepeda, cada reconocimiento mantiene la misma carga emocional que el primero: “A mí me estimula cada vez que recibo una nominación y no deja de ser emocionante como la primera vez”, afirmó. El cantautor acumula cinco estatuillas de los Latin Grammy y ha llegado a 16 nominaciones en esa ceremonia, además de una reciente mención en los Grammy anglosajones.

El álbum Bogotá, que da nombre a la gira, recibió tres nominaciones en los Latin Grammy 2025: mejor canción pop, canción del año y mejor álbum pop tradicional, categoría en la que se alzó con el galardón.
El álbum Bogotá, que da nombre a la gira, recibió tres nominaciones en los Latin Grammy 2025: mejor canción pop, canción del año y mejor álbum pop tradicional, categoría en la que se alzó con el galardón.

El disco tiene para Cepeda un valor autobiográfico y geográfico. Al hablar de sus canciones favoritas del álbum, menciona “Bogotá” y “El café”: las dos, dijo, “hablan de la ciudad y las primeras experiencias como músico y como ser humano”.

El artista explica que al momento de crear el material piensa en aquellos escritores y compositores a través de cuya obra conoció ciudades antes de visitarlas. “La primera vez que supe sobre París, Nueva York o Madrid lo hice a través de otros artistas. Después pude conocerlas de primera mano y contrastar esa imagen que tenía gracias a la obra de alguien", contó. Desde esa perspectiva, el disco funciona también como una invitación: “Mi intención es presentarles mi ciudad a personas de otras partes del mundo”, subrayó.

Nacido en Bogotá en 1973, Cepeda construyó su trayectoria desde la escena del rock latino de los años noventa con Poligamia hasta convertirse en uno de los nombres más reconocidos del pop y la balada romántica en el continente.
Nacido en Bogotá en 1973, Cepeda construyó su trayectoria desde la escena del rock latino de los años noventa con Poligamia hasta convertirse en uno de los nombres más reconocidos del pop y la balada romántica en el continente.

Nacido en Bogotá en 1973, Cepeda construyó su trayectoria desde la escena del rock latino de los años noventa con Poligamia hasta convertirse en uno de los nombres más reconocidos del pop y la balada romántica en el continente. Canciones como “Lo mejor que hay en mi vida”, “Día tras día” y “Besos usados” forman parte del repertorio que lo ha acompañado en décadas de carrera y que sigue convocando audiencias de distintas generaciones. A lo largo de ese recorrido acumula más de 40 nominaciones y docenas de premios.

Andrés Cepeda Cediel acumula más de tres décadas en la industria y se mantiene como uno de los artistas que más boletas vende para sus presentaciones en vivo en la región. El Festival Cordillera, que se lleva a cabo cada año en el Parque Simón Bolívar en Bogotá, será el escenario de su regreso a Colombia tras la gira por Norteamérica.

Temas Relacionados

Andrés CepedaFestival CordilleraBogotáLatin Grammy

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Abelardo de la Espriella, la doble nacionalidad y el debate sobre su elegibilidad presidencial

Especialistas y exjueces de las altas cortes aseguran que la Constitución solo restringe la candidatura presidencial a quienes no son colombianos por nacimiento, despejando dudas sobre la postulación del abogado

Abelardo de la Espriella, la doble nacionalidad y el debate sobre su elegibilidad presidencial

Consulado de Colombia en Houston también anunció cambios en los puestos de votación para la segunda vuelta: esta es la razón

La administración del edificio donde funciona la sede diplomática solicitó no efectuar las votaciones en sus instalaciones por “motivos de fuerza mayor”

Consulado de Colombia en Houston también anunció cambios en los puestos de votación para la segunda vuelta: esta es la razón

Del discurso a la tinta: seguidores de Abelardo de la Espriella se hicieron la raya del ‘Tigre’ en la piel gratis

Las camisetas y los símbolos de campaña parecieron quedarse cortos para algunos simpatizantes del candidato presidencial; ahora, varios simpatizantes decidieron llevar su respaldo de forma permanente a través de tatuajes

Del discurso a la tinta: seguidores de Abelardo de la Espriella se hicieron la raya del ‘Tigre’ en la piel gratis

Mauricio Gaona resolvió dudas sobre la polémica por doble nacionalidad de Abelardo de la Espriella: “La Constitución está escrita”

El reconocido constitucionalista publicó un concepto en el que analiza si la adquisición de la ciudadanía estadounidense por naturalización genera una inhabilidad para llegar a la Presidencia de Colombia

Mauricio Gaona resolvió dudas sobre la polémica por doble nacionalidad de Abelardo de la Espriella: “La Constitución está escrita”

Pasajera empujó a una guarda de seguridad del sistema MIO en Cali hacia la vía, todo quedó en video

Las autoridades investigan el caso que tiene preocupados a los trabajadores y usuarios, pues no es la primera vez que se presenta un acto de violencia en la red de transporte

Pasajera empujó a una guarda de seguridad del sistema MIO en Cali hacia la vía, todo quedó en video
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Alerta en Tolima por la posible llegada de alias Amazonas, señalado cabecilla de las disidencias de las Farc: “Aquí será repelido”

Alerta en Tolima por la posible llegada de alias Amazonas, señalado cabecilla de las disidencias de las Farc: “Aquí será repelido”

Disidencias de las Farc se atribuyeron masacre de cuatro campesinos en Remedios, Antioquia: “Eran informantes”

Gobernador de Antioquia afirmó que secuestrados en Segovia, Antioquia, serían miembros de disidencias de las Farc

Asesinato de ‘La Mona’ termina con la tregua y reaviva la guerra entre Digno Palomino y ‘Castor’ en Barranquilla

Camioneta interceptada en Segovia: cinco personas permanecen desaparecidas tras ataque armado

ENTRETENIMIENTO

Arelys Henao se refirió al diagnóstico de cáncer que comprometió su vida y su carrera musical

Arelys Henao se refirió al diagnóstico de cáncer que comprometió su vida y su carrera musical

Beéle anunció su regreso a Medellín con el “Borondo Tour”: todo lo que debe saber del concierto

Johanna Fadul confirmó que Juanse Quintero le pidió matrimonio por segunda vez: estos son los planes de boda

Shakira y J Balvin dominaron la inauguración del Mundial 2026: así se tomó Colombia el estadio Ciudad de México

Shakira envió un emotivo mensaje tras la inauguración del Mundial 2026

Deportes

Sebastián Montoya no se confía y quiere seguir sumando en la Fórmula 2: “La realidad es que toca seguir trabajando”

Sebastián Montoya no se confía y quiere seguir sumando en la Fórmula 2: “La realidad es que toca seguir trabajando”

Jhon Lucumí pasaría del Bologna a un equipo grande del fútbol italiano: sería el fichaje esteral

Marino Hinestroza volvería al fútbol colombiano tras su fracaso en Vasco da Gama: este sería su equipo

Mercado de pases del fútbol colombiano: así se mueven Deportes Tolima, Independiente Medellín, Deportivo Pasto y otros equipos

Cuál es la situación del técnico Diego Arias en Atlético Nacional: el club aclaró su posible salida