Petro criticó a Galán y otros alcaldes por no apoyar el día cívico: “Alcalduchos pisoteando la Constitución”

Gustavo Petro criticó a alcaldes como Carlos Fernando Galán por no respaldar el Día Cívico promovido por el Gobierno - crédito Infobae

En medio de un discurso pronunciado en la plaza de Bolívar durante las manifestaciones del 18 de marzo, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, lanzó fuertes críticas contra varios alcaldes que decidieron no respaldar el día cívico convocado por su administración. El evento tenía como objetivo movilizar apoyo ciudadano a favor de las reformas laborales impulsadas por el Gobierno. Entre los mandatarios señalados destacó el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, que optó por mantener las actividades normales en la capital, decisión que generó un intercambio de declaraciones entre ambos líderes.

El presidente calificó como “alcalduchos” a los mandatarios locales que, según él, no respetaron la Constitución de 1991, la cual garantiza el derecho fundamental a la protesta. Durante su intervención, Petro expresó: “Alcalduchos pisoteando la Constitución, la Constitución que hizo el pueblo, pasándose por la faja, queriendo ensuciar las páginas escritas por la historia de Colombia en la Constitución del 91″. Estas palabras fueron interpretadas como una respuesta directa a la postura de Galán, que había señalado que los servidores públicos y maestros de Bogotá debían cumplir con sus labores habituales durante la jornada.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El presidente Gustavo Petro relacionó la crisis hídrica con el cambio climático - crédito Fernando Vergara / AP

Además de criticar la falta de apoyo al día cívico, Petro centró parte de su discurso en la crisis de abastecimiento de agua que afecta a Bogotá. El mandatario acusó a la administración de Galán de no garantizar el acceso a este recurso esencial para la vida. “Señor Galán, tráigale el agua a Bogotá y no humille al pueblo. No degrade la Constitución que garantiza que funcionen los servicios públicos en Bogotá. ¿Dónde está el agua que es lo esencial para la vida?”, cuestionó el presidente.

Petro también rechazó la idea de que los racionamientos sean una solución viable para el problema hídrico de la ciudad. En su intervención, afirmó que la crisis tiene raíces más profundas relacionadas con el cambio climático y la gestión territorial. “Él cree que con un racionamiento se soluciona el problema y eso es una mentira. El problema es tan grave porque es un problema climático producido por la codicia que un racionamiento no puede solucionar”, declaró el mandatario. Asimismo, señaló que la situación se agrava debido a la especulación inmobiliaria y la falta de oposición por parte de la administración local a estas prácticas.

Tensiones previas entre el Gobierno nacional y la Alcaldía de Bogotá

Las diferencias entre Petro y Galán reflejan desafíos ambientales en zonas urbanas - crédito Infobae

El enfrentamiento entre Petro y Galán no es nuevo y ha tenido como eje central el manejo de los recursos hídricos en la capital. Las tensiones se intensificaron recientemente cuando el alcalde de Bogotá criticó un proyecto de resolución emitido por el Ministerio de Ambiente. Este documento buscaba establecer lineamientos para proteger varias cuencas hídricas de la sabana de Bogotá, convirtiéndolas en humedales de especial protección. La medida fue suspendida por el Tribunal de Cundinamarca, que ordenó reiniciar el proceso con la participación de todos los actores involucrados, una decisión que generó descontento en el Gobierno nacional.

La exministra de Ambiente Susana Muhammad también se pronunció sobre el tema, respaldando la iniciativa del Ministerio y llamando a la ciudadanía a movilizarse en defensa de los recursos naturales. Este episodio evidenció las diferencias entre la administración de Galán y el Ejecutivo nacional en torno a la gestión ambiental y el desarrollo urbano en la región.

Manifestaciones destacaron el impacto político de la gestión de recursos en Bogotá - crédito Luisa Gonzalez / REUTERS

El presidente aprovechó la ocasión para reiterar su compromiso con la defensa de los derechos fundamentales y la protección de los recursos naturales, mientras que sus declaraciones dejaron en evidencia las tensiones con algunos mandatarios locales. Por su parte, Galán ha mantenido su postura de priorizar la continuidad de las actividades en Bogotá, argumentando que la ciudad no puede detenerse en medio de los desafíos que enfrenta.