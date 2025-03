‘Coco’ dio detalles de su nueva vida en Bucaramanga tras salir de ‘La casa de los famosos’: “Estoy pasando rico”

Gonzalo Escobar Coco dio detalles de su vida luego de 'La casa de los famosos Colombia 2025' - crédito cortesía Canal RCN

Gonzalo Escobar, actor pereirano al que el público recuerda como “Coco” por su participación en OkiDoki, tomó radical decisión luego de ser eliminado de la segunda temporada de La casa de los famosos: se queda en su país, Colombia.

El ‘exhabitante’ del reality de convivencia sorprendió a los seguidores al aparecer en redes sociales desde Bucaramanga, lugar en el que se instaló para trabajar en lo que será su lanzamiento como cantante.

“Acá tengo un amigo productor que me ayudará en este camino que desde niño ha sido mi verdadera pasión”, confesó en sus redes.

Gonzalo Escobar Coco, confirmó que se queda en Colombia luego de su salida de 'La casa de los famosos Colombia 2025', vivirá en Bucaramanga - crédito @telocuentacoco/Instagram

“Buenos días, buenos días. Bueno, mientras está mi chocolatico que estoy preparando una deliciosa taza, a mí me gusta en leche para que haga espuma. Les voy a ir contando que estoy en Bucaramanga. Desde que salí del reality de La casa de los famosos, me vine para acá con un objetivo y es que tengo un amigo productor musical que conozco hace muchos años, casi desde que éramos niños, así que hagan cuentas. Y con él estamos empezando un tema”, comenzó contando.

A sus 53 años, el polémico actor que fue tildado de “loco” en la competencia de convivencia de la que el público lo sacó por las peleas que tuvo algunas mujeres de ‘la casa’, especialmente con Karina García y Melissa Gate, por lo pronto no tienen planes de volver a Estados Unidos, país en el que se radicó luego de dejar la televisión en Colombia.

La prioridad inmediata de “Coco” como era conocido en el programa concurso, será concentrarse en su realización como cantante, algo que ha tenido pendiente desde pequeño. De hecho, esta fue la razón que lo acercó al teatro musical y la recordada serie juvenil Oki Doki, en la que también cantaba y bailaba.

Coco se enfrentó a Melissa Gate antes de salir de 'La casa de los famosos Colombia 2025' - crédito cortesía Canal RCN

“Esto tiene que ver con música, música que ustedes saben que esa es mi pasión, ahí les voy a estar mostrando poco a poco eh todo esto cómo va a ir empezando este sueño. Y aprovecho para decirles que en Bucaramanga me he divertido mucho, es una ciudad que tiene unos paisajes hermosos, la gente es maravillosa, una gastronomía estupenda, unos hermosos restaurantes muy emblemáticos de la ciudad. Lo estoy pasando rico, eh algo que la vida y que Dios siempre me ha permitido viajar y conocer.”, afirmó el actor.

‘Coco’ se defendió de la mala fama que el crearon en ‘La casa de los famosos Colombia 2025′

Gonzalo Escobar quedó eliminado de La casa de los famosos Colombia 2025 tras revelarse contra Melissa Gate y La Liendra en su estrategia de generar contenido. No obstante, el público le pasó factura y lo sacó por los conflictos que protagonizó.

Yina Calderón, La Jesuu y Karina arremetieron contra Coco - crédito @canalrcn/IG

“Yo no soy ni pervertido. Tengo 53 años e hice una carrera muy larga en Colombia en actuación. Eh, nunca fui tildado de nada de estas cosas, nunca supieron de mí, nunca tuve un escándalo ni de alcohol, ni de droga, ni de pegarle a una mujer, ni de maltrato, nada de nada”, aclaró al portal Kienyke.

La imagen negativa del actor recordado por su trabajo en la serie juvenil Oki Doki cambió en cuanto inició su plan con el que pretendió divertirse y desestabilizar a los demás habitantes de la casa, ya que, según reveló él, consideró que la competencia estaba siendo muy aburrida, razón por la que creó un personaje que no gusto ni entre sus compañero, ni para el público.

“La misma Carla y Marcelo hacían caras cuando veían que pasado un mes de encierro ninguno se arriesgaba a tocar a los fuertes y decía cómo en serio van a seguir votando por “Don” Mauricio, por eso quise aportar la emoción y el picante que le faltaba a la casa, pero no se entendió, pese a que muchos allá tienen personajes también, pero se tomaron todo personal”.

Melissa Gate se robó el show en la sexta gala de nominaciones de 'La casa de los famosos Colombia 2025' en la que tanto José Rodríguez como Gonzalo Escobar Coco se fueron en su contra