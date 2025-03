Carolina Cruz se disculpó con las mujeres por sus polémicas declaraciones acerca de la explantación mamaria: “Me ganó el ego y la rabia”

Carolina Cruz pidió disculpas públicas por sus declaraciones sobre la explantación mamaria - crédito Mi mundo, mis huellas, mi verdad/ YouTube

En marzo de 2023, la presentadora y exreina Carolina Cruz estuvo envuelta en una intensa polémica tras hacer comentarios sobre la explantación mamaria durante una emisión del programa matutino Día a día, de Caracol Televisión.

Sus declaraciones, calificadas por muchos como “insensibles”, generaron una ola de críticas en redes sociales y entre figuras públicas. Dos años después, la también empresaria decidió abordar el tema en su pódcast Mi mundo, mis huellas, mi verdad de YouTube, donde ofreció disculpas públicas y reflexionó sobre lo sucedido.

El incidente comenzó cuando la empresaria expresó su preocupación por el aumento de mujeres que optaban por retirar sus implantes mamarios, calificando el procedimiento como una “moda”.

Tras dos años de reflexión, la presentadora ofreció disculpas públicas en su pódcast "Mi mundo, mis huellas, mi verdad", reconociendo el impacto de sus palabras y la falta de madurez al abordar el tema - crédito @carolinacruzosorio/Instagram

Durante el programa, la vallecaucana afirmó: “No estoy en contra de la extracción de implantes, de hecho, estoy a favor de la salud y el bienestar de la mujer, así como de su apariencia femenina completa. Sin embargo, lo que me preocupa es la cantidad de mujeres que buscan citas médicas para someterse a esta cirugía ¿Qué sucede después si alguien decide retirar sus implantes y queda con una apariencia completamente plana y con una cicatriz horrible, pareciendo un hombre? Esta es mi opinión y postura sobre el tema”. Estas palabras desataron una fuerte controversia, especialmente entre las figuras públicas quienes defienden la explantación como una decisión basada en la salud y el bienestar.

Una de las críticas más destacadas provino de la periodista Alejandra Giraldo, que había optado por la explantación debido a problemas de salud. Giraldo enfatizó que esta decisión no era una moda, sino una cuestión de vida.

En su momento, la exreina intentó defenderse argumentando que sus palabras habían sido malinterpretadas. Sin embargo, la magnitud de la controversia la llevó a reflexionar profundamente sobre el impacto de sus comentarios. La presentadora reveló que incluso su hijo menor fue víctima de bullying debido a la polémica.

Durante una emisión de Día a día en 2023, Carolina Cruz expresó su preocupación sobre el aumento de mujeres que se sometían a la explantación mamaria, calificando el procedimiento como una "moda" - crédito @Kbommtv/TikTok

En el episodio del 14 de marzo de 2025 de su pódcast, Carolina Cruz reconoció que sus declaraciones fueron desafortunadas y que no tuvo la madurez suficiente para abordar el tema con la neutralidad que requería. La presentadora explicó que su postura estuvo influenciada por la experiencia de una amiga cercana que, tras someterse a la explantación, enfrentó resultados adversos tanto físicos como emocionales.

“En ese momento, yo no tengo la madurez suficiente, me gana el ego, y tengo que aceptarlo, para entablar esta conversación desde un punto de vista neutral, y me lo tomo totalmente personal. Por la calentura de lo que estaba pasando, me expresé como no debía; creo que mis palabras no fueron las correctas, pero nunca pensé que con esto fuera a herir tanto a tantas mujeres, jamás fue mi intención”, afirmó la empresaria en su pódcast.

La presentadora también compartió que buscó ayuda profesional para entender las razones detrás de su reacción. “Pedí una cita con mi coach para entender por qué me había expresado así. Seguramente yo tenía que sanar algo en mí”, explicó.

La presentadora reconoció que sus declaraciones sobre la explantación fueron desafortunadas y admitió que no tuvo la madurez necesaria para abordar el tema de manera neutral, y expresó su arrepentimiento por el daño causado - crédito @carolinacruzosorio/Instagram

Este proceso, aunque doloroso, le permitió identificar quiénes estaban realmente a su lado en los momentos difíciles: “Me llevó a reconocer a mi familia, a mis amigos, que están conmigo en las buenas, en las malas y en cualquier circunstancia; me llevó a reconocer a mis compañeros de trabajo, me llevó a reconocer a la empresa en la que trabajo, que lo que hizo fue apoyarme en todo momento”.

La exreina aceptó que sus palabras hirieron a muchas mujeres y reiteró que nunca fue su intención causar daño: “Seguramente yo hablé desde el dolor, desde el ego, y me tomé personal este caso por lo que yo he vivido. Inconscientemente es lo que tenemos y muchas veces reaccionamos sin conocer lo que hay ahí. Por eso hay que sanar, hay que hablar y hay que levantar la mano.

Además, Cruz reflexionó sobre la importancia de abordar temas sensibles desde una perspectiva informada y respetuosa. La presentadora reconoció que la explantación mamaria es una decisión que muchas mujeres toman por razones de salud, y destacó la necesidad de tratar este tipo de debates con empatía y responsabilidad.

Para entender las razones detrás de sus declaraciones, Carolina Cruz buscó la ayuda de un coach profesional - crédito @carolinacruzosorio/Instagram

“No era mi intención ofender a nadie ni minimizar el dolor de las mujeres que han tomado esta decisión por salud. Reconozco que mis palabras fueron desafortunadas y que debo aprender de este episodio”, añadió.

A pesar de las críticas iniciales, las disculpas de Carolina Cruz generaron reacciones mixtas en las redes sociales. Muchos de sus seguidores destacaron su humildad y valentía al reconocer su error públicamente: “Amo tu nobleza y humildad” y “eres un gran ejemplo en el arte de vivir”. Sin embargo, otros consideraron que su retractación llegó demasiado tarde y que el daño ya estaba hecho.