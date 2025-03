Karina García quería darle un hijo a Westcol, le confesó la modelo paisa al mismo ‘streamer’: “Eres papacito y millonario”

Karina García, participante de 'La casa de los famosos Colombia 2025', quiso darle un hijo a Westcol - crédito @westcol/Instagram y cortesía Canal RCN

Desempolvaron una transmisión en vivo en la que Karina García le propuso al streamer Wetcol tener un hijo con ella. En la conversación, la polémica participante de La casa de los famosos Colombia 2025 expresó su deseo de convertirse en madre con el creador de contenido. “Es enserio”.

Según expuso la modelo paisa, el joven empresario cuenta con todos los requisitos que ella busca en un hombre, por eso, se despachó en elogios a la hora de describir a Luis Villa, nombre real del influencer. “Yo quiero una persona así en mi vida”, dijo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Karina García le pidió un hijo a Westcol en medio de una transmisión en vivo donde contó las razones por las quería al 'streamer' en su vida - crédito @xslou/Instagram

“Vamos a tener pues un hijo. ¿Quieres tener un hijo conmigo? Deja de ser mentirosa porque me dices que no querías tener un hijo. La verdad contigo yo sí lo tendría porque la verdad sí, o sea, para hacerte supersincera. O sea, tú eres una persona exitosa. Eres una persona millonaria, eres una eres papacito. Eres una persona que tiene estabilidad mental, eres una persona que todo el tiempo está feliz, es lo que ve, o sea, lo que tú emanas y yo quiero una persona así en mi vida”, así sorprendió Karina al streamer con el que se sinceró con miles de seguidores conectados viendo la transmisión.

Por su parte, Westcol no fue indiferente a los comentarios de la también creadora de contenido, pero le pidió seriedad ante la propuesta, pues el afirmó estar dispuesto a ser papá con ella.

“La billetera la enamoró”, “cuando no hay otra opción le toca irse con el traqueteo”, “era morena. Definitivamente las cremas son maravillosas”, “Pero de verdad ella era más oscura y en la casa de ellos famosos se ve blanca”, “después de eso fue que se decoloró la piel”, “pero papacito en dónde”, “se nota que el dinero embellece”, “ella y sus inalcanzables expectativas”, “y en la casa le pide respeto a Melissa Gate”, “prueba de lo ofrecida que es”, estas son parte de las reacciones de los internautas que a su vez comentaron acerca de los cambios físicos que ha tenido Karina García.

A sus 34 años, Karina García habitante de 'La casa de los famosos Colombia 2025' ha pasado varias veces por el quirófano - crédito @rastreandofamosos y @karinagarciaoficiall/Instagram

Westcol opinó de la polémica entre Mariana Zapata, Blessd y Karina García

En las redes sociales hubo una controversia después de unas declaraciones de la influencer y DJ de guaracha Yina Calderón. La empresaria reveló que la creadora de contenido Mariana Zapata estuvo con Blessd cuando era novio de su examiga Karina García.

El influencer paisa quiere hacer un programa para resolver polémicas en vivo - crédito @Twitchwestcol/TikTok

“Es que, bebés, no podemos normalizar que a uno le quiten el novio o el marido, la chimba, o sea, este año es el año de las mozas y hacemos como si nada y nos reímos, no, la chimba, parce, a mí se me meten con el novio, voy y busco a esa vieja. Es más, les voy a decir el nombre del man para que vean que yo soy parada, es Blessd”, expresó Calderón a través de sus historias de Instagram.

Sin embargo, Zapata se defendió y dio su versión de la historia en una entrevista en el pódcast Gordas de envidia, de Camilo Pulgarín. Durante la conversación, Mariana explicó que conocía a Blessd desde hace años, incluso, antes de que él alcanzara la fama y de que ella se hiciera popular en las redes sociales. Su relación con el artista comenzó cuando colaboró en uno de sus videos musicales.

Asimismo, relató que tiempo después, el artista le manifestó su interés en tener algo más con ella, a lo que ella accedió, aunque siempre tuvo claro que no sería una relación seria.

En ese momento, Karina, que era su mejor amiga, le aconsejó que no se involucrara con un cantante, ya que suelen estar rodeados de mujeres y no lo consideraba atractivo. Además, mencionó que Blessd le pidió contactos de influencers para promocionar una de sus canciones, y ella no dudó en recomendarle a sus amigas, incluyendo a García.