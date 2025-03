Colombiano respondió si la India es el país que más “asusta”, luego de recorrerlo tres meses

India se enfrenta a estereotipos desagradables por los videos que extranjeros han subido en sus viajes - crédito @enriquecart / Instagram

Luego de viajar por la India, el creador de contenido especializado en turismo Enrique Trheebilcock, llegó a una conclusión: “Ni siquiera Colombia en los años 90 tuvo que enfrentar la cantidad de prejuicios que, hasta el día de hoy, enfrenta este país, y es uno de mis destinos favoritos, pues tuve la oportunidad de recorrerlo durante tres fantásticos meses”.

Videos compartidos por turistas internacionales en su viaje a India, en los que se ven multitudes, pobreza extrema, contaminación y medidas sanitarias cuestionables, inundan las redes sociales al buscar referencias sobre el gigante asiático.

Sin embargo, Trheebilcock conoció la otra cara de la moneda al recorrer el sur de la India y dejarse seducir por su encanto y espiritualidad:

Luego de tres meses de estarla recorriendo recomendó ir a la región sur del gigante asiatico - crédito @enriquecart / Instagram

“El prejuicio no está siendo impedimento para que se convierta en una potencia mundial en turismo pues, solamente, el año pasado, recibió más de 10 millones de visitantes. Es un país que debería considerarse en el 2025 y puedo decir que India también es tranquilidad, silencio y paz. Eso sí, siempre y cuando se vaya más allá de las típicas zonas turísticas que son Rajastán, Delhi y el Taj Mahal”.

Entusiasmado con que otros viajeros cambien su percepción sobre un país que tiene tanto por ofrecer, el colombiano compartió una serie de recomendaciones con las que espera que sus compatriotas interesados en visitar la India tengan la mejor de las experiencias:

“El primer y mayor consejo que puedo darle a alguien que quiera ir es no adoptar opiniones ajenas ni guiarse por lo que todo el mundo dice. Si usted cree que se va a intoxicar, que lo van a robar, que va a entrar en crisis nerviosa, todo eso le va a pasar. En mi caso personal, estuve alimentándome con comida india durante casi tres meses y nunca sucedió nada, salvo una sensación leve, pero duradera de ardor en la boca tras convivir con los picantes más fuertes que mis papilas gustativas jamás habían registrado”.

Bombay - crédito Bernd Kubisch/dpa

La India caótica y contaminada es solo una idea que no alcanza a englobar este país con un 18,04% de la población global y aspiraciones claras de convertirse en una superpotencia del siglo XXI.

Por eso, “si usted quiere huir del ruido, de la pobreza y del cliché, váyase mejor para el sur de India. Preferiblemente, los estados de Goa y Kerala, que diría yo, tienen la cara más occidental de la India. En efecto, hay un alto porcentaje de católicos y hasta hay platos típicos con carne de res. Por el contrario, los lugares más visitados de India (Rajasthan, Delhi, Agra, Varanasi) son los responsables del estereotipo colectivo sobre el país. La diferencia entre norte y sur es grande. Tengo entendido que la región del Himalaya también es muy tranquila, pero no he tenido el gusto de comprobarlo”.

Jaipur, India - crédito wikimedia

Según Trheebilcock “llegar a india desde Bogotá puede estar saliendo en unos 3 millones de COP por trayecto. La forma más barata que he encontrado es volando hasta Europa, después hasta Dubai y desde ahí hay pasajes a precio de huevo. O, bien, se pueden encontrar vuelos directos con Air India desde París y Londres a buen precio. Los colombianos -al igual que casi todas las nacionalidades- requerimos una visa electrónica que es un trámite virtual muy breve. Solo toca subir el pasaporte, una foto, llenar un formulario y pagar la solicitud de visa. Por experiencia propia: JAMÁS digan que son periodistas, si es el caso”.

Y, a pesar de haber estado una cuarta parte del año recorriéndolo, sigue sintiéndose atraído por sus secretos y parajes únicos que lo convierten en un destino imperdible:

“India es de esos lugares que tienen ‘algo’ que uno no logra racionalizar muy bien. Yo ya conozco varias partes de diferentes zonas del país y todavía me falta. En lo personal, es como si algo me hiciera ir a India. En todo caso, quien viaje porque desea deslumbrar sus sentidos con experiencias que ni alcanza a concebir en su imaginación, debe ir a India y hacerse su propia opinión”.