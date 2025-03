Mauricio Figueroa habló del estado de su salud luego del retiro de ‘La casa de los famosos’: “Estoy en terapia”

Mauricio Figueroa regresó a su natal Medellín luego de salir de 'La casa de los famosos Colombia 2025' - crédito cortesía Canal RCN

Mauricio Figueroa reapareció en público luego de sorprender a la audiencia de La casa de los famosos Colombia 2025 con su retiro de la competencia de la que salió por recomendaciones médicas.

Al actor paisa de 75 años lo pillaron sus seguidores en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá desde donde dio sus primeras declaraciones fuera del programa y entregó parte de tranquilidad sobre su estado de salud.

“Ya estoy bien de la rodilla siguiendo los tratamientos, pero debo seguir cuidándome y asistir a terapia”, mencionó.

“Hola, amigos del grupo. Quería enviarles un muy caluroso saludo desde el fondo de mi corazón agradeciendo todo ese inmenso apoyo que me dieron. Gracias, ya estoy bien, ya estoy afuera”, fueron las primeras palabras de “Don” Mauricio cuando lo abordaron rumbo a la capital antioqueña.

Si bien la participación de Mauricio Figueroa en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia no generó tanta expectativa y en el inicio de la competencia figuró entre los concursantes que el público quería sacar, poco a poco fue revelando su lado villano y tras aliarse con Melissa Gate, se convirtió rápidamente en favorito.

No obstante, un accidente dentro del programa afectó su rodilla y le impidió hacer parte de algunas pruebas físicas lo que condicionó su desempeño y de paso causó algunos problemas sicológicos por los que acudió al público para que los sacaran del concurso, pero la polémica y el contenido que estaba generando con sus peleas en ‘la casa’ le jugaron en contra.

Finalmente, tras tres intentos fallidos en el cuarto de eliminación de donde regresó como uno de los nominados más apoyados por parte de la audiencia, la producción determinó que lo conveniente para “Don” Mauricio que empezó a tener episodios de depresión y ansiedad, era concederle la baja del programa sin que esto le implicara pagar la multa por abandonar la competencia.

Desde su emotiva despedida de ‘la casa’, Mauricio Figueroa no se había pronunciado respecto a su experiencia dentro del reality de convivencia, ni tampoco se sabía nada acerca de su salud.

Al abandonar la competencia, el actor no pasó por el set principal para ser entrevistado por Carla Giraldo y Marcelo Cezán, así como tampoco estuvo con Karen Sevillano y Vicky Berrío, presentadoras del After show, ni realizó la conocida gira de medios para hablar de su participación, esto, porque el actor quedó fuera de la competencia por recomendación del departamento de sicología y no hizo parte de la eliminación habitual del concurso.

“Estoy en mis tratamientos, en mis terapias, en este momento estoy viajando a Medellín donde resido, pero pues aquí aproveché estuve en mis cuidados médicos, sigo en eso, porque todavía las cosas hasta ahora se están arreglando, pero de corazón les mando un abrazo y muchas bendiciones, y un inmenso agradecimiento por el apoyo. Espero que nos vamos conociendo poco a poco. ¡Qué Dios los bendiga!”, añadió el actor recordado por su personaje de “Don” Ezequiel en la serie juvenil Francisco el matemático. Compartió a minutos de abordar el avión con destino a su natal Medellín.

Una semana después de que “el consejero de la casa” como le decían sus compañeros de competencia dejara el reality, finalmente el actor se dirigió a su fanaticada para dar un parte de tranquilidad, asegurando que ya está mejor tanto física como mentalmente.

“A todos y cada uno de ustedes, gracias, los amo a mi manera y en su manera de ser. Los llevo en el corazón, contra nadie guardo rencor, solo cariño, gracias por haberse acercado a mi cama o al sitio donde yo estaba para regalarme la historia de sus vidas, ánimo, para adelante, son jóvenes, pueden, lleguen al final limpiamente”, así se despidió de los habitantes que siguen en La casa de los famosos Colombia 2025.